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Kleidung – Nike Black Friday 2026

(706)
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damenshorts (ca. 20 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Damenshorts (ca. 20 cm)
29 % Rabatt
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damenshorts (ca. 12,5 cm) (große Größe)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Damenshorts (ca. 12,5 cm) (große Größe)
30 % Rabatt
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT Fußballshorts (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT Fußballshorts (Herren)
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Verkürzte Leggings mit mittelhohem Bund und Mesheinsatz (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Verkürzte Leggings mit mittelhohem Bund und Mesheinsatz (Damen)
30 % Rabatt
Nike Swim HydraStrong Essential
Nike Swim HydraStrong Essential Spiderback-Einteiler (Damen)
Nike Swim HydraStrong Essential
Spiderback-Einteiler (Damen)
30 % Rabatt
Nike One
Nike One Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund und Futter für Damen (ca. 7,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike One
Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund und Futter für Damen (ca. 7,5 cm)
30 % Rabatt
Nike Unlimited
Nike Unlimited Vielseitige Dri-FIT Cargohose (Herren)
Bestseller
Nike Unlimited
Vielseitige Dri-FIT Cargohose (Herren)
30 % Rabatt
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Herren-T-Shirt
Nike N.A.C.
Herren-T-Shirt
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Leggings mit mittelhohem Bund und Mesh-Einsatz für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Leggings mit mittelhohem Bund und Mesh-Einsatz für Damen
30 % Rabatt
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift Breathe
Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil (Damen)
29 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Herren-T-Shirt
Nike Sportswear
Herren-T-Shirt
30 % Rabatt
Nike Academy
Nike Academy Nike Dri-FIT Fußballshorts für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Nike Dri-FIT Fußballshorts für Herren
30 % Rabatt
Luka
Luka Herren-T-Shirt
Luka
Herren-T-Shirt
30 % Rabatt
Nike One
Nike One Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
30 % Rabatt
Naomi Osaka
Naomi Osaka Oversize-T-Shirt (Damen)
Naomi Osaka
Oversize-T-Shirt (Damen)
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Geripptes Kurzarm-T-Shirt mit enger Passform (Damen)
Nike Sportswear
Geripptes Kurzarm-T-Shirt mit enger Passform (Damen)
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt
Nike Sportswear
T-Shirt
28 % Rabatt
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dri-FIT Fleecehose (Herren)
Jordan Sport Crossover
Dri-FIT Fleecehose (Herren)
30 % Rabatt
Nike Basics
Nike Basics Knöchelsocken für Kinder (3 Paar)
Nike Basics
Knöchelsocken für Kinder (3 Paar)
30 % Rabatt
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
30 % Rabatt
Nike
Nike Dri-FIT Lauf-T-Shirt (Herren)
Nike
Dri-FIT Lauf-T-Shirt (Herren)
28 % Rabatt
Nike Sportswear Club Essentials
Nike Sportswear Club Essentials Damen-T-Shirt
Nike Sportswear Club Essentials
Damen-T-Shirt
30 % Rabatt
Nike Air
Nike Air Windrunner Track-Jacket (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Air
Windrunner Track-Jacket (Herren)
30 % Rabatt
Nike Swift
Nike Swift Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil (Damen)
29 % Rabatt
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Dri-FIT Lauf-Tanktop (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift Breathe
Dri-FIT Lauf-Tanktop (Damen)
29 % Rabatt
Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Alate Minimalist
Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
29 % Rabatt
Nike Club
Nike Club Flow-Webshorts für Herren
Nike Club
Flow-Webshorts für Herren
30 % Rabatt
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil (Herren)
30 % Rabatt
Paris Saint-Germain Strike Fourth
Paris Saint-Germain Strike Fourth Jordan Dri-FITDri-FIT Fußball-Drill-Oberteil (Herren)
Recyclingmaterialien
Paris Saint-Germain Strike Fourth
Jordan Dri-FITDri-FIT Fußball-Drill-Oberteil (Herren)
30 % Rabatt
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damen-Leggings (große Größe)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Damen-Leggings (große Größe)
29 % Rabatt
Jordan Flight
Jordan Flight Herren-Hip-Slips aus Baumwolle (3er-Pack)
Frisch eingetroffen
Jordan Flight
Herren-Hip-Slips aus Baumwolle (3er-Pack)
30 % Rabatt
Nike One
Nike One Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike One
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
30 % Rabatt
Nike
Nike Herren-Trainingsshorts (ca. 23 cm)
Recyclingmaterialien
Nike
Herren-Trainingsshorts (ca. 23 cm)
29 % Rabatt
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT Fleece-Trainingshoodie ohne Ärmel (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike N.A.C.
Dri-FIT Fleece-Trainingshoodie ohne Ärmel (Herren)
30 % Rabatt
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Pro Seamless
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
29 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt
Nike Sportswear
T-Shirt
30 % Rabatt
Jordan
Jordan Jumpman Play-Shorts aus Webmaterial (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Jordan
Jumpman Play-Shorts aus Webmaterial (ältere Kinder)
30 % Rabatt
Nike One
Nike One Gepolstertes, verstellbares Sport-BH-Tanktop mit mittlerem Halt
Recyclingmaterialien
Nike One
Gepolstertes, verstellbares Sport-BH-Tanktop mit mittlerem Halt
30 % Rabatt
Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT Tennis-Tanktop für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Victory
Dri-FIT Tennis-Tanktop für Damen
29 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro 2-in-1-Shorts für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
2-in-1-Shorts für Damen
29 % Rabatt
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversized-Trainingshose mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Oversized-Trainingshose mit mittelhohem Bund (Damen)
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Crop-Trainingsjacke (Damen)
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Nike Sportswear
Crop-Trainingsjacke (Damen)
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Kurzarm-T-Shirt mit Grafik für Herren
Nike Sportswear
Kurzarm-T-Shirt mit Grafik für Herren
30 % Rabatt
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Festival-T-Shirt mit Batik-Design für Herren
Jordan Brooklyn
Festival-T-Shirt mit Batik-Design für Herren
30 % Rabatt
Jordan
Jordan Sport-Trikot (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Jordan
Sport-Trikot (ältere Kinder)
30 % Rabatt
Jordan
Jordan Jumpman Overall mit Kapuze (Babys, 0–9 Monate)
Frisch eingetroffen
Jordan
Jumpman Overall mit Kapuze (Babys, 0–9 Monate)
30 % Rabatt
Jordan Brooklyn Essentials
Jordan Brooklyn Essentials T-Shirt (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Jordan Brooklyn Essentials
T-Shirt (ältere Kinder)
30 % Rabatt
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Dri-FIT Lauf-Tanktop (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift Breathe
Dri-FIT Lauf-Tanktop (Damen)
29 % Rabatt
Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
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Nike Alate Minimalist
Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
29 % Rabatt
Nike Club
Nike Club Flow-Webshorts für Herren
Nike Club
Flow-Webshorts für Herren
30 % Rabatt
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil (Herren)
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Nike Academy
Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil (Herren)
30 % Rabatt
Paris Saint-Germain Strike Fourth
Paris Saint-Germain Strike Fourth Jordan Dri-FITDri-FIT Fußball-Drill-Oberteil (Herren)
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Paris Saint-Germain Strike Fourth
Jordan Dri-FITDri-FIT Fußball-Drill-Oberteil (Herren)
30 % Rabatt
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damen-Leggings (große Größe)
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Nike Pro 365
Damen-Leggings (große Größe)
29 % Rabatt
Jordan Flight
Jordan Flight Herren-Hip-Slips aus Baumwolle (3er-Pack)
Frisch eingetroffen
Jordan Flight
Herren-Hip-Slips aus Baumwolle (3er-Pack)
30 % Rabatt
Nike One
Nike One Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
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Nike One
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
30 % Rabatt
Nike
Nike Herren-Trainingsshorts (ca. 23 cm)
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Nike
Herren-Trainingsshorts (ca. 23 cm)
29 % Rabatt
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT Fleece-Trainingshoodie ohne Ärmel (Herren)
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Nike N.A.C.
Dri-FIT Fleece-Trainingshoodie ohne Ärmel (Herren)
30 % Rabatt
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
29 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt
Nike Sportswear
T-Shirt
30 % Rabatt
Jordan
Jordan Jumpman Play-Shorts aus Webmaterial (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Jordan
Jumpman Play-Shorts aus Webmaterial (ältere Kinder)
30 % Rabatt
Nike One
Nike One Gepolstertes, verstellbares Sport-BH-Tanktop mit mittlerem Halt
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Nike One
Gepolstertes, verstellbares Sport-BH-Tanktop mit mittlerem Halt
30 % Rabatt
Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT Tennis-Tanktop für Damen
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Nike Victory
Dri-FIT Tennis-Tanktop für Damen
29 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro 2-in-1-Shorts für Damen
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Nike Pro
2-in-1-Shorts für Damen
29 % Rabatt
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
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Nike Swift
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversized-Trainingshose mit mittelhohem Bund (Damen)
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Nike Sportswear
Oversized-Trainingshose mit mittelhohem Bund (Damen)
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Crop-Trainingsjacke (Damen)
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Nike Sportswear
Crop-Trainingsjacke (Damen)
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Kurzarm-T-Shirt mit Grafik für Herren
Nike Sportswear
Kurzarm-T-Shirt mit Grafik für Herren
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Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Festival-T-Shirt mit Batik-Design für Herren
Jordan Brooklyn
Festival-T-Shirt mit Batik-Design für Herren
30 % Rabatt
Jordan
Jordan Sport-Trikot (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Jordan
Sport-Trikot (ältere Kinder)
30 % Rabatt
Jordan
Jordan Jumpman Overall mit Kapuze (Babys, 0–9 Monate)
Frisch eingetroffen
Jordan
Jumpman Overall mit Kapuze (Babys, 0–9 Monate)
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Jordan Brooklyn Essentials
Jordan Brooklyn Essentials T-Shirt (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Jordan Brooklyn Essentials
T-Shirt (ältere Kinder)
30 % Rabatt

