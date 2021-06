Tre mentale skift til at overvinde træningsbarrieren

02. Passiv distraktion: Til de træninger, som du kender, men som stadig vil udfordre dig, eller til træninger, når du mangler motivation og har brug for at få lidt energi.



Hvis du giver din hjerne en smule distraktion, ofte via musik, kan det være vejen til en mere behagelig og effektiv træningssession. Den rigtige musik kan ikke kun booste motivation takket være sangtekster og -tempo, der giver dig energi – den kan også styrke hjernens signaler, der giver dine muskler besked på, at de skal aktiveres, siger Marcelo Bigliassi, ph.d. og lektor i psykofysiologi ved Florida International University i Miami, som afdækkede dette i et studie, hans hold publicerede i tidsskriftet "Physiology & Behavior". Hvad er så årsagen til dette? Den udefrakommende opmærksomhed kan hjælpe med at beskytte hjernen mod udmattelsens præstationshæmmende effekter.



Uanset om du løber, cykler, løfter eller HIIT-træner, er den "rigtige" musik det, du bedst kan lide, siger Bigliassi. Eksperimentér med forskellige genrer for at finde ud af, hvad der fungerer bedst for dig. Du tror måske, at du er en hiphop-person, og så opdager du, at 90'ernes grunge virkelig tænder dig. Jo højere din træningsintensitet er, jo bedre er du hjulpet med sange, der har stærke, motiverende tekster, eller ord, der minder dig om din styrke og din dominans, tilføjer han. Det skyldes, at det er mere sandsynligt, at de vil give mere energi til din træning og øge muskelaktiviteten, når du har mest brug for det.



P.S. Hvis du vil undgå at fokusere og bare få tiden til at gå hurtigere, for eksempel under en gåtur eller hårdt arbejde på en crosstrainer, kan det også fungere lige så godt at lytte til en lydbog eller en podcast.





03. Aktiv afkobling: Til de virkelig, virkelig hårde træningssessioner, som du bliver ved med at prøve at forbedre.



Fysisk udmattende træning, som at jogge op ad en stejl bakke, kan hurtigt tømme din mentale tank og gøre, at du sætter farten ned eller stopper helt, siger Waite. Derfor har du sommetider brug for en krævende og total distraktion for at fjerne fokus fra den hårde træning.



Faktisk viste et andet af Andersens studier, at mentale distraktioner, i dette tilfælde en matematikopgave, kunne modvirke udmattelse under en core-øvelse, der blev udført af patienter med rygsmerter. Det er blot et (super-specifikt) eksempel på, hvordan ens hjerne ved at være fuldt optaget af noget andet end din træning fjerner dens opmærksomhed fra det, din krop laver, så din krop kan blive ved med at træne uden den lille stemme hovedet, der fortæller, at den ikke kan.



Denne afkoblingsteknik virker bedst på udfordringer, som du har prøvet tilstrækkeligt mange gange til at vide, hvad du skal forvente, ellers risikerer du at få skader. Men der er også en anden årsag: "Især når du laver samme runde eller træning i de samme omgivelser, så ved du, hver gang du ser op, præcis hvor det gjorde ondt sidste gang", siger Waite. "Du tænker, 'jeg kommer til den virkeligt hårde bakke' eller 'dette virkeligt barske terræn' eller 'område, hvor solen bager ned på mig'. Den negative forventning kan have fysiologisk effekt. "Du spænder sandsynligvis i skuldrene, du trækker vejret i kortere åndedrag, og din puls øges automatisk", siger Waite. Du spilder med andre ord energi, endnu før du er begyndt på den "hårde" del.



Så hvad gør du? Næste gang du forsøger og ikke lykkes med at slå en personlig rekord i et sikkert område (dvs. ikke langs en farlig vej), så overvej et telefonopkald til et familiemedlem eller en ven, hvor du både lytter og taler om noget virkeligt interessant eller komplekst. Eller spil et mentalt spil, mens du sveder, så som at tælle, hvor mange mennesker du ser klædt i blåt på din løbesti, eller du kan sludre med din træningsmakker, mens du løber. "Det fjerner dine tanker fra ubehaget", siger Waite. Især hvis du har en positiv samtale, "er det mere sandsynligt, at du forbliver afslappet og åben, tager dybe vejrtrækninger, og bruger ilten i luften i stedet for at komme til at begrænse dig selv".



Om ikke andet er det en god grund til at ringe til din far.