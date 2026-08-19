Nike Deals am Black Friday für Jogginganzüge: Power für dein Workout
Dein Training hört auch bei schlechtem Wetter nicht auf. Deshalb halten dich die Nike Trainingsanzüge im Black-Friday-Sale bei allen Bedingungen warm und bieten dir optimalen Komfort. Freu dich auf optimale und bewegungsfreundliche Silhouetten. Praktische Designs erleichtern dir das An- und Ausziehen. Hinzu kommen hochwertige Materialien, die deine Haut atmen lassen. Und weil Sportler:innen alle unterschiedlich groß sind und verschiedene Körpertypen haben, bieten wir dir ein breites Spektrum an Passformen und Styles.
Nike Dri-FIT hält dich frisch
Du bist Läufer:in, Fußballer:in oder Leichtathlet:in? Egal, wo und wie du trainierst, wenn du hart arbeitest, kommst du ins Schwitzen. Deshalb haben wir unsere Nike Trainingsanzüge zum Black Friday mit der Nike Dri-FIT Technologie auf Profi-Niveau ausgestattet. Das schweißableitende Material transportiert die Feuchtigkeit von der Haut weg und verteilt sie auf der Oberfläche des Kleidungsstücks, wo sie schnell verdunsten kann. Gleichzeitig zirkuliert Luft durch das atmungsaktive Gewebe und transportiert überschüssige Wärme ab. Das Ergebnis? Du bleibst länger frisch und trocken und kannst bequem weiter trainieren.
Gib dein Bestes
Für dein Team musst du bei jedem Wetter dein Bestes geben. Unsere Nike Black-Friday-Jogginganzüge verfügen über eine optimierte Passform und Silhouette, damit du beim Spielen nicht abgelenkt wirst. Achte auf praktische Details wie Reißverschlüsse an den Knöcheln, die das An- und Ausziehen erleichtern, ohne dass du deine Schuhe dafür ablegen musst. Rippbündchen an Hand- und Fußgelenken sorgen dafür, dass die Trainingsanzüge nicht verrutschen. Für besonders kalte Tage empfehlen wir dir Baselayer-Modelle, die unter der Sportkleidung getragen werden und für lang anhaltende Wärme sorgen.
Zu neuen Höchstleistungen
Beim Laufen zählt jedes Gramm. Deshalb fertigen wir unsere Nike Black-Friday-Trainingsanzüge aus leichten, aber dennoch kuscheligen Materialien. Diese Stoffe halten dich warm, ohne dich zu beschweren. Und wenn du ins Schwitzen kommst, lässt das Mesh-Futter Luft an deinen Körper. Du findest auch Modelle mit belüfteten Einsätzen, die an den wichtigsten Stellen für zusätzliche Kühlung sorgen. Und dank unserer praktischen Reißverschlusstaschen kannst du unterwegs auf wichtige Dinge wie Snacks oder dein Handy zugreifen, ohne aus dem Laufrhythmus zu kommen.
Die nächste Generation inspirieren
Wir bei Nike sind der Meinung, dass die nächste Generation von Athlet:innen die gleiche hochwertige Ausrüstung verdient wie die Held:innen, die ihre Vorbilder sind. Deshalb stellen wir unsere Nike Trainingsanzüge für Kinder und Jugendliche aus den gleichen strapazierfähigen Materialien her, die wir auch für unsere Erwachsenenmodelle verwenden. Es handelt sich um flexible Stoffe, die sich mitbewegen und den Nachwuchs nicht einschränken. Dazu gehört hochwertiges Fleece, das sich innen superweich und außen glatt anfühlt. Außerdem sorgen elastische Bündchen dafür, dass die Trainingsanzüge nicht verrutschen.