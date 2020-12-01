Sådan påvirker restitution immunsystemet

En hurtig biologi-opfriskning: Dit immunforsvar er et komplekst netværk af celler og proteiner, der tjener som din krops første (og bedste) forsvar mod skadelige vira og bakterier. For at styrke det, skal du fokusere på andre områder af velvære – i dette tilfælde restitution – der direkte påvirker netværket.



"En hård, udmattende omgang træning, fx en time med fuld knald på, vil sænke antallet og funktionaliteten af dine hvide blodceller i et par timer", fortæller Jimmy Bagley, ph.d. og lektor i kinesiologi på San Francisco State University. Så længe du ikke spiser indenfor på en restaurant eller tager en slurk af din vens smoothie bagefter, så er det ikke noget stort problem. Men træner du ofte intenst, kan det have en akkumulerende effekt.



"Personer, der træner for meget ved høj intensitet uden at tage rigtige hviledage, har ofte kronisk høj inflammation", siger Gregory Grosicki, ph.d. og adjunkt i kinesiologi på Georgia Southern University. "Inflammationen ophobes, jo flere træninger du tager i træk".