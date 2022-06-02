5 eksperttips til, hvordan du finder dit flow

Psykologen, som introducerede begrebet flow tilbage i 1990 (Mihaly Csikszentmihalyi, hvis du er til triviaspil), anså det som en optimal livsoplevelse. Når man er i flow, er man nærmest strakt helt til sin grænse med at lave noget, der er udfordrende og super tilfredsstillende og sjovt på én gang. Han bemærkede, at man føler sig typisk "stærk, opmærksom, i ubesværet kontrol, uselvbevidst og på toppen af ens formåen. Problemer lader til at forsvinde".



Andre store og kendte psykologer, som Martin Seligman, mener, at flow-tilstande er vigtige for at opnå dyb og autentisk lykke. Man har det ikke bare godt, mens man er i gang med flow-handlingen, man er også i stand til at føle sig mere afslappet, tilpas og tilfreds med sig selv bagefter. Man skal huske at nyde den efterfølgende lykkefølelse, siger Paterson, for den kan hjælpe en til at fokusere på det, man lige har gjort, i stedet for at skynde sig videre til det næste.



Der findes en biologisk forklaring på dette. "Når man er i en flow-tilstand, udløser hjernen signalstoffer som dopamin og serotonin, som får en til at føle sig godt tilpas", forklarer Levy. Det er derfor, at det kan have store fordele for ens mentale sundhed og produktivitet at opleve det med jævne mellemrum.



Forskning har også påvist en direkte forbindelse mellem atleters oplevelse af flow og toppræstationer. "Set ud fra et sportspsykologisk perspektiv er flow, når hjerne og krop er 100% i harmoni," siger Joel Fish, ph.d., leder ved Center for Sport Psychology i Philadelphia. Det kan give dig enorm fremdrift til at klare dagens træning, dominere på fodboldbanen eller fx til at holde dig til dit mål om at spise flere kvalitetskulhydrater.



Studier viser også, at hyppige flow-oplevelser hænger sammen med større selvtillid og selvværd. Det er, fordi aktiviteter, der fremkalder flow-følelsen, ofte er tilfredsstillende at udføre, og fordi man ved at udføre dem bliver bedre til aktiviteten. "Personer, som hyppigt opnår denne tilstand, forbedrer deres færdigheder og vil sandsynligvis føle sig mere selvsikre på grund af det," siger Levy.



Når man kombinerer alle disse gode ting, har man grundlaget til for alvor og med begejstring at gå efter sit mål.