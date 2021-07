Sådan sætter du gang i din træningsrutine

01. Vurder situationen objektivt.



Du er nødt til at vide, hvor du starter fra, for at komme derhen, hvor du gerne vil være. Nike Master Trainer Joslyn Thompson Rule forklarer, at hvis du gerne vil arbejde dig op til at løbe 5K hurtigt eller ofte, så er dit første skridt at gå og løbe den distance og se, hvor lang tid det tager. Hvis dit mål er at kunne tage masser af armbøjninger igen, så kom ned på gulvet, og se, hvor mange du kan tage. Dette anses for at være en benchmarktræning, og den giver dig en måde at måle dit fremskridt på, hver gang du gør det igen.



Advarsel: Du kan blive fristet til at sammenlige din nuværende tilstand med dengang, hvor du var i bedre form. Lad være med det, siger Fearon, da det kan gøre dig alt for optaget af at jage resultater og potentielt kan føre til skader, hvis du sætter farten op for hurtigt. "Når nogen indser, at de ikke er i stand til at foretage sig så meget, som de kunne før, så er der en følelsesmæssig skuffelse, der ofte resulterer i en negativ reaktion og et fald i motivationen", siger han. Og folk plejer at huske en bestemt træning som værende mindre besværlig, end den faktisk var, så når de udfører den igen og er dårligere til at udføre den, end de var tidligere, kan det føles endnu mere frustrerende, siger han. Det kunne sende dig tilbage til sofaen ... for bestandige. I stedet for skal du bruge din fortid som brændstof: Vær klar over, at du har været i form tidligere, og at du kan komme det igen.





02. Hav en plan, og hold dig til den.



Når man finder de rette ingredienser frem og følger anvisningerne i en opskrift trin for trin, plejer man at ende med det, man har besluttet sig for at lave. Det samme gælder for træning. Planlæg præcis, hvad du gerne vil arbejde med, og hvordan du vil gøre det, så vil der være større sandsynlighed for, at du får de resultater, du ønsker. Dette kan gøre, at du ikke giver dig i kast med for meget på én gang og bliver overvældet, siger Fearon. Det kan også hjælpe dig med at holde fokus, når der kommer noget i vejen (fx et tidskrævende projekt, en dårlig uge med din partner).



For at tilberede den rette plan skal du spørge dig selv, hvad du prøver at vende tilbage til at foretage dig, uanset om det er at vedligeholde en rutine eller beherske en færdighed igen. Overvej så at udarbejde et ugentligt mål (fx træne tre dage om ugen), et månedligt mål (tænk: Forøge din styrke i dødløft) og et tremåneders mål (sætte personlig rekord i dødløft), siger Rothstein, som anbefaler at planlægge dine træninger mindst en uge ud i fremtiden.



Han foreslår, at man starter med bare to eller tre træninger med lav eller moderat intensitet de første tre eller fire uger for at gøre dine muskler klar uden faktisk at overanstrenge dem. Derfra kan du tilføje en ugentlig træning, derefter endnu en og endnu en, indtil du er oppe på op til seks hver uge, hvilket sandsynligvis er det, du har trænet mest, da du var i topform. Når du konsekvent er i stand til at træne mindst fire dage om ugen, kan du skrue op for intensiteten i højst to eller tre sessioner om ugen.



Du vil være klar over, hvornår du er klar til at tilføje mere vægt eller skrue op for en bevægelse, når du oplever mindre eller ingen ømhed op til 48 timer efter en træning, der plejede at gøre dig øm, siger Rothstein. Når det gælder kredsløbstræning, anbefaler Rothstein, at man i starten fokuserer på træninger ved moderat intensitet i 30 til 45 minutter for at skabe areobe forbedringer. Du kan føje fem minutter til din session om ugen, og når du så rammer en varighed, der føles god for dig, så gå efter at beholde den, mens du skruer op for intensiteten. Bevæg dig enten hurtigere, tilføj modstand eller hældning, eller tag kortere og færre hvilepauser.