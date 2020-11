Sådan påvirker sukker kroppen

Her er forklaringen: På grund af deres kemiske sammensætning indeholder alle kulhydrater sukker – det gælder også for grøntsager. Når du spiser eller drikker kulhydrater, nedbryder dit fordøjelsessystem større sukkermolekyler til mindre, så de kan optages i blodbanerne, forklarer den certificeret sportsdiætist Lauren Antonucci, RDN, der er ejer af Nutrition Energy i New York. Din bugspytkirtel frigiver derefter insulin, som gør det muligt for sukkeret at komme ind i dine celler, muskler og din lever, hvor det bruges til energi eller opbevares til fremtidig brug.



Når du spiser for mange søde sager (og det kan jo ske), stiger dit blodsukker meget hurtigt, og din krop tvinges derfor til lynhurtigt at producere insulin i et forsøg på at opnå balance. Det kan få dit blodsukker til at falde hurtigt, hvilket får dit energiniveau til at styrtdykke. Og hvis du prøver at få mere energi igen ved at spise endnu mere sukker, starter cyklussen helt forfra, forklarer Antonucci.



Hvis du ofte spiser for meget sukker, opbevares det til "fremtidig brug" i fedtcellerne, hvilket kan føre til vægtstigning, hvis du spiser mere end det, din krop har brug for. Alt dette kan hjælpe med at forklare, hvorfor undersøgelser har vist, at du ved at skære ned på tilsat sukker (mere om det senere) kan forbedre din hjertesundhed, mindske din sygdomsrisiko, kontrollere din vægt og endda forbedre din hud og søvn.



Hele fødevarer, der naturligt indeholder sukker, indeholder – ligesom mango – også næringsstoffer som fibre, vitaminer, mineraler og antioxidanter, hvilket gør dem til et sundere valg. "Fibre sænker fordøjelsesprocessen, så blodsukkeret ikke stiger så hurtigt og derefter styrtdykker", siger Jessica Cording, der er registreret diætist og forfatter til "The Little Book of Game Changers: 50 Healthy Habits for Managing Stress and Anxiety". Hvis du kombinerer maden med noget, der indeholder protein og fedt, som fx peanutbutter eller ost, bliver blodsukkerkurven endnu fladere, så du har energi i længere tid.