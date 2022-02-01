Sådan startes – eller genstartes – en sundhedsrutine

Når det kommer til at foretage ændringer, er der ofte en stemme i vores hoved, der fortæller os, hvordan vi bør have det, og den har det med at lyde på en af de følgende to måder:. Den første er "øvelsessergenten", den hårde, bastante fyr, der råber af rekrutter i krigsfilm, siger Wignall. Den anden er "udskammeren", siger Sasha Heinz, der er ph.d., udviklingspsykolog og mindsetcoach med speciale i målsætning og adfærdsændring. Det er den stemme, der siger, at du skal komme i form eller spise sundere, fordi ellers er du uacceptabel eller uværdig.



Begge stemmer er destruktive. "Når du er virkelig hård mod dig selv, skaber du flere negative følelser, hvilket blot skaber mere friktion mellem dig og dit mål", siger Wignall. "Fjerner du den byrde, er det utroligt, hvor meget energi du har til at bevæge dig mod det, du ønsker".



Prøv at sætte ord på det mål, du stræber efter at nå, og sige dem højt. Lyt nu til, hvordan stemmen i dit hoved reagerer med det samme. Fortæller den dig: "Ja, du har styr på det"? Eller råber og dikterer den, ligesom sergenten, eller får den dig til at have det dårligt med dig selv, som udskammeren?



Hvis svaret er en af de sidste, så skal du ændre din indre dialog til at være venlig, opmuntrende eller blot neutral. Det kan være så enkelt som at udskifte "skal", "behøver" og "bør" med mere positive ord som "kan", "ønsker" og "vil". Derefter kan du se, hvad der sker, siger Wignall. "Når du uundgåeligt ender med at klare det helt fint, hvis ikke bedre, vil din hjerne registrere, at der ikke er nogen fordel i at tale ned til dig selv", siger han.