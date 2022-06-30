Sådan sætter du gang i din træningsrutine

Hvis du ikke vurderer dine fremskridt regelmæssigt, vil du måske overse nogle af dine små, mindre indlysende forbedringer og blive fristet til at kaste det berømte håndklæde i ringen. "Sommetider er det, som om der slet ikke sker fremskridt," siger Fearon. Du tror måske, at du står i stampe, men måske har du mere energi, du hopper højere, når du spiller bold, eller du sover tungere. Det er alt sammen gevinster. Brug disse to fremgangsmåder til at vurdere dine egne sejre:

Stil dig selv tre spørgsmål efter hver træning, siger Thompson Rule: Hvad klarede jeg godt? Hvad ville jeg gerne gøre anderledes? Hvad vil jeg gøre bedre næste gang? Dette, siger hun, tvinger dig til at gøre alle træningssessioner til noget positivt, mens du stadig er ærlig over for dig selv med hensyn til, hvordan det går, og hvordan du kan justere dine træninger, så du kan bevæge dig hurtigere fremad. Gentag din benchmarktræning med fire til otte ugers mellemrum for at se, hvordan det går med din form overordnet set, foreslår Rothstein.

Du burde begynde at mærke din form vende tilbage efter nogle få ugers træning i træk, siger Thompson Rule. Brug alligevel den første måned som en opstartsperiode, der handler om at "integrere dit træningsprogram i din tilværelse igen," siger hun. Sådan noget som at finde det udstyr, der får dig til at føle dig på toppen; finde ud af, hvornår det bedst passer dig at træne og at vænne dig til tanken om, at du måske får brug for at justere din rutine, indtil den sidder i skabet, kan alt sammen hjælpe.