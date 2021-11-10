Otte tips til sunde spisevaner for løbere

Det er nemt at komme til at ignorere anbefalingen om at drikke nok vand. For du drikker vel vand, hvis du er tørstig, ikke? Men for løbere er væskeindtaget mere kompliceret end det.

Når du sveder, mister du elektrolytter og væske, som din krop skal bruge, for at kunne fungere ordentligt. Dette kan ske hurtigt, og hvis du ikke erstatter det tabte, kan du komme i problemer, siger Brian St. Pierre, kostvejleder og director of nutrition hos Precision Nutrition. "En af hovedårsagerne til, at folk kommer til skade, når de dyrker sport, og det uanset sportsgren, er dehydrering og udmattelse," siger han. "Hvis du kan opretholde en god væskebalance, reducerer du risikoen for skader betydeligt." (Forskning peger på, at dehydrering kan forringe muskeludholdenhed, hvilket øger risikoen for forstuvninger.)

For at holde energien oppe og holde dig godt løbende er du nødt til at holde vandreserverne på et højt niveau, både før, under og efter træningen. "Din krop kan ikke tilpasse sig en dehydreret tilstand," siger St. Pierre, "så for at maksimere din præstation bør dit mål være altid at opretholde en god væskebalance."

En god tommelfingerregel for løbere: Drik 12-16 glas vand om dagen a 240 ml, særligt på dage hvor du træner udenfor, siger Maciel. Hvis du har svært ved at bælle så meget i dig, så spis mere frugt og grønt, der er mere vandholdigt, så kan det hjælpe dig med at skrue op for væskeindtaget, tilføjer St. Pierre.

Tag en vandflaske med, når du skal løbe i mere end 15 minutter, siger Maciel, og tag nogle få slurke hvert 15. eller 20. minut. Hvis du har planer om at løbe i mere end 90 minutter, anbefaler han at tage en sportsdrik med, så du kan erstatte elektrolytter som natrium og kalium, som du sveder ud. På konkurrencedage kan du tage en slurk et eller andet, hver gang du kommer forbi en hjælpestation, også selvom det bare er en lille smule vand.

Apropos konkurrencedag: Fokusér på at drikke rigeligt i ugen op til løbet for at holde væskeniveauet højt. Hvis du venter indtil aftenen før, eller endnu værre, til selve dagen, med at drikke mere vand, vil det ikke afbøde de præstationshæmmende konsekvenser, som dehydrering kan have haft på din træning indtil da, siger Maciel,

Endelig må du ikke glemme at indtage væske igen, efter du er færdig med en løbetur eller et konkurrenceløb. En måde du, ifølge St. Pierre, kan sikre dig, at du får nok væske, er ved at veje dig før du løber, og så igen efter du har løbet. Forskellen er rundt regnet det, du skal stræbe efter at drikke, så du kan blive klar til din næste træning.