Nike Black-Friday-Angebote für Kleidung 2026: Upgrade für deine Sportswear

Optimiere deine Sport-Outfits ebenso wie deinen Kleiderschrank mit den Black-Friday-2026-Angeboten von Nike. Unsere Modelle zeichnen sich durch innovative Materialien aus, die dich zum Sieg tragen – egal, ob du im Fitnessstudio, auf dem Sportplatz oder in der Halle trainierst. Entdecke unsere Nike Black-Friday-Angebote für Männer, Frauen oder Kinder und finde Sportswear, die Höchstleistungen bringt – genauso wie du.

Nike Technologien für die härtesten Wettkämpfe

Intensive Workouts erfordern Materialien, die den Körper kühlen, damit du dich ganz auf dein Training konzentrieren kannst. Nike Black-Friday-Sportswear mit Dri-FIT Technologie leitet den Schweiß von der Haut ab, damit er schnell trocknen kann. Durch diesen Komfort bist du für alles gewappnet, was dir dein Sport abverlangt. Sportswear aus Nike Breathe Material sorgt mit Belüftungseinsätzen für Kühlung, wobei die warme Luft an schnell erhitzenden Körperstellen nach außen entweichen kann.

Warm-up bei Kälte

Sobald es kühler wird, greifst du zu Sportswear, die dich wärmt. Sweatshirts aus gebürstetem Fleece sind ideal zum Überziehen und halten dich mollig warm. In Hoodies mit Taschen kannst du nicht nur deine Sachen verstauen, sondern auch deine Hände vor der Kälte schützen. Wähle Oberteile mit durchgehenden oder halben Reißverschlüssen, um Wärme und Belüftung zu steuern.

Nike Black-Friday-Kleidung für Wind und Wetter

Mäntel und Jacken von Nike schützen dich bei nasskaltem Wetter. Halte Ausschau nach Nike Black-Friday-Deals für Jacken mit synthetischer Isolierung – sie bieten dir Schutz, behindern dich aber nicht mit zusätzlicher Last. Sportmäntel mit Fleece-Innenfutter schenken dir bei rauen Wetterbedingungen soften Komfort auf die Schnelle. In einem Mantel mit Kapuze für zusätzlichen Schutz vor Regen bist du immer im Trockenen, egal wohin du gehst. Zu den Black-Friday-Angeboten von Nike gehört auch Outdoor-Bekleidung, die speziell für Kinder konzipiert wurde. Ganz egal wie lange sie draußen spielen, die Mäntel und Jacken von Nike halten sie warm.

Sportswear, die sich mit dir bewegt

Mit Nike Hosen, Leggings und Shorts bist du beim Sport optimal geschützt, ohne dass deine Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird, denn das strapazierfähige Material sitzt selbst bei langen Strecken noch bequem. Die Hosen unserer Nike Black-Friday-Deals passen sich deinem Körper an, sodass du auch bei Workouts mit hoher Intensität sämtliche Bewegungen ausführen und mühelos mithalten kannst. Oder entscheide dich für Leggings und Strumpfhosen mit Kompressionsdesign: Diese eng anliegende Passform unterstützt dich beim Training, wobei das Stretch-Gewebe dafür sorgt, dass du dich natürlich bewegen kannst, egal, wofür du trainierst.

Kreiere deinen eigenen Look mit Nike Trainingsanzügen

Während du zum Fitnessstudio läufst oder wenn du im Freien trainierst, brauchst du Kleidung, in der du dich wohlfühlst – und die perfekte Passform ist dabei das A und O. Entscheide dich für die aufeinander abgestimmten Trainingsanzüge von Nike. Oberteile und Jogginghosen sind großzügig geschnitten und besitzen genau die richtige Menge an Stretch, sodass dich nichts einschränken kann. Unsere Nike Black-Friday-Sportswear punktet mit Stretch-Taillenbund samt Kordelzug, wodurch die perfekte Silhouette entsteht, während Rippstrick-Bündchen die kalte Luft abwehren. Greife zu einem farblich abgestimmten Trainingsanzug oder kombiniere ihn mit anderen Teilen, um einen eigenen Look zu kreieren, der deinen individuellen Style betont.