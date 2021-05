Seks måder at spise langsomt på – og nyde det

Men hvis du tømmer din tallerken hurtigere, end det tager at vaske den op, får din krop og hjerne ikke en chance for at registrere, hvad der sker og reagere derefter. Sæt tempoet ned, så er der mindre sandsynlighed for, at du vil overspise nu og her og i fremtiden, siger Melanson.



Sidegevinster? Hvis man skruer ned for tempoet, kan det få fordøjelsen til at gå mere problemfrit, siger Scott-Dixon. Når du hurtigspiser, drøner maden igennem systemet, og din mave og dine tarme er ikke klar til at bearbejde den ordentligt. Du risikerer desuden at kickstarte det sympatiske nervesystem (din kæmp-eller-flygt-respons), hvilket pumper blod væk fra fordøjelsessystemet, og som kan lave kludder i de sammentrækninger, som tarmene skal lave for at transportere maden fremad. Alt dette kan give dig halsbrand, fordøjelsesbesvær og forstoppelse.



Foruden de kropslige funktioner er eksperter enige om, at man kan få mere nydelse ud af at spise langsomt. Studier viser, at folk nyder et måltid mere, når de spiser langsommere, hvilket kan betyde, at man skal bruge færre kalorier for at opnå den samme mængde nydelse, siger Melanson – og det er en stor fordel, hvis du vil passe på vægten, samtidig med at du nyder livet (og det skal du da). Det er også nyttigt, hvis du ikke vil have en alt for fuld mave, inden du skal træne.