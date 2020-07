Otte tips til sunde spisevaner for løbere

Når du sveder, mister du elektrolytter og væske, som din krop har brug for til at fungere optimalt. Dette kan ske hurtigt, og hvis du ikke genopretter niveauet, vil du kunne mærke det tydeligt, siger Brian St. Pierre, der er registreret diætist og Director of Nutrition hos Precision Nutrition. "En af hovedårsagerne til, at folk bliver skadet, uanset sport, er dehydrering og træthed", siger St. Pierre. "Hvis du kan forblive hydreret, sænker du risikoen for skader markant".



For at bevare energien og løbe stabilt har du brug for at holde dine vand-reserver høje før, under og efter træninger. "Din krop kan ikke tilpasse sig dehydrering", siger St. Pierre, "så for at maksimere din performance er dit mål altid at være hydreret".



En god tommelfingerregel for atleter er at drikke 12-16 glas vand om dagen a 240 ml, særligt på dage hvor du træner udenfor, siger Maciel. (Spis også rigeligt med frugt og grøntsager, som også indeholder en masse vand, for at øge dit væskeindtag, tilføjer St. Pierre).



Skal du snart løbe en lang tur eller et konkurrenceløb? Fokuser på at være godt hydreret i ugen op til for at holde væskeniveauet højt. At vente indtil aftenen før – eller endnu værre: samme dag – med at drikke mere vand, vil ikke mindske de præstationsreducerende effekter, som dehydrering kan have haft på din træning indtil det pågældende tidspunkt, påpeger Maciel.



Under en løbetur kan du tage en vandflaske med dig, siger Maciel, og tage et par slurke hvert 15. til 20. minut. Hvis du planlægger at løbe fortovet tyndt i mere end 90 minutter, anbefaler han at medbringe en sportsdrik, da disse indeholder elektrolytter som natrium og kalium, som du mister via sved. I et konkurrenceløb kan du være på toppen af din hydrering ved at drikke noget, hver gang du passerer en vandpost, selv hvis du bare drikker en lille smule vand.