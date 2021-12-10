Tre veje til et lykkeligere liv, ifølge psykologer

Genvejen til lykke
Coaching
Det lyder måske som en fantasidestination, men det er faktisk muligt at leve livet som en grinende emoji – med denne enkle guide.
Har du nogensinde oplevet den nagende følelse af, at du skulle være lykkeligere, end du er? Dit liv ser godt ud på papiret eller Instagram – du fik den praktik eller det job, den dejlige lejlighed, har et stort socialt netværk osv. – og du kan ikke pege på noget, der er helt forkert. Men der mangler stadig noget.
Ifølge den berømte psykolog Martin Seligman, ph.d., er du ikke autentisk lykkelig; du lader dig bare flyde med strømmen. Kun at fokusere på behagelige milepæle (som at købe et nyt outfit eller opgradere din telefon) eller samle på oplevelser og opnå resultater (som at vinde endnu et løb eller afslutte semestret med en perfekt karakter) kan gøre dig glad i et stykke tid, men den lykke er flygtig, siger han.
Autentisk lykke kommer fra at leve et liv med dyb tilfredshed, siger Seligman. At finde ting, der engagerer dig, og at bruge din tid på aktiviteter og relationer, der betyder noget for dig, fører til en varig følelse af et større formål. Det er det, der virkelig vil betyde noget for dig rent følelsesmæssigt.
"Det er en rejse; der er ingen målestok for at "nå det".
Melissa Green
Ph.d. og autoriseret klinisk psykolog
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Ideen om at finde og leve i overensstemmelse med dit formål kan være lidt skræmmende. Tænk ikke på det som at arbejde hen imod et perfekt øjeblik, hvor du når autentisk lykke-nirvana og bliver lykkelig døgnet rundt. "Det er en rejse; der er ingen målestok for at "nå det", forklarer Melissa Green, PsyD og klinisk psykolog. "Det fungerer ikke på den måde, at du gør en kæmpe ting, og så er du i mål".
Derudover (og dette er så vigtigt!): At arbejde mod autentisk lykke behøver ikke at være en enorm opgave. Du behøver ikke at revidere dit liv eller opgive alle dine materielle ejendele og meditere i en time – eller fem – hver morgen. Bare start med at lave disse grundhandlinger fra Seligmans teori.
1. Tilføj mere øjeblikkelig glæde (med måde).
Sådan virker det: At gøre noget behageligt kan give dig øjeblikkelig glæde, siger Green. Det er takket være frigivelsen af dopamin, der er en neurotransmitter, som påvirker humøret. Tænk at mestre en pull-up uden hjælp, tage din morgenkaffe udenfor eller tilføje endnu en plantebaby til din samling.
Når det handler om at forbedre dit humør, kan det faktisk have en mere længerevarende virkning at have små udbrud af glæde (som de førnævnte) end færre af de store glædesudbrud, som en stor forfremmelse eller at blive gift. "Derfor er det vigtigt at nyde de små glæder", siger Green.
Giv det et forsøg: Du har sandsynligvis allerede styr på det her med at lave behagelige ting, ikke? Nøglen er at sikre, at du ikke konstant er på jagt efter den næste fantastiske ting, da det kan give dig mindre tilfredshed med det, du har nu, siger Green. Og hvis en provision, et større tv eller den næste fest er din vigtigste (eller eneste) form for tilfredshed, er det tid til at begynde at flytte dit fokus indad, forklarer Aaron Weiner, ph.d., der er concierge-psykolog og vært for podcasten Let's Talk. Det næste skridt, får dig tættere på ...
2. Find aktiviteter, du bliver opslugt af.
Sådan virker det: Det er sjovt at spise og shoppe, men at lave en aktivitet, du bliver helt opslugt af, er meget mere givende. Det er den følelse af at være helt absorberet i noget, som når du er i dit es på en lang løbetur, er helt tryllebundet af en god bog eller er dybt fokuseret under yoga. Hvis nogen spurgte, hvordan du havde det, ville du ikke nødvendigvis sige lykkelig, men du vil sandsynligvis føle en indre ro, siger Carla Marie Manly, der er ph.d., klinisk psykolog og forfatter til Joy From Fear. Du er i en tilstand af flow, når dit sind bliver stille, fordi du er 100% koncentreret.
