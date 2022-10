Fem lette måder at spise mere sundt på

Nogle gange betyder det at behandle sig selv godt at gøre mindre, særligt når det kommer til træning og kost. For at lave positive kostændringer – uanset om du er løber, vægtløfter eller ingen af delene – er det vigtigste at have fokus på fremskridt frem for perfektion.

Faktisk har det at nære sig selv lige så meget at gøre med, hvordan du spiser, som det har at gøre med, hvad du spiser, ifølge John Berardi, ph.d. og medstifter af Precision Nutrition. Han er specialist i ernæringsbiokemi og arbejder med atleter for at forbedre deres præstation og restitution gennem kost. Her er hans fem principper for en sund kost, der ikke er kedelig.