Nike Black-Friday-Leggings 2025: genieße dein Training
Shoppe am Nike Black Friday Leggings mit Performance-Design und bring dein Training auf ein neues Level. Ob in voller Länge, im 7/8-Style oder als luftige Shorts – jedes Modell ist so konzipiert, dass es mit dir alle Herausforderungen meistert. Unsere blickdichten Materialien haben den Squat-Test bestanden, damit du es im Training mit jeder Übung aufnehmen kannst. Achte auf mittelschweres Kompressionsgewebe, das an genau den richtigen Stellen für optimalen Halt sorgt. An jenen Tagen, an denen du es beim Workout mit niedriger Intensität etwas langsamer angehen lässt, genießt du in hautengen Leggings aus superweichen Materialien maximalen Komfort.
Stöbere im Nike Black-Friday-Sale nach Leggings mit Premium-Style. Schau dir beispielsweise unsere Stretch-Leggings mit niedriger Stützkraft an – selbst nach häufigem Waschen sind sie noch genauso blickdicht wie am Anfang. Auch unsere mittelschweren Leggings mit mittlerer Stützkraft sind aufgrund ihres kompromisslosen Komforts erwähnenswert. Sie schmiegen sich eng an deine Figur, ohne dich in deiner Bewegungsfreiheit einzuschränken. Leggings mit Kompression unterstützen deine Muskeln durch eine Extraportion Halt. Wähle ein Modell mit hohem Bund, der für komplette Abdeckung sorgt – egal, wie tief du in die Hocke gehst. Ein mittelhoher Bund ist wiederum ideal, wenn du einen natürlichen Fit bevorzugst, der angenehm zu tragen ist.
Ob du regelmäßig joggst oder auf dein Barre-Training schwörst: Entdecke zum Nike Black Friday Leggings, die sich für jedes Workout eignen. Wenn du dich voll ins Zeug legen willst, entscheide dich für Leggings mit schweißableitender Dri-FIT Technologie. Sie leitet Feuchtigkeit von der Haut weg, sodass sie schnell verdunsten kann. Dadurch bleibst du trocken und fühlst dich wohl. Smartphone, Schlüssel und Earpods lassen sich gut in einer Leggings mit seitlichen Taschen verstauen. Manche Modelle haben sogar eine zusätzliche Einstecktasche, die innen am Taillenbund festgenäht ist.
Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Möchtest du uns dabei unterstützen? Dann achte beim Kauf von Leggings am Nike Black Friday auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.