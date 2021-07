Al aire libre: Nos sumergimos en el submarinismo para mujeres

Acaba de amanecer en la ciudad de Kuwait, capital del pequeño estado de Kuwait, situado a lo largo del Golfo Pérsico, y la buceadora profesional Mariam Al Saif comienza el día meditando. Centra el cuerpo y la mente en la tierra antes de pasar el resto del día bajo el agua. La buceadora de 27 años explica: "Para bucear hay que hacerlo todo muy despacio: tomarte tu tiempo, inspirar y espirar. Por eso, intento coger esa energía desde antes de la inmersión y de empezar el día".



A las 9 de la mañana, Mariam, fundadora de la empresa de excursiones de buceo MER, está en el puerto deportivo enseñando a unas 20 o 30 personas las medidas de seguridad del barco y la programación para la inmersión del día. Debido a las restricciones de la pandemia, ahora mismo organiza excursiones para buceadores locales certificados y aficionados principalmente. Sin embargo, trabajar con principiantes le produce una alegría y una satisfacción especiales, según nos cuenta: "Lo que más me motiva y me impulsa es que la gente me envíe mensajes o venga a mis excursiones y me diga que al principio el mar abierto les daba miedo y que ahora quieren sacarse la certificación".