Kan yoga bruges som styrketræning?

Ifølge John Porcari, ph.d. og leder af Clinical Exercise Physiology-uddannelsen på University of Wisconsin-La Crosse, kan yoga gøre godt for både muskelstyrke (din evne til fx at lave én virkelig tung back squat) og udholdenhed (din evne til at lave flere squats i træk). I et mindre studie ledet af Porcari og publiceret i tidsskriftet American Council on Exercise, kunne kvinder, der dyrkede yoga tre gange om ugen, præstere gennemsnitligt 6 flere armbøjninger og 14 flere mavebøjninger efter otte uger sammenlignet med dem, der ikke dyrkede yoga. Det lyder måske ikke af meget, men i betragtning af, at de ikke lavede anden styrketræning, var forbedringen ret god.



Et andet studie kom frem til, at yoga kan være lige så effektivt til at forbedre ens styrke som at bruge lette frie vægte og fitness-elastikker. "Yogastillinger og -overgange efterligner styrkeopbyggende øvelser med kropsvægt, og når man skal holde stillingen, er der tale om en form for isometrisk træning, hvor man styrker de muskler, man bruger, ved at øge den tid, de er spændte," forklarer Neha Gothe, ph.d., og leder af Exercise Psychology Lab ved University of Illinois i Urbana-Champaign.



Tag fx en plankeposition, som er en simpel styrketræningsøvelse til at opbygge skulder-, bryst- og core-muskler. "Den almindelige yogaovergang fra høj planke til lav planke [chaturanga] styrker skuldre, bryst og triceps," siger Porcari. Og så er der øvelser for mavemusklerne, som bådstilling og yoga-squats og gudinde- og krigerstillinger, der træner dine lår og balder, bemærker han.



Men der er en grænse for, hvor langt yoga kan flytte dig, når det gælder seriøse styrketræningsmål. Det skyldes primært, at selvom du hele tiden øger sværhedsgraden (mere om det nedenfor), så bliver du på et tidspunkt udmattet i selv de mest avancerede stillinger.



Når det er sagt, så viser studier, at yoga kan forbedre balancen, fleksibiliteten og mobiliteten, og det er alt sammen noget, der kan fremme dine fitnessmål. Så selvom du er vant til at løfte vægte, kan du stadig have gavn af et par hundestræk.