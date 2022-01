WNBA-spiller Kayla McBride om at prioritere mental sundhed for atleter

Basketball var aldrig kun en sport for Kayla McBride. Det var en flugt fra hendes barndomstraumer og efterfølgende udfordringer med mental sundhed. Men da sporten blev sat på pause under pandemien, blev hun tvunget til at se kvinden bag atleten i øjnene. I den sidste episode af vores miniserie i tre dele om mental sundhed tager den garvede WNBA-spiller os og værten Jaclyn Byrer med på sin rejse mod at få det bedre, hvilket starter med beslutningen om at fortælle sin historie offentligt. Hun taler ærligt om udfordringerne ved sårbarhed og dens store gevinster: et tættere bånd med sin familie og et bedre forhold til sin sport. Hun diskuterer også, hvordan det at være en del af en samtale omkring mental sundhed hjælper med at vise andre – og hende selv – at atleter er mere end et nummer på en spillertrøje eller en del af en statistik i slutningen af sæsonen. Lyt og lær, hvordan det at sænke paraderne og give andre plads til at gøre det samme kan lede til en verden, hvor mental sundhed prioriteres højere.