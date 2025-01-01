  1. Nike Black Friday
    2. /
    3. /
  3. Bekleidung
    4. /
    5. /
  5. Tights & Leggings

Sportleggings zum Nike Black Friday 2025(51)

Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
Bestseller
Nike Zenvy
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
30 % Rabatt
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings in voller Länge mit hohem Bund (Damen)
Bestseller
Nike Zenvy
Leggings in voller Länge mit hohem Bund (Damen)
50 % Rabatt
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt 7/8-Leggings mit hohem Bund (Damen)
Bestseller
Nike Pro Sculpt
7/8-Leggings mit hohem Bund (Damen)
50 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro 7/8-Leggings mit mittelhohem Bund, Mesh-Einsatz und Grafik (Damen)
Bestseller
Nike Pro
7/8-Leggings mit mittelhohem Bund, Mesh-Einsatz und Grafik (Damen)
50 % Rabatt
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT Bike Shorts mit hohem Bund (Damen) (ca. 12,5 cm)
Bestseller
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT Bike Shorts mit hohem Bund (Damen) (ca. 12,5 cm)
50 % Rabatt
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Nike One mit nahtloser Vorderseite Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
50 % Rabatt
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damenshorts (ca. 13 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Damenshorts (ca. 13 cm)
50 % Rabatt
Nike One
Nike One Therma-FIT Leggings in voller Länge mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Therma-FIT Leggings in voller Länge mit hohem Bund (Damen)
50 % Rabatt
Nike One
Nike One Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike One
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
50 % Rabatt
Nike Zenvy
Nike Zenvy 7/8-Leggings mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Zenvy
7/8-Leggings mit hohem Bund (Damen)
50 % Rabatt
Nike One
Nike One 7/8-Leggings mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike One
7/8-Leggings mit hohem Bund (Damen)
24 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Damen-Leggings mit hohem Bund
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Damen-Leggings mit hohem Bund
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts mit Slip für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Shorts mit Slip für Herren
34 % Rabatt
Nike One
Nike One 7/8-Leggings mit hohem Bund und Taschen für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
7/8-Leggings mit hohem Bund und Taschen für Damen
30 % Rabatt
Nike One
Nike One 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
50 % Rabatt
Nike One
Nike One Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Therma-FIT Leggings mit mittelhohem Bund (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Therma-FIT Leggings mit mittelhohem Bund (Mädchen)
24 % Rabatt
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
50 % Rabatt
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Shorts für Herren
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Dri-FIT Shorts für Herren
34 % Rabatt
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt 7/8-Leggings mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
7/8-Leggings mit hohem Bund (Damen)
50 % Rabatt
Nike One
Nike One Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
30 % Rabatt
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Tights in 3/4-Länge (Herren)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Dri-FIT Tights in 3/4-Länge (Herren)
40 % Rabatt
Nike Yoga
Nike Yoga 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Yoga
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
30 % Rabatt
Nike One
Nike One Bike Shorts mit Taschen und hohem Bund für Damen (ca. 20,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike One
Bike Shorts mit Taschen und hohem Bund für Damen (ca. 20,5 cm)
50 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Fitnessshorts für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Fitnessshorts für Herren
24 % Rabatt
Nike Universa
Nike Universa Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Bestseller
Nike Universa
Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
24 % Rabatt
Nike One
Nike One Crop-Leggings mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
Crop-Leggings mit hohem Bund für Damen
30 % Rabatt
Nike One
Nike One 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
50 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts (ca. 8 cm) (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Shorts (ca. 8 cm) (Mädchen)
20 % Rabatt
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings mit hohem Bund und ausgestelltem Bein für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Zenvy
Leggings mit hohem Bund und ausgestelltem Bein für Damen
25 % Rabatt
Nike Zenvy Rib
Nike Zenvy Rib 7/8-Leggings mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Zenvy Rib
7/8-Leggings mit hohem Bund (Damen)
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Damenshorts (ca. 8 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Damenshorts (ca. 8 cm)
50 % Rabatt
Jordan Sport
Jordan Sport Damenshorts (ca. 13 cm)
Jordan Sport
Damenshorts (ca. 13 cm)
50 % Rabatt
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Dri-FIT
Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
24 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts (ca. 12,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Shorts (ca. 12,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
14 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Leggings mit mittelhohem Bund und Mesh-Einsatz für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Leggings mit mittelhohem Bund und Mesh-Einsatz für Damen
50 % Rabatt
Nike Universa
Nike Universa 7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Bestseller
Nike Universa
7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
24 % Rabatt
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
50 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-Fitness-Tights in 3/4-Länge für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT-Fitness-Tights in 3/4-Länge für Herren
20 % Rabatt
Nike (M) One
Nike (M) One 7/8-Leggings mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
Recyclingmaterialien
Nike (M) One
7/8-Leggings mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
24 % Rabatt
Nike (M) One
Nike (M) One Dri-FIT Bike Shorts (ca. 20 cm) mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
Recyclingmaterialien
Nike (M) One
Dri-FIT Bike Shorts (ca. 20 cm) mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
30 % Rabatt
Nike One
Nike One 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
20 % Rabatt
Nike One
Nike One Dri-FIT-Leggings mit hohem Taillenbund für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Dri-FIT-Leggings mit hohem Taillenbund für ältere Kinder (Mädchen)
34 % Rabatt
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike Shorts mit hohem Bund und Print (ca. 12,5 cm) (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Zenvy
Bike Shorts mit hohem Bund und Print (ca. 12,5 cm) (Damen)
30 % Rabatt
Jordan Sport Leak Protection: Periodensichere
Jordan Sport Leak Protection: Periodensichere Shorts (Damen)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport Leak Protection: Periodensichere
Shorts (Damen)
50 % Rabatt
Jordan Sport
Jordan Sport Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 18 cm)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 18 cm)
40 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Dri-Fit Shorts (ca. 7,5 cm, ältere Kinder, Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-Fit Shorts (ca. 7,5 cm, ältere Kinder, Mädchen)
24 % Rabatt
Nike One
Nike One Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
50 % Rabatt

