Sådan opbygger du din selvtillid

Nogle mennesker – eliteatleter, supermodeller, din seje storesøster – er bare født med selvtillidsgenet, ikke? Sådan er det faktisk ikke.

"Selvtillid kommer fra erfaringer med at prøve nogle ting af og finde ud af, at det går helt fint nogle gange," siger Jessica M. Goodnight, ph.d. og autoriseret klinisk psykolog i Atlanta med speciale i angst. "Når man gør det, vil man uundgåeligt også opleve nederlag, hvilket – hvis du er robust og kommer dig over det – også kan bruges som en mulighed til at styrke din selvtillid".

Du opnår de bedste færdigheder ved fx konstant at lave en ny træning eller udøve en ny sportsgren frem for at gøre det perfekt et par enkelte gange. "Og selvtillid gør det nemt at være vedholdende," siger Goodnight. Det et klassisk eksempel på hønen eller ægget.

Alligevel kan det være skræmmende at tage det første skridt. Disse strategier vil hjælpe dig med at komme i gang med at opbygge den dybe, urokkelige selvsikkerhed, der tager dig tættere på dine mål.