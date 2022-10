Nike Training Club-anmeldelser

Jeg fulgte det otte ugers styrkeprogram derhjemme, og det var fantastisk! Selvom jeg havde begrænset udstyr (jeg nøjedes med håndvægte, en slam-ball og en pull-up-bar) er træningerne varierede nok til, at de ikke bliver ensformige og i stedet forbliver sjove og interessante.

I betragtning af at appen er gratis, er den lige så god som nogle andre, der opkræver omkring 10 £ om måneden. Appen er virkelig enkel at bruge, og det er let at se din træningsplan dag for dag eller uge for uge eller alle otte uger. Planen holdt mig virkelig motiveret og i form under nedlukningen".

"Denne app er den bedste, jeg har fundet til hjemmetræning. Den skaber et skræddersyet dagligt program baseret på din højde, vægt og fitnessmål. Du kan give feedback om, hvor svært, du synes, det var, og få flere customisede træninger at vælge imellem. Du kan endda afspille din musik via appen under træningen. Hvad, der er endnu bedre, er, at det hele er gratis".

"Hvis du lige er startet eller er på et mellemniveau (eller endda højt niveau), er der ikke noget bedre. Jeg har haft denne app siden februar i år efter at have fået en ny telefon, og jeg kunne ikke have bedt om en bedre gave. Der er noget så smukt ved viden og hjælp, der er GRATIS at bruge.

"Start op"-programmet, kropsvægtsprogrammet, "hold dig i form"-programmet ER DE BEDSTE. Det er en blanding af kredsløbstræning og muskelopbygning, og der er virkelig opmærksomhed på, hvordan og hvor godt du kan få din krop i form. Og der bliver arbejdet på det hele, når du går videre med dit program. Jeg anbefaler denne app til alle, der har brug for hjælp til at starte og forblive motiveret. Det hjælper dig seriøst. Det gjorde det i hvert fald for mig! Tak, NIKE".