Tre måder at være mere mindful på

Den lange bane

Ovenstående eksempler er som at lave armbøjninger i en reklamepause eller tage trappen i stedet for elevatoren. Lige som med god fysisk form kræver det fast træning, så du skal have regelmæssig daglig eller næsten daglig træning for at opleve alle de mentale og fysiske fordele ved mindfulness, ifølge vores ekspert.



Som med træning, kan du vælge flere forskellige former og "cross-træne". Måske arbejder du på dit åndedrag før morgenmaden og en kropsscanning før frokost den ene dag for så at følge en guidet meditation dagen efter. Begynd med en let varighed på fem minutter og opbyg længden af din session derfra (Wignall sætter 20 minutter som en god målsætning).



Virker det hårdt? Som enhver form for træning er det også meningen, at det er hårdt, fortæller Wignall. "Det folk typisk snubler over, er at midfulness næsten altid fremstilles som et redskab til afslapning eller ro i sindet", siger han. Men de fordele kommer faktisk ikke i øjeblikket, de kommer bagefter. "Mindfuldness bør ikke være mere afslappende end at bænkpresse 75 kg. Det virker kun, fordi det er hårdt, ligesom dine muskler kun bliver større, fordi du udfordrer dem", siger han. "Hver gang du bliver distraheret, så læg mærke til det og før dit fokus tilbage til øjeblikket. Det er én mindfulness-rep. Og hvis du ikke laver dine reps, så opbygger du ikke muskelmasse".



Når du bliver frustreret, så husk det her: Det er et godt tegn, hvis du kæmper med meditation eller pistol-squats, pull-ups eller enhver anden aktiv færdighed, som du ikke er god til, fortæller Wignall. Det betyder nemlig, at du arbejder på at forbedre en svaghed. "Det er min oplevelse, at hvis folk ser det sådan, så falder det ret hurtigt på plads for dem".