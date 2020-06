Hvad skal du spise før, under og efter en løbetur?

Med nok af det rette brændstof, kan du løbe hurtigere, længere og restituere optimalt.

Det er afgørende at vide, hvad du skal spise og hvornår for at få mest muligt ud af dine løbeture. Vi har talt med eksperterne for at være sikre på, at vi har de værktøjer, du har brug for som udholdenhedsatlet, til at få de rette næringsstoffer, så du kan tackle din træningsplan bedst muligt.



Spis smart, løb godt. Det er ikke en forsimpling.



"Det er afgørende for god træningskost, at du har brændstof i kroppen til din træning, og at du genoptanker for at hjælpe din krop med at restituere fra din træning", fortæller Monique Ryan, RDN, der er sportsernæringsekspert med over 25 års erfaring som rådgiver for professionelle og udholdendhedsatleter og -hold. Hvis du ser på det på den måde, så er du altid ved at tanke op til din næste løbetur.



Det, du spiser, og tidspunktet for dine måltider er i høj grad afhængige af en lang række faktorer — hvor længe du løber, og hvor hårdt du presser dig selv. Men fællestrækket for løbere er det, de har på tallerknen.



Udholdenhedsatleter bør få mere end halvdelen af deres kalorier fra kulhydrater, en fjerdedel fra protein og resten fra fedt, fortæller Ryan Maciel, RD, head performance nutrition coach hos Precision Nutrition. For kulhydrater skal du vælge næringsrige kilder som søde kartofler og andre stivelsesholdige grøntsager og fuldkorn. Protein kan komme fra dyr eller planter: kylling, fisk, yoghurt, æg, frø, bønner og tofu. Gode fedtkilder er avokadoer, nødder og olivenolie.



Der er en præstationsbaseret begrundelse for dette specifikke forhold af næringsstoffer. Når du løber, forbrænder du en blanding af kulhydrater og fedt, forklarer Ryan. "Jo mere intens eller lang din løbetur er, jo flere kulhydrater har du brug for", forklarer hun. Kulhydrater lagres som glykogen i dine muskler og din lever. De frigives som glukose, der er din krops lettest tilgængelige energikilde.



Hvis glykogenlagrene tømmes, vil du ikke kunne fastholde den ønskede intensitet og/eller varighed. "Du vil ramme en mur", siger hun. Ifølge Maciel er det typisk efter omkring to timers udholdenhedsindsats, hvis du ikke genoptanker.