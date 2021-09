5 tegn på, at din krop har brug for en dag med hvile og restitution – ifølge eksperter

Du ved sikkert godt, at du har brug for at tage den med ro og måske få gang i din foamroller igen, når dine ømme lårmuskler nærmest ikke kan klare at gå ud på badeværelset. Men ømhed fra træning, der er resultatet af mikroskopiske flænger i dine muskelfibre, og din krops forsøg på at reparere den skade er ikke de eneste tegn på, at din krop – og dit sind – muligvis har brug for en afslapningsdag.

Du føler dig måske virkelig sej, hvis du fortsætter og kæmper dig gennem ømheden. Men hvis du springer over hvile og restitution, har din krop aldrig en chance for at genopbygge energidepoterne og reparere beskadiget væv, siger Andrew Watkins, der er certificeret træner og director of strength and conditioning hos Sports Performance Lab. Denne fysiske stress lægger pres på din krops evne til at fungere optimalt. Og hvis du er tynget af mental og følelsesmæssig stress (fordi, life), er det endnu sværere at komme på højkant mellem træningerne, hvilket fører til yderligere mangeltilstande og sammenbrud i stedet for fremskridt.

Det er heldigvis ret nemt at vide, hvornår du har brug for at trække i håndbremsen. "Din krop er en maskine, og den vil fortælle dig, hvornår den har brug for en pause", siger Watkins. Ja, ømhed er et vigtigt tegn, men det er bare et af mange. Hold øje med disse mindre velkendte symptomer på, at du har brug for en pause.