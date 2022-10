Bra By Adwoa: Carta de la editora

Voy a contarte un secreto.

Soy horrible para coger el sueño. Quizá me cueste más que a nadie en el mundo. Y, claro, tampoco ayuda ser toda una ave nocturna. El caso es que cada vez que intento irme pronto a la cama, me pongo a dar vueltas y la cabeza me va a mil durante horas. He probado de todo: antifaces (vaya cosa incómoda), meditación (como si pudiera concentrarme más de un minuto seguido), contar ovejas (sí, suerte)...

Lo único que me ha funcionado es mover el cuerpo con un buen entrenamiento y cansarme. Me apunté a muay thai y boxeo cuando me desintoxiqué. Era lo mío. También me encantaba el Pilates y hasta empecé a correr durante la pandemia. El deporte es lo único que me ha ayudado.

Para mí el deporte siempre ha sido una forma de soltarme física y mentalmente. Sin él no tendría un equilibrio. Levantarme y ponerme en marcha es mi cura perfecta para los días malos. Gracias al deporte, encuentro tiempo para conectar con mi cuerpo y concentrarme en algo que no sea la pantalla del móvil. Es un momento para mí de verdad. Nunca he sido muy de meditar, pero centrarme en la postura me ayuda a reconectar mientras dejo que el resto de cosas que me rodean se vayan difuminando.

Escribo todo esto para explicar por qué creo que es un gran honor formar parte de esta edición de Bra By. Para todos los entrenamientos, para estar en casa, para ir a bailar, para correr en pandemia o incluso para subirme al ring, siempre he confiado en la comodidad y la sujeción de un buen sujetador deportivo. Suelo ser quisquillosa con el estilo: me gusta llevar prendas cómodas y sencillas. Me suelo sentir más cómoda con diseños más discretos porque me veo más sexy y con un estilo increíble hasta cuando estoy en plena acción en el gimnasio. Me encantan las siluetas clásicas de los 90, así que también hay un poco de nostalgia en mi selección de sujetadores deportivos.

Al trabajar en Bra By he tenido la oportunidad de volver a examinar cómo me siento con los sujetadores deportivos y de seguir descubriendo el papel que desempeñan en mi relación general con el deporte y mi salud mental. El deporte me relaja, me hace desconectar, concentrarme y abandonar cualquier tipo de hostilidad. Me ayuda a procesar mis sentimientos y a progresar en otros aspectos de la vida. Además, me gustaría que todas las personas que estén leyendo esto puedan disfrutar de esa libertad que aporta el deporte y que, de paso, lo hagan con un look y una sujeción increíbles. ¡Nos lo merecemos!

Me ha gustado mucho hablar de este problema y espero que tú lo hayas pasado bien leyéndome.

Con cariño,

Adwoa