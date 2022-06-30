Sådan opbygger du din selvtillid

Jagt dine mål med større selvtillid
Coaching
"Jeg klarer den" er en attitude, der kan få dig fra A til B (til C). Opbyg din egen attitude med disse eksperttips.
- Selvtillid er måske det, du mangler, for at kunne nærme dig dine mål.
- Med den rigtige tilgang kan du opbygge selvtillid fra sejre og "nederlag".
- Forskning peger på, at det kan give dig en mental fordel at være klædt ordentligt på. Klar på noget nyt udstyr?
Her er, hvad du skal vide ...
Nogle mennesker – eliteatleter, supermodeller, din seje storesøster – er bare født med selvtillidsgenet, ikke? Sådan er det faktisk ikke.
"Selvtillid kommer fra erfaringer med at prøve nogle ting af og finde ud af, at det går helt fint nogle gange," siger Jessica M. Goodnight, ph.d. og autoriseret klinisk psykolog i Atlanta med speciale i angst. "Når man gør det, vil man uundgåeligt også opleve nederlag, hvilket – hvis du er robust og kommer dig over det – også kan bruges som en mulighed til at styrke din selvtillid".
Du opnår de bedste færdigheder ved fx konstant at lave en ny træning eller udøve en ny sportsgren frem for at gøre det perfekt et par enkelte gange. "Og selvtillid gør det nemt at være vedholdende," siger Goodnight. Det et klassisk eksempel på hønen eller ægget.
Alligevel kan det være skræmmende at tage det første skridt. Disse strategier vil hjælpe dig med at komme i gang med at opbygge den dybe, urokkelige selvsikkerhed, der tager dig tættere på dine mål.
01. Fake it till you make it.
Blot det at stå eller sidde med ret ryg kan få dig til at føle dig stærkere, mere kompetent og mindre bange, og det samme gør sig gældende, hvis du indtager en "powerstilling" – hvilket betyder, at du flytter dine skuldre tilbage, skyder brystet lidt frem, løfter hagen og får øjenkontakt – ifølge en gennemgang af 55 undersøgelser. "Hvis vi hænger eller falder sammen, begrænses vores vejrtrækning, hvilket kan få os til at føle os langsomme eller små. Psykologisk set udtrykker det mindreværd," siger Kelley Kitley, der er autoriseret klinisk socialarbejder og psykoterapeut i Chicago, og som har speciale i angst og depression.
Det kan også give styrke at klæde sig rigtigt. "Spørg dig selv, 'Hvis jeg allerede følte mig selvsikker, hvad ville jeg så have på?'", siger Goodnight. Det kan måske betyde, at du flotter dig med pænt tøj, før du får jobbet, eller investerer i bedre træningsudstyr, mens du stadig er ved at vænne dig til at løfte vægte. Forskning antyder, at det rette outfit kan hjælpe dig med at se mere positivt på dig selv. Og det kan give dig den mentale fordel, der får dig til at lykkes, siger Kitley.
02. Tag en chance.
"Selvtillid kan opbygges ved at løbe risici," siger Kitley. Når du presser dig selv uden for din komfortzone og indser, at det faktisk føles givende, så udvikler du mere selvsikkerhed, der kan hjælpe dig med stort set alt, forklarer hun.
En nem måde at løbe en lille risiko på? Start en samtale med en fremmed. Det er en lille satsning (det værste, der kan ske, er, at vedkommende ser på dig, som om der er noget galt med dig), men det kræver stadig, at man blotter sig lidt, og udbyttet i form af selvtillid over at skabt forbindelse til et fremmed menneske kan være højt. Kitley og Goodnight foreslår at give et enkelt, oprigtigt kompliment til en person, du ser i træningscenteret eller elevatoren hver dag. "Når personen får øjenkontakt med dig eller smiler, så er det dit signal til at give komplimentet," siger Goodnight.
03. Skriv det ned.
Mind dig selv om, hvor fantastisk du er, ved at skrive nogle eksempler ned, hvor du tidligere har oplevet en sejr, i bogstaveligste eller overført betydning. "Det beviser, at du allerede har gjort noget svært, hvilket du kan bruge til at skabe et fundament at bygge videre på," siger Kitley. Hav listen et sted, hvor du ofte ser den, fx på badeværelsesspejlet eller ved siden af kaffemaskinen, eller brug den som baggrund på din telefons låseskærm.
Læg også mærke til dine sejre, mens de sker. Tilføj hver uge en eller to ting, som du har gjort rigtig godt, særligt under vanskelige perioder, eksempelvis under de sidste uger af et projekt, eller når du afslutter en HIIT-træning efter at have sovet dårligt om natten. At se listen vokse er en konkret måde at følge med i dine sejre på og vise dig selv, at du gør fremskridt, siger Kitley. Det vil minde dig om, at selv når noget mislykkes, er du stadig i stand til at komme videre.
"At se bevis på, at din selvtillid vokser, viser, at du har mere af det, end du måske tror," siger Kitley. "Det er dette, der hjælper dig med at føle dig stolt og motiveret til at løbe flere risici, leve uden for din komfortzone og sætte endnu højere mål". Og selvfølgelig at opnå hvert eneste af dem.
Tekst: Marygrace Taylor
Illustration: Davide Bonazzi
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