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Angebote für Laufschuhe zum Nike Black Friday 2026

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Nike Pegasus Plus Straßenlaufschuh (Herren)
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Nike Victory 2 Track & Field Langstrecken-Spikes
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Nike Pegasus Premium Straßenlaufschuh (Herren)
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Nike Black-Friday-Laufschuhe 2026: steigere deine Performance

Gute Laufschuhe erkennst du an einer Sohle mit erstklassigem Support. Die legendären Nike Air Sohlen nutzen Druckluft, um Stöße zu absorbieren, und erzeugen so eine außergewöhnliche Dämpfung mit leichtgewichtigem Tragegefühl. Bei Langstreckenläufen auf hartem Untergrund sorgen die Nike React-Schaumstoffsohlen für einen flexiblen Antritt, ein geschmeidiges Abrollen im Mittelfußbereich und eine ausgezeichnete Dämpfung beim Aufsetzen. Noch mehr Stabilität bekommst du mit breiteren Lagen und einer weiten Form. Oder wähle ein Design mit niedrigem Profil, sodass du dich dem Boden näher fühlst. Egal, wofür du dich entscheidest, shoppe jetzt am Nike Black Friday Laufschuhe.

Viel Bewegungsfreiheit dank flexiblem Obermaterial

Wenn du beim Sport bis an deine Grenzen gehst, zählt jedes Gramm. Für unsere Laufschuhe verwenden wir deshalb ultraleichtgewichtiges Obermaterial, sodass du geradezu über die Ziellinie „fliegen“ kannst. Das Strickgewebe schmiegt sich eng um deinen Fuß und schenkt dir maximalen Halt, während es sich gleichzeitig jeder Bewegung anpasst. Willst du deine Kondition verbessern? Dann entscheide dich am Nike Black Friday für Laufschuhe mit weichen, sockenähnlichen Einlagen, die selbst auf der anspruchsvollsten Strecke zusätzlichen Schutz gewährleisten. Verstärkte Fersen sorgen für ein Höchstmaß an Strapazierfähigkeit. Wenn die Wildnis ruft, achte auf einen mit Schaumstoff gepolsterten Schuhkragen. Er schützt deine Knöchel und sorgt für festen Halt auf unebenem Terrain. Stöbere gleich in unseren Nike Black-Friday-Angeboten nach Laufschuhen.

Zurück zur Natur mit einem Laufschuh aus den Nike Black-Friday-Deals

Entdecke deine Verbundenheit mit der Natur und wähle einen Laufschuh, der speziell für Outdoor-Trails konzipiert ist. Die besonders griffigen Gummi-Außensohlen gewährleisten hervorragende Stabilität auf unebenem oder rutschigem Untergrund. In den Low-Top-Designs spürst du den Boden förmlich unter deinen Füßen, während du läufst. Dank wetterfestem Obermaterial aus Leder kannst du deiner Leidenschaft unabhängig von äußeren Bedingungen freien Lauf lassen. Bei hohen Temperaturen sorgt leichtgewichtiger Strick für atmungsaktiven Tragekomfort, während ein stützender Schuhkragen zusätzliche Stabilität am Knöchel bietet. Und nun steht dir nichts mehr im Wege, die Welt zu erkunden und deine Grenzen auszuloten.

Laufschuhe für Kinder wecken die Leidenschaft

Alle Athlet:innen verdienen eine erstklassige Ausrüstung. Deshalb verwenden wir bei unseren Schuhen für junge Sportler:innen die gleichen innovativen Technologien wie bei den Schuhen für Erwachsene. Speziell geformte Sohlen sorgen dafür, dass sich der Laufstil korrekt entwickelt. Durch die starke Dämpfung in der Innensohle ist außerdem gewährleistet, dass sich die noch im Wachstum befindlichen Gelenke beim Aufprall des Fußes nicht verletzen. Das Obermaterial aus Mesh-Strick ist dehnbar, damit sich der Fuß frei bewegen und atmen kann. Zudem halten die strapazierfähigen Materialien so einiges aus. Sichere dir also am Nike Black Friday Laufschuhe für Kids und es kann der Beginn einer großen Sportkarriere sein.

Mit den richtigen Schuhen siehst du so gut aus, wie du dich fühlst

Laufen? Ja, aber mit Stil! Unsere Nike Black-Friday-Deals für Laufschuhe beinhalten elegante Modelle in klassischen Farben, die sich dezent im Hintergrund halten. Wenn du gerne alle Blicke auf dich ziehen willst, entscheide dich für einen Running-Schuh mit Farbakzenten und Kontrast-Einsätzen. Nicht zu vergessen: die aus mehreren Schichten bestehenden dicken Sohlen, die mit Kontrastfarben oder als abgestimmter Look erhältlich sind – ein Must-have zum Auffallen.