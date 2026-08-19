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Damenbekleidung – Nike Black Friday 2026

Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damenshorts (ca. 20 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Damenshorts (ca. 20 cm)
29 % Rabatt
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damenshorts (ca. 12,5 cm) (große Größe)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Damenshorts (ca. 12,5 cm) (große Größe)
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Verkürzte Leggings mit mittelhohem Bund und Mesheinsatz (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Verkürzte Leggings mit mittelhohem Bund und Mesheinsatz (Damen)
30 % Rabatt
Nike Swim HydraStrong Essential
Nike Swim HydraStrong Essential Spiderback-Einteiler (Damen)
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Spiderback-Einteiler (Damen)
30 % Rabatt
Nike One
Nike One Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund und Futter für Damen (ca. 7,5 cm)
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Nike One
Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund und Futter für Damen (ca. 7,5 cm)
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Leggings mit mittelhohem Bund und Mesh-Einsatz für Damen
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Nike Pro
Leggings mit mittelhohem Bund und Mesh-Einsatz für Damen
30 % Rabatt
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift Breathe
Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil (Damen)
29 % Rabatt
Naomi Osaka
Naomi Osaka Oversize-T-Shirt (Damen)
Naomi Osaka
Oversize-T-Shirt (Damen)
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Geripptes Kurzarm-T-Shirt mit enger Passform (Damen)
Nike Sportswear
Geripptes Kurzarm-T-Shirt mit enger Passform (Damen)
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt
Nike Sportswear
T-Shirt
28 % Rabatt
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
30 % Rabatt
Nike Sportswear Club Essentials
Nike Sportswear Club Essentials Damen-T-Shirt
Nike Sportswear Club Essentials
Damen-T-Shirt
30 % Rabatt
Nike Swift
Nike Swift Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil (Damen)
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Nike Swift
Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil (Damen)
29 % Rabatt
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Dri-FIT Lauf-Tanktop (Damen)
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Dri-FIT Lauf-Tanktop (Damen)
29 % Rabatt
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damen-Leggings (große Größe)
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Damen-Leggings (große Größe)
29 % Rabatt
Nike One
Nike One Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
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Nike One
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
30 % Rabatt
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
29 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt
Nike Sportswear
T-Shirt
30 % Rabatt
Nike One
Nike One Gepolstertes, verstellbares Sport-BH-Tanktop mit mittlerem Halt
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Nike One
Gepolstertes, verstellbares Sport-BH-Tanktop mit mittlerem Halt
30 % Rabatt
Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT Tennis-Tanktop für Damen
Recyclingmaterialien
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Dri-FIT Tennis-Tanktop für Damen
29 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro 2-in-1-Shorts für Damen
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Nike Pro
2-in-1-Shorts für Damen
29 % Rabatt
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversized-Trainingshose mit mittelhohem Bund (Damen)
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Oversized-Trainingshose mit mittelhohem Bund (Damen)
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Crop-Trainingsjacke (Damen)
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Crop-Trainingsjacke (Damen)
30 % Rabatt
Jordan Sport
Jordan Sport Diamond Shorts aus Dri-FIT-Gewebe für Herren
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Jordan Sport
Diamond Shorts aus Dri-FIT-Gewebe für Herren
30 % Rabatt
ACG Smith Summit
ACG Smith Summit Zip-off-Hose (Damen)
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ACG Smith Summit
Zip-off-Hose (Damen)
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Tanktop für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Tanktop für Damen
30 % Rabatt
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
29 % Rabatt
Nike Advantage
Nike Advantage Dri-FIT Tennishose mit mittelhohem Bund (Damen)
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Dri-FIT Tennishose mit mittelhohem Bund (Damen)
30 % Rabatt
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Kurzarm-T-Shirt (Damen)
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Kurzarm-T-Shirt (Damen)
30 % Rabatt
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Oversize-T-Shirt (Damen)
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Oversize-T-Shirt (Damen)
30 % Rabatt
Nike Swift
Nike Swift Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
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Nike Swift
Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
30 % Rabatt
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
30 % Rabatt
Nike One
Nike One Dri-FIT Leggings mit hohem Bund (Damen)
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Nike One
Dri-FIT Leggings mit hohem Bund (Damen)
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-Jersey-Tunika (Damen)
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Oversize-Jersey-Tunika (Damen)
30 % Rabatt
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
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Nike Pro Sculpt
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt
Nike Sportswear
T-Shirt
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Kurzarm-Oberteil mit enger Passform (Damen)
Recyclingmaterialien
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Kurzarm-Oberteil mit enger Passform (Damen)
30 % Rabatt
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit mittelhohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
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Nike One
Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit mittelhohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Hose mit Falten (Damen)
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Hose mit Falten (Damen)
30 % Rabatt
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Eng anliegendes, langärmliges Ripp-Oberteil für Damen
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Nike Sportswear Chill Knit
Eng anliegendes, langärmliges Ripp-Oberteil für Damen
30 % Rabatt
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
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Nike Pro Sculpt
Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
29 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Lockeres Lace Polo Jersey-Top (Damen)
Nike Sportswear
Lockeres Lace Polo Jersey-Top (Damen)
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Longsleeve aus Rippmaterial mit enger Passform (Damen)
Nike Sportswear
Longsleeve aus Rippmaterial mit enger Passform (Damen)
30 % Rabatt
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT-Lauf-Tanktop (Damen)
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Nike Tempo
Dri-FIT-Lauf-Tanktop (Damen)
30 % Rabatt
Nike Advantage
Nike Advantage Dri-FIT Tennis-Tanktop (Damen)
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Nike Advantage
Dri-FIT Tennis-Tanktop (Damen)
30 % Rabatt
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Kurz-T-Shirt für Damen
Nike Sportswear Chill Knit
Kurz-T-Shirt für Damen
30 % Rabatt
Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT Golf-Polokleid (Damen)
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Nike Victory
Dri-FIT Golf-Polokleid (Damen)
30 % Rabatt

