Theland Kicknosway corre por él y por su comunidad

Theland comenzó a hacer preguntas sobre los niños de MMIWG2S a los 9 años. "Había asistido a vigilias de pequeño. Cantaba canciones", recuerda. "Pero en el fondo, me preguntaba adónde iban esos niños, qué les pasaría después. Me interesaban las personas de mi edad".



Su tía Bridget es cofundadora de una organización sin ánimo de lucro que ayuda a los seres queridos de personas asesinadas y Theland, inspirado por atletas que han utilizado el deporte como medio de concienciación, tuvo una idea. "Dije que quería cruzar Canadá corriendo. Mi madre me respondió que me lo pensara bien, porque Canadá es muy grande. Así que empecé a barajar otras ideas, como cruzar Ontario en bicicleta, etc. Al final le pregunté a mi tía Bridget si podía correr hasta su casa".



A lo largo de los años, se le han unido más amigos y familiares. Ahora Theland está planeando su primera carrera nacional por la causa. "Sin duda es una tarea grande y compleja, pero con el apoyo y el amor de nuestra gente, lo conseguiremos", asegura. Actualmente está investigando las rutas y el clima con la esperanza de correr desde Vancouver hasta Ottawa en el verano de 2021. Se trata de una ruta extenuante por las Montañas Rocosas, a través de las vastas praderas occidentales y el salvaje Escudo Canadiense, una gran región de roca precámbrica desnuda.