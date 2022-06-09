Tre mentale skift til at overvinde træningsbarrieren

Fysisk udmattende træning, som at jogge op ad en stejl bakke, kan hurtigt tømme din mentale tank og gøre, at du sætter farten ned eller stopper helt, siger Waite. Derfor har du sommetider brug for en krævende og total distraktion for at fjerne fokus fra den hårde træning og opretholde dit momentum.



Faktisk viste et andet af Andersens studier, at mentale distraktioner, i dette tilfælde en matematikopgave, kunne modvirke udmattelse under en core-øvelse, der blev udført af patienter med rygsmerter. Det er blot et (super-specifikt) eksempel på, hvordan det at aflede din opmærksomhed fuldstændigt væk fra det, din krop gør, lader dig fortsætte uden at den lille stemme i dit hoved fortæller dig, at du ikke kan.



Denne afkoblingsteknik virker bedst på udfordringer, som du har prøvet tilstrækkeligt mange gange til at vide, hvad du skal forvente, ellers risikerer du at få skader. Men der er også en anden årsag: "Især når du laver samme runde eller træning i de samme omgivelser, så ved du, hver gang du ser op, præcis hvor det gjorde ondt sidste gang", siger Waite. "Du tænker, 'jeg kommer til den virkeligt hårde bakke' eller 'dette virkeligt barske terræn' eller 'område, hvor solen bager ned på mig'. Den negative forventning kan have fysiologisk effekt. "Du spænder sandsynligvis i skuldrene, du trækker vejret i kortere åndedrag, og din puls øges automatisk", siger Waite. Du spilder med andre ord energi, endnu før du er begyndt på den "hårde" del.



Så hvad gør du? Næste gang du forsøger og ikke lykkes med at slå en personlig rekord i et sikkert område (dvs. ikke langs en farlig vej), så overvej et telefonopkald til et familiemedlem eller en ven, hvor du både lytter og taler om noget virkeligt interessant eller komplekst. Eller spil et mentalt spil, så som at tælle, hvor mange mennesker du ser klædt i blåt på din løbesti, eller du kan sludre med din træningsmakker. Omdirigeringen kan være lige, hvad du har brug for for at gøre fremskridt. "Det fjerner dine tanker fra ubehaget", siger Waite. Især hvis du har en positiv samtale, "er det mere sandsynligt, at du forbliver afslappet og åben, tager dybe vejrtrækninger, og bruger ilten i luften i stedet for at komme til at begrænse dig selv".



Om ikke andet er det en mulighed for at få en god snak med din far.