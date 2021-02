Sådan startes – eller genstartes – en sundhedsrutine

Hvem kender ikke til at have lovet, at i år er det tid til synlige abs, at kun fedtfattigt protein, friske grøntsager og fuldkorn lander på tallerkenen, eller at otte timers søvn er den nye norm.



Så når du til februar ...



"Når den første glød ved at følge en wellnessrutine dør ud, og virkeligheden banker på, så begynder det at føles som: 'Nå, jeg behøver ikke at gøre dette', eller 'jeg gør det i morgen', og rutinen begynder at gå op i syningen", siger Sasha Heinz, der er ph.d. og udviklingspsykolog og mindsetcoach med speciale i målsætning og adfærdsændring. Forskere ved University of Scranton kvantificerede faktisk dette fænomen i et milepælsstudie af 200 personer, der lavede nytårsforsætter: Kun 19 procent holdte sig til deres positive ændringer i mindst to år. Dette skyldtes, at de fleste personer gjorde meget lidt for at styrke og støtte deres nye mål, så deres gode intentioner gik i vasken.



Uanset om du er blandt de 81 procent, eller om din wellnessrutine gik i vasken for nylig, så kan disse trin få dig til at sprinte hen imod enhver sund vane.