Sportleggings im Nike Black-Friday-Sale 2025: trainiere voller Selbstvertrauen

Shoppe in unserem Sale bequeme Nike Black Friday Gym-Leggings, die mit dir bei jeder Disziplin mithalten – sei es beim Zirkeltraining, auf dem Crosstrainer oder bei einer Yoga-Session. Freu dich auf Performance-Materialien, die sich so dehnen, wie du es gerade brauchst. Dabei ist auf das blickdichte Gewebe in jeder Pose rundum Verlass, damit du dich mit viel Selbstvertrauen auch an die Squats wagen kannst. Dank Fasern, die Feuchtigkeit von deiner Haut ableiten, bleibst du während des gesamten Trainings frisch und genießt hohen Komfort.

Im Nike Black Friday Sale für Sportleggings findest du außerdem verschiedene Passformen. Leggings mit voller Länge lassen beim Training in den kühlen Morgenstunden keine Wärme entweichen, während luftige Shorts dir Frische schenken, sobald du die Intensität deines Workouts erhöhst. Oder bevorzugst du ein eng anliegendes Design? Dann wähle eine Leggings aus geschmeidigem, formendem Material, das an genau den richtigen Stellen eine Kompressionswirkung entfaltet und für festen Halt sorgt. Modelle mit niedriger Stützkraft sind hingegen wie eine zweite Haut – ideal, wenn du dich uneingeschränkt bewegen willst. Achte auch auf die bewährte Nike Dri-FIT Technologie. Sie leitet Schweiß von der Haut ab und lässt ihn dadurch schneller verdunsten. Auf diese Weise bleibst du stets frisch und genießt ein trockenes Tragegefühl.

In puncto Performance können selbst Kleinigkeiten große Unterschiede bewirken. Deshalb haben wir nicht nur zum Nike Black Friday Sportleggings mit smarten Details ausgestattet. Atmungsaktive Einsätze verbessern die Luftzirkulation und setzen zugleich raffinierte Akzente. Der besonders breite Taillenbund kann weder verrutschen noch einschnüren, sodass du dich ganz auf dein Training konzentrieren kannst. Hinzu kommen die Reißverschlusstaschen, schräge Seitentaschen und Eingrifftaschen an der Taille, die dir zahlreiche Möglichkeiten bieten, um wichtige Dinge zu verstauen.

Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Möchtest du uns dabei unterstützen? Dann achte beim Kauf deiner Nike Black Friday Gym-Leggings auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.