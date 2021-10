Hvad er udbrændthed, og hvordan forhindres det, ifølge Dr. Christina Maslach

Med bunker af arbejde, der hober sig op, og ansatte, der ikke altid får den støtte, de har brug for, er det ikke underligt, at "udbrændthed" er blevet et buzzword. Her kommer Christina Maslach, der er ph.d. og professor i psykologi ved University of California, Berkeley, og er en pioner inden for forskning i udbrændthed, ind i billedet. I denne episode af Trained tilslutter hun sig værten Jaclyn Byrer for at forklare, hvad udbrændthed betyder – og hvad det ikke betyder. Hun afslører nogle sandheder omkring, hvad "dage med fokus på mental sundhed" kan gøre, og hvad de ikke kan. Men vigtigst af alt viser hun en vej fremad ved at præsentere seks måder at skabe en sund arbejdsplads på. Ved at trække på dr. Maslachs årtiers lange forskning kan vi lære at ændre vores arbejdsmiljøer til det bedre.