Giv det et forsøg: Det er sandsynligt, at du kan identificere tidspunkter på din dag eller uge, hvor du er helt opslugt af noget (og nyder det, så sandsynligvis ikke et Zoom-opkald). Men hvis de ting, du plejede at lave, før livet blev skørt, er forsvundet fra dit liv eller bare ikke interesserer dig mere, er det tid til at komme tilbage til tegnebrættet. "Så snart du siger, at du vil have mere [når du er midt i aktiviteten], er du opslugt af den", siger Manly.
Start med at brainstorme på aktiviteter, som du er god til. "Jo mere investeret du føler dig, jo mere passioneret involveret bliver du", siger Manly. Hvis du er den type, der elsker at lære, så prøv at starte på en sport. Har du plantet en jungle i din stue? Så deltag i en fælleshave, og få dit eget stykke land til dyrkning af grøntsager. Kan du ikke lade være med at tage et billede, hver gang du ser noget smukt? Besøg lokale museer, eller tilmeld dig et fotokursus.
Det kan også være en hjælp at spørge andre til råds. Spørg din partner eller en ven omkring de tidspunkter, de synes, du er superengageret eller bare virkelig, virkelig glad, anbefaler Green. Eller start en dagbog: Hver dag skal du skrive tre øjeblikke ned, hvor du følte, at du var i dit es, oplevede noget meningsfuldt eller gjorde noget rigtig godt. Overvej derefter hvorfor, det var sådan. Denne aktivitet kan i sig selv give dig et lykkeboost, viser forskning. Og med tiden kan det vise dig, hvad der faktisk virkelig betyder noget for dig.
3. Gør ting for andre.
Sådan virker det: Ifølge Seligman kommer ægte tilfredshed fra at have en følelse af, at verden giver mening. Dybest set handler det om at leve et formålsdrevet liv, der inkorporerer de dybe værdier, der faktisk er vigtige for dig. Det kan være værdier som venlighed, taknemmelighed, retfærdighed og mod.
Mening kommer fra at føle, at dine handlinger gør en forskel. "At handle med medfølelse i dit hjerte og aktivt hjælpe andre er en af de mest påviste og ægte måder, som de fleste mennesker kan finde mening på og tilføje glæde i deres liv", siger Weiner. At støtte en idé eller bevægelse, som du tror på, er en anden. "Den røde tråd er at bidrage til noget, der er større end dig selv", siger han.
Giv det et forsøg: Der er mange forskellige måder, vi kan finde mening på: frivilligt arbejde, have et tilfredsstillende job, støtte en politisk sag eller endda udforske spiritualitet. Nøglen er at finde det, der betyder noget for dig, og som passer til det, du er god til, siger Weiner.
I dit professionelle liv skal du kigge efter en virksomhed, hvis kerneværdier (f.eks. mangfoldighed og lighed på arbejdspladsen eller et mål om at belaste klimaet mindre) matcher dine egne, siger Weiner, og en, der giver dig mulighed for at arbejde hen imod noget, du virkelig tror på. Og i din fritid skal du være strategisk i forhold til, hvor du lægger din energi og lade disse vigtige forpligtelser få tid, så din passion kan holdes i gang, siger Weiner.
Hvis du er en naturlig leder, der bekymrer sig om miljøet, kan du blive begejstret for at organisere en oprydning i kvarterets park eller et fundraising-løb. Elsker du at tale med mennesker og høre forskellige perspektiver? Meld dig til at levere måltider til mennesker i nød, eller deltag i en kampagne for at sprede opmærksomhed om en sag, du bekymrer dig om, foreslår Weiner.
Disse kan virke som gigantiske skridt, fra hvor du er lige nu. Så sig bare ja til noget af det: Sæt tid af til at bruge dine håndvægte, kast dig over en ny hobby, eller forpligt dig til noget frivilligt arbejde. Der er en lille risiko for, at du fortryder det – og høj sandsynlighed for at du vil føle dig temmelig lykkelig. Ja, nu sagde vi det højt.
Tekst: Marygrace Taylor
Illustration: Kezia Gabriella
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