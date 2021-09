5 eksperttips til, hvordan du finder dit flow

Psykologen, som introducerede begrebet flow tilbage i 1990 (Mihaly Csikszentmihalyi, hvis du er til detaljer), anså det som en optimal livsoplevelse. Når man er i flow, strækker man sine grænser til det yderste, mens man laver noget, der på én gang er udfordrende og super tilfredsstillende og sjovt. Man føler sig typisk "stærk, opmærksom, i ubesværet kontrol, ikke selvbevidst og på toppen af ens formåen. Problemer lader til at forsvinde".

Andre store og kendte psykologer, fx Martin Seligman, mener, at flow-tilstande er vigtige for at opnå dyb og autentisk lykke. Man har det ikke bare godt, mens man er i gang med flow-handlingen; man er også i stand til at føle sig mere afslappet, tilpas og tilfreds med sig selv bagefter. (Den efterfølgende lykkefølelse skal man huske at nyde, siger Paterson, da den kan hjælpe én til at fokusere på det, man lige har gjort, i stedet for at skynde sig videre til det næste).

Der findes en biologisk forklaring på dette. "Når man er i flow-tilstand, udløser hjernen signalstoffer som fx dopamin og serotonin, som får én til at føle sig godt tilpas," forklarer Levy. Derfor kan det have store fordele for ens mentale sundhed og produktivitet at opleve det med jævne mellemrum. Forskning har også afdækket en direkte sammenhæng mellem atleters flow-oplevelser og deres præstationer. "Set ud fra et sportspsykologisk perspektiv er flow, når hjerne og krop er 100% synkrone," siger Joel Fish, ph.d. og leder ved Center for Sport Psychology i Philadelphia.

Studier viser også, at der en sammenhæng mellem hyppige flow-oplevelser og større selvtillid og selvværd. Det skyldes, at aktiviteter, der fremkalder flow-følelsen, ofte er tilfredsstillende at udføre, og fordi man ved at udføre dem bliver bedre til dem. "Personer, som hyppigt opnår denne tilstand, forbedrer deres færdigheder og vil sandsynligvis føle sig mere selvsikre på grund af det," siger Levy.

Når man kombinerer disse gode ting, har man grundlaget til for alvor og med begejstring at gå efter sit mål.