Sådan kan kontinuitet ændre din træning

"Let eller tungt, træne til akut udmattelse eller ej – for at opbygge styrke er det måske ikke så vigtigt, som vi troede", siger Mandy Hagstrom, ph.d., Lead Study Author og lektor ved UNSW School of Medicine. I sin gennemgang, så hun, at kvinder, der i gennemsnit havde to til fire træninger om ugen i en periode på 15 uger, så en stigning på 3,3 procent i lean body mass, en stigning på 25 procent i styrke i overkroppen og en stigning på 27 procent stigning i underkroppen, uafhængigt af hvordan de trænede. Hvorfor? At få det gjort regelmæssigt, uanset hvordan "det" ser ud den pågældende dag, ender typisk med at give en større træningsmængde overordnet set, hvilket er nøglen til at skabe varig forandring. (Der er ingen grund til at tro, at konsekvent træning ikke også gavner mænd, bemærker Hagstrom).



Hvad betyder alt dette for dig? Det er enkelt. Hvis det at tænke over hvilken type træning du skal lave, i hvor lang tid og med hvilket udstyr, er overvældende og stressende for dig, er det mere sandsynligt, at du går i stå, siger Hagstrom. Det samme gælder, hvis du oplever et pludseligt fald i motivationen, har et sindssygt tætpakket skema, lavt energiniveau, eller hvis vejret er dårligt. Lad vær med at fokusere på detaljerne, og prioriter blot at møde op og gør noget, igen og igen, og alt det fis bliver til baggrundsstøj.