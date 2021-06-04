Theland Kicknosway corre por él y por su comunidad

Theland se ha comprometido a ayudar y bailar en las powwows, las celebraciones de la cultura común de muchas naciones nativas. Los bailarines, vestidos con coloridos trajes de gala, ejecutan diferentes estilos de baile al ritmo de canciones que combinan lo tradicional con lo contemporáneo. Theland baila en powwows de Ontario y de Quebec desde muy temprana edad. De hecho, tanto él como sus padres suelen asistir a lo que se conoce como la "ruta powwow", el circuito de eventos culturales de fin de semana que los indígenas visitan durante todo el año.

"Por mi parte, pienso seguir defendiendo mi cultura", dice Theland. "Estoy muy orgulloso de estos conocimientos, los conservaré y se los transmitiré a mis descendientes y a mis nietos en el futuro".