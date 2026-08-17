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Jacken zum Nike Black Friday 2026

(71)
Nike Air
Nike Air Windrunner Track-Jacket (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Air
Windrunner Track-Jacket (Herren)
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Crop-Trainingsjacke (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Crop-Trainingsjacke (Damen)
30 % Rabatt
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Kapuzenjacke für ältere Kinder
Nike Sportswear Tech Fleece
Kapuzenjacke für ältere Kinder
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Trainingsanzug mit Kapuze und Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Trainingsanzug mit Kapuze und Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
30 % Rabatt
Nike Stride Plus
Nike Stride Plus Repel-Laufjacke für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Stride Plus
Repel-Laufjacke für Herren
30 % Rabatt
Nike Impossibly Light Windrunner
Nike Impossibly Light Windrunner Laufjacke (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Impossibly Light Windrunner
Laufjacke (Herren)
30 % Rabatt
Nike Sportswear Tech
Nike Sportswear Tech Dri-FIT Shori Strick-Trainingsjacke (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Tech
Dri-FIT Shori Strick-Trainingsjacke (Herren)
25 % Rabatt
FC Barcelona Strike Fourth
FC Barcelona Strike Fourth Nike Dri-FIT Fußball-Hymnenjacke (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Barcelona Strike Fourth
Nike Dri-FIT Fußball-Hymnenjacke (Herren)
30 % Rabatt
Jordan Sport JAM
Jordan Sport JAM Warm-up-Jacke für Herren
Recyclingmaterialien
Jordan Sport JAM
Warm-up-Jacke für Herren
30 % Rabatt
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Therma-FIT Parka (Herren)
Nike Sportswear Club
Therma-FIT Parka (Herren)
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-Arbeitsjacke (Damen)
Nike Sportswear
Oversize-Arbeitsjacke (Damen)
30 % Rabatt
Air Jordan
Air Jordan Track-Jacket für Herren
Recyclingmaterialien
Air Jordan
Track-Jacket für Herren
30 % Rabatt
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Track-Jacket mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
Recyclingmaterialien
Jordan Brooklyn
Track-Jacket mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Jacke mit Falten (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Jacke mit Falten (Damen)
30 % Rabatt
Nike Club
Nike Club Herrenjacke mit Kapuze
Nike Club
Herrenjacke mit Kapuze
30 % Rabatt
Atlético Madrid Strike Third
Atlético Madrid Strike Third Nike Dri-FIT Total 90 Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (Herren)
Recyclingmaterialien
Atlético Madrid Strike Third
Nike Dri-FIT Total 90 Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (Herren)
30 % Rabatt
Nike Stride
Nike Stride Repel Trainingsjacke mit UV-Schutz (Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Stride
Repel Trainingsjacke mit UV-Schutz (Kinder)
30 % Rabatt
Nike Tech
Nike Tech Windrunner-Jacke aus Fleece mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
Nike Tech
Windrunner-Jacke aus Fleece mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
30 % Rabatt
Nike Windrunner
Nike Windrunner Gefütterte Jacke für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Windrunner
Gefütterte Jacke für Herren
30 % Rabatt
Nike Windrunner
Nike Windrunner Statement-Daunenweste (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Windrunner
Statement-Daunenweste (Herren)
30 % Rabatt
Nike Academy+
Nike Academy+ Web-Fußballjacke mit Repel-Technologie (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Academy+
Web-Fußballjacke mit Repel-Technologie (Herren)
30 % Rabatt
Nike Windrunner
Nike Windrunner Daunenparka (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Windrunner
Daunenparka (Herren)
30 % Rabatt
Paris Saint-Germain Strike Windrunner PrimaLoft® Fourth
Paris Saint-Germain Strike Windrunner PrimaLoft® Fourth Jordan Storm-FIT Fußballjacke mit Kapuze (Herren)
Paris Saint-Germain Strike Windrunner PrimaLoft® Fourth
Jordan Storm-FIT Fußballjacke mit Kapuze (Herren)
30 % Rabatt
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Gesteppte Therma-FIT Puffer-Weste (Damen)
Recyclingmaterialien
Jordan Brooklyn
Gesteppte Therma-FIT Puffer-Weste (Damen)
30 % Rabatt
Nike Pro Octa
Nike Pro Octa Therma-FIT ADV Jacke (Herren)
Nike Pro Octa
Therma-FIT ADV Jacke (Herren)
30 % Rabatt
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Winterized Herrenjacke mit durchgehendem Reißverschluss
Nike Sportswear Club
Winterized Herrenjacke mit durchgehendem Reißverschluss
30 % Rabatt
Nike Energy
Nike Energy Web-Fußballjacke mit Repel-Technologie (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Energy
Web-Fußballjacke mit Repel-Technologie (Herren)
