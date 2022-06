Tre veje til et lykkeligere liv, ifølge psykologer

Sådan virker det: Det er sjovt at spise og shoppe, men at lave en aktivitet, du bliver helt opslugt af, er meget mere givende. Det er den følelse af at være helt absorberet i noget, som når du er i dit es på en lang løbetur, er helt tryllebundet af en god bog eller er dybt fokuseret under yoga. Hvis nogen spurgte, hvordan du havde det, ville du ikke nødvendigvis sige lykkelig, men du vil sandsynligvis føle en indre ro, siger Carla Marie Manly, der er ph.d., klinisk psykolog og forfatter til Joy From Fear. Du er i en tilstand af flow, når dit sind bliver stille, fordi du er 100% koncentreret.

Giv det et forsøg: Det er sandsynligt, at du kan identificere tidspunkter på din dag eller uge, hvor du er helt opslugt af noget (og nyder det, så sandsynligvis ikke et Zoom-opkald). Men hvis de ting, du plejede at lave, før livet blev skørt, er forsvundet fra dit liv eller bare ikke interesserer dig mere, er det tid til at komme tilbage til tegnebrættet. "Så snart du siger, at du vil have mere [når du er midt i aktiviteten], er du opslugt af den", siger Manly.

Start med at brainstorme på aktiviteter, som du er god til. "Jo mere investeret du føler dig, jo mere passioneret involveret bliver du", siger Manly. Hvis du er den type, der elsker at lære, så prøv at starte på en sport. Har du plantet en jungle i din stue? Så deltag i en fælleshave, og få dit eget stykke land til dyrkning af grøntsager. Kan du ikke lade være med at tage et billede, hver gang du ser noget smukt? Besøg lokale museer, eller tilmeld dig et fotokursus.

Det kan også være en hjælp at spørge andre til råds. Spørg din partner eller en ven omkring de tidspunkter, de synes, du er superengageret eller bare virkelig, virkelig glad, anbefaler Green. Eller start en dagbog: Hver dag skal du skrive tre øjeblikke ned, hvor du følte, at du var i dit es, oplevede noget meningsfuldt eller gjorde noget rigtig godt. Overvej derefter hvorfor, det var sådan. Denne aktivitet kan i sig selv give dig et lykkeboost, viser forskning. Og med tiden kan det vise dig, hvad der faktisk virkelig betyder noget for dig.