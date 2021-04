Sådan opbygger du din selvtillid

01. Fake it till you make it.



Blot det at stå eller sidde ret op kan få dig til at føle dig stærkere, mere kompetent og mindre frygtsom, og det samme er gældende, hvis du indtager en "powerstilling" – hvilket betyder, at du flytter dine skuldre tilbage, skyder brystet lidt frem, løfter hagen og får øjenkontakt – ifølge en gennemgang af 55 undersøgelser. Så følg dine forældres råd, og ret ryggen. "Hvis vi hænger eller falder sammen, begrænses vores vejrtrækning, hvilket kan få os til at føles langsomme eller små. Psykologisk set udtrykker det mindreværd", siger Kelley Kitley, der er autoriseret klinisk socialarbejder og psykoterapeut i Chicago, som har speciale i angst og depression.



Det kan også give styrke at klæde sig rigtigt. "Spørg dig selv, 'Hvis jeg allerede følte mig selvsikker, hvad ville jeg så have på?', siger Goodnight. Det kan måske betyde, at du flotter sig med pænt tøj, før du får jobbet, eller investerer i bedre vandreudstyr, mens du stadig er ved at vænne dig til at vandre. Forskning antyder, at den rette uniform kan hjælpe dig med at se mere positivt på dig selv. Og det kan give dig den mentale fordel, der får dig til at lykkes, bemærker Kitley.

02. Tag en chance.



Husk, at "selvtillid kan opbygges ved at løbe risici", siger Kitley. Når du presser dig selv uden for din komfortzone og indser, at det faktisk føles ret godt, så udvikler du mere selvsikkerhed, der kan hjælpe dig med stort set alt, forklarer hun.



En diskret måde at løbe en lille risiko på? Start en samtale med en fremmed på et tidspunkt, hvor du selv ville have det fint med, at nogen begyndte at tale til dig. Det er en lille satsning (det værste, der kan ske, er, at vedkommende ser på dig, som om der er noget galt med dig), men det kræver stadig, at man blotter sig lidt, og udbyttet i form af selvtillid over at have fået en ny forbindelse kan være højt.



Kitley og Goodnight foreslår at give et enkelt, ægte kompliment til den person, du ser i træningscenteret eller elevatoren hver dag. "Start en vane, hvor du overvejer, hvad du sætter pris på ved personerne omkring dig. Dette gør det lettere for dig at give komplimenter på en afslappet måde i dine daglige interaktioner", forklarer Goodnight. "Når personen får øjenkontakt med dig eller smiler, så er det dit signal til at give komplimentet", siger hun.





03. Skriv det ned.



Giv din indre ild næring ved at skrive nogle eksempler ned, hvor du tidligere har slået en home run, bogstaveligt eller billedligt. "Det beviser, at du allerede har gjort noget besværligt, hvilket du kan bruge til at skabe et fundament at bygge på", siger Kitley. Hav listen et sted, hvor du ofte ser den, fx på badeværelsesspejlet eller ved siden af kaffemaskinen, eller hav den som baggrund på din telefons låseskærm.



Læg også mærke til dine sejre, mens de sker. Tilføj hver uge en eller to ting, som du har gjort rigtig godt, særligt under vanskelige perioder, eksempelvis under de sidste uger af et projekt, eller når du afslutter en HIIT-træning efter at have sovet dårligt om natten. Når du ser listen vokse, er det en konkret måde at følge med i dine succeser på og vise dig selv, at du gør fremskridt, siger Kitley. Det vil minde dig om, at selv når noget mislykkes, er du stadig i stand til at komme videre. "At se bevis på, at din selvtillid vokser, viser, at du har mere af det, end du måske tror. Det er dette, der hjælper dig med at føle dig stolt og motiveret til at løbe flere risici, leve uden for din komfortzone og sætte endnu højere mål", siger hun.







Snart bliver du en af de personer, som bare ved, at de kan. Det er vi helt sikre på.