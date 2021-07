Eksperttips til at få bladgrøntsager til at smage godt

Den nye videnskab om salat

Hvis vi siger "muskelmad", så tænker du nok på "protein", ikke? Godt svar. Men faktisk kan det være afgørende for styrken af dine muskler, at du spiser bladgrønt, uanset hvor meget protein du spiser i henhold til en ny undersøgelse publiceret i The Journal of Nutrition.



Hvordan, nøjagtigt? Bladgrønt som grønkål, rucola, spinat, kål, schweiziske kardoner, hovedsalat og bladbeder indeholder forbindelser, der kaldes nitrater. Din krop omdanner dem til nitrogenoxid, hvilket hjælper med at forbedre den måde, dine blodkar fungerer på, fortæller Ryan Andrews, der er registreret diætist og den ledende ernæringsekspert og rådgiver hos Precision Nutritions. Mere specifikt kan det forbedre cirkulationen, sikre bedre levering af næringsstoffer og ilt, samt forbedre fjernelse af affaldsprodukter. At spise bladgrønt kan give forbedret vaskulær funktion, som giver dig bedre styrke og restitution, selv hvis du ikke er en topatlet. Det fortæller undersøgelsens ophavsmand Marc Sim, ph.d. postdoktoral stipendiat ved Edith Cowan University School of Medical and Health Sciences.



Hvis du regelmæssigt spiser dine grøntsager, så kan det også give dig sundere tarmflora. Dit gastrointestinale system (dvs. dine tarme) består af millioner af bakteriemikrober, både gode og dårlige. De kan påvirke din vægt, dit blodsukker, din hjernes sundhed med mere, fortæller Shiv Desai, der er praktiserende læge og gastroenterolog på Austin Gastroenterology. Bladgrønt indeholder et sukker, der kaldes sulfoquinovose, der kan fremme væksten af gode mikrober ifølge en undersøgelse offentliggjort i The ISME Journal.



Selvfølgelig betyder alle de fordele ikke noget, hvis du ikke kommer i nærheden af de ofte anbefalede fem grøntsager om dagen. Det har de fleste svært ved, fortæller Andrews. (Selvom Sim bemærker, at hvis en af dine daglige portioner af grøntsager er bladgrønt, kan du i det mindste sikre dig fordelene fra nitratindtaget.) En portion er cirka to kopper rå (en kop tilberedt). Få et ekstra boost med mere end de fem portioner, dog er det en god idé ikke at få mere end omkring 10 flere dage i træk, så din krop ikke skal nedbryde så store mængder, fortæller Andrews.