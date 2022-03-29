What Are You Working On?

Adwoa Aboah: Crear conexión
Athletes*
Adwoa Aboah nunca para. Avanzando en lo personal y ayudando a su comunidad a hacer lo mismo.
Desfilar en pasarelas, aparecer en portadas o viajar en avión por distintas zonas horarias para hacer sesiones fotográficas por el mundo suena glamuroso sobre el papel, ¿verdad? Sin embargo, mantener este ritmo puede provocar un sentimiento de aislamiento. La modelo y activista Adwoa Aboah está trabajando en construir su comunidad Gurls Talk para mantener los pies en la tierra, obtener inspiración y centrarse en las cosas realmente importantes.
En 2022, Adwoa no solo está ampliando la organización Gurls Talk a nivel global, sino que también está cumpliendo otro objetivo de su lista de deseos: ser actriz. "He dudado mucho de mí misma, pero también he disfrutado y he sido muy feliz adentrándome en lo desconocido", afirma. Hemos acompañado a Adwoa por su ciudad natal, Londres, mientras recorre algunos de sus lugares favoritos y reconecta con su hermana Kesewa y sus amigas, tanto en persona como por Internet.
Durante el vídeo, vemos momentos en los que la modelo coge fuerzas mediante el sentimiento de sororidad que se respira en Gurls Talk, cuyas integrantes se empoderan gracias a la forma honesta, abierta y sin complejos que tiene Adwoa de compartir su experiencia personal con la salud mental. Aunque usa su propia voz para construir una red de apoyo, al hablar con niñas y jóvenes se da cuenta de que todavía le queda mucho por progresar, a pesar de la diferencia de edad. "A veces hablamos de relaciones, amistades y muchos temas distintos. Es increíble cómo me traslado al colegio al escucharles. Esto me recuerda que todavía tengo muchas cosas que gestionar y me ayuda a hablar de temas que puede que me dé un poco de miedo afrontar".
Adwoa tiene una apretada agenda como modelo y ha conseguido recientemente el logro de que Gurls Talk adquiera el título de organización sin ánimo de lucro, por eso, le está muy agradecida al deporte por haberle ayudado a encontrar un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal. "Siempre me he tomado el deporte como un momento para mí", explica Adwoa. Llevar una rutina regular y disciplinada de cardio y entrenamiento de fuerza, le ayuda a mentalizarse a salir de su zona de confort en otras áreas de la vida. "Es una hora en la que sudo y me concentro en una sola cosa, se trata de un momento de meditación y siempre me hace sentir mejor", explica.
En un mundo en el que la presión por alcanzar la excelencia es abrumadora, Adwoa nos demuestra que, a pesar del éxito, mantiene los pies en la tierra y está ahí para su comunidad. "Ver que las niñas acuden a mí y me cuentan cómo les he ayudado, lo que han pasado, cómo solían ser y lo que han aprendido, me hace querer seguir en esto", explica Adwoa. "Me recuerda que lo que estoy haciendo es muy necesario".