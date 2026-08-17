ACG: du kannst alles schaffen
Egal, was kommt: Mit der Nike ACG-Kollektion bist du für (fast) alles gerüstet. Unsere Performance-Wear ist hart im Nehmen und bietet dir uneingeschränkten Support, während du im Freien trainierst – und zwar bei jedem Wetter. Entdecke Designs, die dich vor den Elementen schützen, seien es unerwartete Regengüsse oder UV-Strahlen. Unsere ACG-Kleidung ist auf Layering optimiert. Das heißt: Jedes Piece lässt sich einfach überziehen und beliebig kombinieren, damit du auf jedes Wetter eine Antwort parat hast. Du willst dich durch unwegsames Gelände kämpfen? Kein Problem. In unserer Schuhkollektion findest du zahlreiche Modelle, die dir festen Halt und Sicherheit auf Schritt und Tritt verleihen.
Komfort auf höchstem Niveau
Was wäre, wenn … du immer eine Top-Performance abrufen könntest? Mit unseren ACG-Modellen wird dieser Wunsch zur Wirklichkeit. Unser Sortiment umfasst GORE-TEX-Jacken mit Nike Storm-FIT ADV-Design. Dieses bewährte Material kombiniert winddichte und wasserabweisende Eigenschaften mit einer innovativen Technologie, sodass du selbst bei rauer Witterung hohen Tragekomfort genießt. Dank mikroporöser Konstruktion kann der Wasserdampf durch die winzigen Poren des Materials entweichen. Leichtgewichtiges Gewebe sorgt wiederum für maximale Bewegungsfreiheit. Schau dir auch die schnelltrocknenden Hosen an, die jedem plötzlichen Regenschauer standhalten können, während dich Modelle aus UV-beständigen Materialien vor schädlichen Sonnenstrahlen schützen.
Allzeit startklar
Neben vielseitiger Bekleidung umfasst unser ACG-Sortiment auch Schuhe, die für lange Strecken ausgelegt sind. Modelle mit GORE-TEX-Obermaterial schenken dir stets trockene Füße, während die Laufsohlen aus Nike Trail All Terrain Compound (ATC) Gummi einen besseren Grip gewährleisten – ideal für steile Passagen und bei nassem Untergrund. Bei den Accessoires findest du geräumige Sporttaschen, in denen du deine gesamte Ausrüstung verstauen kannst. Wenn du unterwegs die Hände frei haben willst, entscheide dich für ein funktionales Crossbody-Design. Achte dabei auf Sturmriegel und eine wasserabweisende Konstruktion, sodass die Tasche bei jedem Wetter einsatzfähig ist. Dank zahlreicher Innenfächer ist es zudem kinderleicht, eine gewisse Ordnung zu halten. Die Materialien sind leicht zu reinigen, sodass du darin sogar schmutzige Ausrüstung verstauen kannst.
Zum Überziehen konzipiert
In der freien Natur kann sich ein Wetterumschwung schnell bemerkbar machen. Umso besser, dass du mit unserer ACG-Kollektion stets das passende Layering-Piece griffbereit hast. Entdecke unsere Oversized-Jacken und kombiniere dein Wunschmodell mit jedem beliebigen Outfit. Die klassischen Hoodies trägst du am besten direkt über deinem Baselayer. Besonders praktisch sind unsere verstaubaren Jacken, die sich klein zusammenfalten und anschließend in die integrierte Innentasche stecken lassen. Du kannst sie sogar an deiner anderen Kleidung befestigen – so hast du die Jacke im Nu zur Hand, wenn du sie brauchst.
Halte dich warm und trocken
Komfort ist der Schlüssel für Bestleistung. Deshalb findest du in unserer ACG-Kollektion wärmende Pieces wie die mit Fleece gefütterten Sweatshirts oder Jogginghosen aus Materialien in schwerer Qualität. Schau dir auch unsere Modelle mit Therma-FIT Technologie an – sie regulieren die natürliche Körperwärme, damit du selbst bei kaltem Wetter nicht frierst. Einige Jacken mit Reißverschluss sind mit einem durchgehenden Sturmriegel versehen, sodass die kalte Luft nicht eindringen kann. Vervollständige dein Outfit mit einer klassischen Beanie, deren Innenfutter aus Fleece Kopf und Ohren vor Kälte schützt.
Unsere Mission für eine bessere Zukunft
Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Möchtest du uns dabei unterstützen? Dann achte beim Stöbern in unserer ACG-Kollektion auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % und unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.