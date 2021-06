Kan yoga bruges som styrketræning?

Sådan supplerer du din rutine med yoga

Hvis du bruger yoga som et supplement til din styrketræning, er der ifølge videnskaben fordele at hente ved blot to timer på yogamåtten om ugen. Men hvis du primært henter din styrketræning fra yoga, så skal du træne mere end det. "Du får det maksimale ud af yoga, hvis du træner 5 dage om ugen og presser dig selv i stillingerne", fortæller Porcari. Ved at øge hyppigheden er det mere sandsynligt, at du får nok træning til at udfordre dine muskler fra uge til uge.



Du bør også gå efter det progressive overbelastningsprincip – dvs. du øger udfordringen for dine muskler af og til, i takt med at de tilpasser sig – på samme måde som når du løfter vægte. Af samme årsag startede yogaprogrammet i Gothes studie med lette bevægelser, der langsomt tog til i sværhed i løbet af de efterfølgende uger. "Vi brugte principper som dem, der bruges i traditionel styrketræning: Flere sæt og repetitioner eller tiltagende tid at holde stillingen i", fortæller Gothe.



Uanset om du kun vil dyrke yoga eller blot klemme lidt mere muskeltræning ud af din træning for at booste din performance i træningscentret, så kan disse tips hjælpe.



Tænk på dine arbejdende muskler.

"Når du fokuserer på en muskelgruppe, kan du faktisk få den til at brænde mere", siger Porcari, og med øget muskelaktivering opbygges der mere styrke. “Hvis du er målbevidst i dine stillinger, er det næsten som om, du bruger en indre biofeedback, eller at du konstant overvåger, hvordan din krop har det, og hvor hårdt den arbejder. Derfra kan du tilpasse din træning. Mens du f.eks. laver kriger 3, kan du tænke på, hvordan dine baldemuskler tændes og mærke dem brænde, mens du holder balancen.

Synk ned i det.

Du kan være i stolstillingen, eller du kan virkelig være i stolstillingen. "Man ser nogle, der kun sidder med let bøjede ben, og så bliver balderne og forsiden af låret kun aktiveret til en vis grad. Andre har benene bøjet 90 grader, og de får det maksimale ud af øvelsen", siger Porcari. Det samme gælder for enhver anden stilling.

Hold den.

Jo længere tid du holder stillingen, jo mere udfordres din styrke og udholdenhed, ifølge Porcari. Den tid, du holder spændingen, er lig med større muskelskade, som får musklen til at komme tilbage stærkere. Det er ligesom ved styrketræning, at hvis det føles nemt, så gør det sikkert ikke meget for din krops tilpasning.

Følg dit eget tempo.

Hvis du ønsker en større udfordring, skal du være kreativ. Du kan lave 2 eller 3 hurtige armbøjninger, når instruktøren siger chaturanga. Eller små bevægelser med armene, når de er forlænget i kriger 2. Føl dig frem, og find på dine egne ministyrkeudfordringer i flowet. "Bare det at ændre vinklen på dine skuldre eller hænder kan aktivere andre muskler", forklarer Porcari.

Når nu vi er ved styrkeudfordringer, vil du så have en til din vigtigste muskel – hjernen? "Når du holder og gentager stillinger eller flows, der er hårde for dig, lærer du at presse dig selv", siger Porcari. "Det overføres til alle andre træningsmål".