Damenbekleidung zum Nike Black Friday 2026: erreiche jedes Ziel

Hol dir deine Favoriten zum kleinen Preis im Nike Black-Friday-Sale für Damenkleidung. Ob für ausgedehnte Laufrunden oder ein Match auf dem Tennisplatz: Bei uns erwarten dich zahlreiche Angebote in der Kategorie High-Performance-Sportswear. Entdecke etliche Modelle von stützenden Sport-BHs bis hin zu Leggings, die jede deiner Bewegungen mitmachen.


Bloß nicht ins Schwitzen kommen


Wenn dein Workout intensiver wird, halten dich Stoffe mit optimaler Belüftung länger kühl. Setze auf Hosen und Tops mit Mesh-Einsätzen für maximale Luftzirkulation oder Modelle mit der Nike Dri-FIT Technologie, die Schweiß von der Haut ableiten und schneller verdunsten lassen. Fallen die Temperaturen hingegen, sind Styles aus Nike Therma-FIT Stoffen die perfekte Wahl. Diese speichern die natürliche Körperwärme und halten deine Muskeln warm. Es geht raus an die frische Luft? Lass dir dein Training nicht vom Regen verderben. Unsere Laufjacken und Windbreaker aus wetterfestem Nike Storm-FIT Material schließen die Wärme ein und zeigen Wasser die kalte Schulter.


Definiere deine Komfortzone


In unserer Kollektion an Kleidung für Damen im Nike Black-Friday-Sale findest du schnell die richtige Passform. In einer Curve-Trainingshose mit schmal zulaufendem Bein rückst du deine Sneaker in den Mittelpunkt, während Falten an der Vorderseite von weiteren Modellen für mehr Volumen sorgen. Was wir mit „für Kniebeugen gemacht“ meinen? Leggings mit besonders breitem Bund, die selbst die tiefsten Squats mühelos meistern und auch bei den härtesten Workouts an Ort und Stelle bleiben. Und sobald eine zusätzliche Lage erforderlich wird, sind unsere Wendejacken, Westen und langärmeligen Crop-Tops einsatzbereit.


Teste deine Grenzen


Sichere dir deine Yoga-Favoriten im Black-Friday-Sale für Nike Damenbekleidung. Dank atmungsaktiver, leichter und elastischer Materialien hält dich auf der Matte nichts zurück. Freu dich auf superweiche Leggings, Bikershorts und Sport-BHs, die wie eine zweite Haut sitzen. Dank unserer InfinaSmooth Technologie übersteht die High-Performance-Flexibilität jeden Waschgang.


Details, die den Unterschied machen


Wir bei Nike wissen, dass maximale Performance eine Sache der Details ist. Deshalb designen wir unsere Leggings und Shorts mit praktischen Taschen, in denen du deine Wertgegenstände unterwegs sicher aufbewahren kannst. Auch stützende BHs fürs Gym sind Teil des Nike Black-Friday-Sales für Damenkleidung. Entscheide dich für gepolsterte oder ungepolsterte Versionen, die mehr oder weniger Abdeckung bieten. Von leichten Styles für Stretch-Übungen bis hin zu High-Impact-Varianten zum Joggen ist an jede Disziplin gedacht. Auch Umstands-BHs, die mit dir wachsen, gehören zum Sortiment.