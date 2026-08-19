Damenbekleidung zum Nike Black Friday 2026: erreiche jedes Ziel
Hol dir deine Favoriten zum kleinen Preis im Nike Black-Friday-Sale für Damenkleidung. Ob für ausgedehnte Laufrunden oder ein Match auf dem Tennisplatz: Bei uns erwarten dich zahlreiche Angebote in der Kategorie High-Performance-Sportswear. Entdecke etliche Modelle von stützenden Sport-BHs bis hin zu Leggings, die jede deiner Bewegungen mitmachen.
Bloß nicht ins Schwitzen kommen
Wenn dein Workout intensiver wird, halten dich Stoffe mit optimaler Belüftung länger kühl. Setze auf Hosen und Tops mit Mesh-Einsätzen für maximale Luftzirkulation oder Modelle mit der Nike Dri-FIT Technologie, die Schweiß von der Haut ableiten und schneller verdunsten lassen. Fallen die Temperaturen hingegen, sind Styles aus Nike Therma-FIT Stoffen die perfekte Wahl. Diese speichern die natürliche Körperwärme und halten deine Muskeln warm. Es geht raus an die frische Luft? Lass dir dein Training nicht vom Regen verderben. Unsere Laufjacken und Windbreaker aus wetterfestem Nike Storm-FIT Material schließen die Wärme ein und zeigen Wasser die kalte Schulter.
Definiere deine Komfortzone
In unserer Kollektion an Kleidung für Damen im Nike Black-Friday-Sale findest du schnell die richtige Passform. In einer Curve-Trainingshose mit schmal zulaufendem Bein rückst du deine Sneaker in den Mittelpunkt, während Falten an der Vorderseite von weiteren Modellen für mehr Volumen sorgen. Was wir mit „für Kniebeugen gemacht“ meinen? Leggings mit besonders breitem Bund, die selbst die tiefsten Squats mühelos meistern und auch bei den härtesten Workouts an Ort und Stelle bleiben. Und sobald eine zusätzliche Lage erforderlich wird, sind unsere Wendejacken, Westen und langärmeligen Crop-Tops einsatzbereit.
Teste deine Grenzen
Sichere dir deine Yoga-Favoriten im Black-Friday-Sale für Nike Damenbekleidung. Dank atmungsaktiver, leichter und elastischer Materialien hält dich auf der Matte nichts zurück. Freu dich auf superweiche Leggings, Bikershorts und Sport-BHs, die wie eine zweite Haut sitzen. Dank unserer InfinaSmooth Technologie übersteht die High-Performance-Flexibilität jeden Waschgang.
Details, die den Unterschied machen
Wir bei Nike wissen, dass maximale Performance eine Sache der Details ist. Deshalb designen wir unsere Leggings und Shorts mit praktischen Taschen, in denen du deine Wertgegenstände unterwegs sicher aufbewahren kannst. Auch stützende BHs fürs Gym sind Teil des Nike Black-Friday-Sales für Damenkleidung. Entscheide dich für gepolsterte oder ungepolsterte Versionen, die mehr oder weniger Abdeckung bieten. Von leichten Styles für Stretch-Übungen bis hin zu High-Impact-Varianten zum Joggen ist an jede Disziplin gedacht. Auch Umstands-BHs, die mit dir wachsen, gehören zum Sortiment.