Arte y deporte: Mio Asakawa y Masami Hosono

Mio:¿Cómo practicas el proceso creativo para los peinados?



Masami: Practico el estar abierta a nuevas culturas y el ampliar mis conocimientos para conseguir peinados que se adapten a mis clientes. Mi objetivo no es reproducir exactamente lo que hay en las fotos que me traen como referencia. Creo un estilo único fijándome en todos los rasgos de cada persona y, para conseguirlo, necesito practicar constantemente. Cuando no tienen claro lo que quieren, pienso en el tipo de música que puede gustarles o en su trabajo. Aunque me trajesen una referencia, si no supiera sobre arte y música, sería incapaz de visualizar su estilo. Solo en el rock and roll ya hay mucha variedad. Si al cliente le gusta el punk new wave londinense de los años 70, necesito conocer este género en concreto para hacer mi trabajo. Siempre me expongo a nuevas formas de arte y cultura. Quiero que las personas que depositan su confianza en mí sientan que están en buenas manos.



Mio: Siempre compartes lo que ocurre en la comunidad LGTBQ de Nueva York con las personas que te siguen desde Japón. ¿Crees que eso también forma parte de tu proceso creativo?



Masami: Por supuesto. Cuando llegué a Nueva York y vi la diversidad que había, fue todo un alivio. Me sentí segura. En Japón la mentalidad es conservadora y hay veces en las que vivir allí no es nada fácil para el colectivo LGTBQ. Muchas personas ocultan su orientación sexual y otras muestran sus prejuicios inconscientes a través de comentarios discriminatorios. Comparto mi experiencia positiva en Nueva York porque quiero demostrar que no hay nada malo en formar parte del colectivo LGTBQ.



¿Cómo empezaste con el skateboard? Tradicionalmente siempre se ha visto como un deporte de chicos.



Mio: Siempre me había gustado el skate, pero me daba la sensación de que no era para chicas. Empecé a ver que algunas subían vídeos a Instagram haciendo skate, así que decidí ponerme en contacto con ellas y me invitaron a ir al skate park. Ya no tengo esa visión estereotipada del género en el mundo del skate, pero ahora quiero que la sociedad sepa que las chicas también practicamos este deporte. Por eso, subo vídeos míos a Instagram patinando con otras chicas. Ya hacé casi un año y medio que empecé. Las patinadoras compartimos un gran vínculo y todas somos amigas.