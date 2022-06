What Are You Working On?

Durante el vídeo, vemos momentos en los que la modelo coge fuerzas mediante el sentimiento de sororidad que se respira en Gurls Talk, cuyas integrantes se empoderan gracias a la forma honesta, abierta y sin complejos que tiene Adwoa de compartir su experiencia personal con la salud mental. Aunque usa su propia voz para construir una red de apoyo, al hablar con niñas y jóvenes se da cuenta de que todavía le queda mucho por progresar, a pesar de la diferencia de edad. "A veces hablamos de relaciones, amistades y muchos temas distintos. Es increíble cómo me traslado al colegio al escucharles. Esto me recuerda que todavía tengo muchas cosas que gestionar y me ayuda a hablar de temas que puede que me dé un poco de miedo afrontar".

Adwoa tiene una apretada agenda como modelo y ha conseguido recientemente el logro de que Gurls Talk adquiera el título de organización sin ánimo de lucro, por eso, le está muy agradecida al deporte por haberle ayudado a encontrar un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal. "Siempre me he tomado el deporte como un momento para mí", explica Adwoa. Llevar una rutina regular y disciplinada de cardio y entrenamiento de fuerza, le ayuda a mentalizarse a salir de su zona de confort en otras áreas de la vida. "Es una hora en la que sudo y me concentro en una sola cosa, se trata de un momento de meditación y siempre me hace sentir mejor", explica.