30 % Rabatt
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch UV-Jacke mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike 24.7 PerfectStretch
UV-Jacke mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
30 % Rabatt
ACG Lava Flow
ACG Lava Flow Therma-FIT ADV Weste (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Lava Flow
Therma-FIT ADV Weste (Herren)
30 % Rabatt
Paris Saint-Germain Strike Fourth
Paris Saint-Germain Strike Fourth Jordan Dri-FIT-Fußball-Trainingsanzug für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Paris Saint-Germain Strike Fourth
Jordan Dri-FIT-Fußball-Trainingsanzug für ältere Kinder
30 % Rabatt
Jordan Flight
Jordan Flight Workwear-Jacke mit Grafik (Herren)
Jordan Flight
Workwear-Jacke mit Grafik (Herren)
30 % Rabatt
Nike Stride
Nike Stride Repel-Laufjacke für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Stride
Repel-Laufjacke für Herren
30 % Rabatt
Nike Club
Nike Club Web-Tracksuit für Herren
Nike Club
Web-Tracksuit für Herren
30 % Rabatt
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Draft Jacke (Herren)
Recyclingmaterialien
Jordan Brooklyn
Draft Jacke (Herren)
30 % Rabatt
Air Jordan
Air Jordan Puffer-Jacke (Herren)
Recyclingmaterialien
Air Jordan
Puffer-Jacke (Herren)
30 % Rabatt
Nike
Nike Repel-Laufbomberjacke mit UV-Schutz (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike
Repel-Laufbomberjacke mit UV-Schutz (Herren)
30 % Rabatt
Paris Saint-Germain Strike Fourth
Paris Saint-Germain Strike Fourth Jordan Dri-FIT-Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (jüngere Kinder)
Recyclingmaterialien
Paris Saint-Germain Strike Fourth
Jordan Dri-FIT-Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (jüngere Kinder)
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Damenjacke aus Webmaterial
Nike Sportswear
Damenjacke aus Webmaterial
30 % Rabatt
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft Damen-Laufweste
Recyclingmaterialien
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Damen-Laufweste
30 % Rabatt
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Therma-FIT OCTA Jacke für Herren
Nike 24.7 PerfectStretch
Therma-FIT OCTA Jacke für Herren
30 % Rabatt
Nike Air
Nike Air Hybrid-Utility-Jacke mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
Nike Air
Hybrid-Utility-Jacke mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
30 % Rabatt
Nike Unlimited
Nike Unlimited Vielseitige Therma-FIT-Jacke für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Unlimited
Vielseitige Therma-FIT-Jacke für Herren
30 % Rabatt
Nike Unlimited
Nike Unlimited Vielseitige Repel-Jacke mit Kapuze für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Unlimited
Vielseitige Repel-Jacke mit Kapuze für Herren
30 % Rabatt
Nike Totality
Nike Totality Vielseitige Dri-FIT Strickjacke (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Totality
Vielseitige Dri-FIT Strickjacke (Herren)
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Web-Trainingsanzug für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Web-Trainingsanzug für ältere Kinder
30 % Rabatt
Nike Sportswear Windrunner
Nike Sportswear Windrunner Repel-Jacke mit Kapuze für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Windrunner
Repel-Jacke mit Kapuze für ältere Kinder
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-Track-Jacket mit Spitze (Damen)
Nike Sportswear
Oversize-Track-Jacket mit Spitze (Damen)
30 % Rabatt
Nike Stride
Nike Stride Repel-Laufjacke mit UV-Schutz (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Stride
Repel-Laufjacke mit UV-Schutz (Herren)
30 % Rabatt
FC Chelsea
FC Chelsea Nike Football Total 90 Fußball-Trainingsjacke (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea
Nike Football Total 90 Fußball-Trainingsjacke (Herren)
30 % Rabatt
Jordan Flight
Jordan Flight Gesteppte Renegade Jacke (Damen)
Jordan Flight
Gesteppte Renegade Jacke (Damen)
30 % Rabatt
Jordan Flight
Jordan Flight Hochflorige Shearling-Jacke für Herren
Recyclingmaterialien
Jordan Flight
Hochflorige Shearling-Jacke für Herren
30 % Rabatt
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Kylian Mbappé Academy
Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug für ältere Kinder
30 % Rabatt
Nike Miler
Nike Miler Repel-Laufjacke mit UV-Schutz (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Miler
Repel-Laufjacke mit UV-Schutz (Herren)
30 % Rabatt
Jordan Sport
Jordan Sport Golf-Sweatshirtweste für Herren
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Golf-Sweatshirtweste für Herren
30 % Rabatt
Nike Sportswear Tech Woven
Nike Sportswear Tech Woven Weste für ältere Kinder (Jungen)
Nike Sportswear Tech Woven
Weste für ältere Kinder (Jungen)
30 % Rabatt
Nike Tech
Nike Tech Webjacke (ältere Kinder, Jungen)
Nike Tech
Webjacke (ältere Kinder, Jungen)
30 % Rabatt
Nike Swift
Nike Swift Therma-FIT Laufjacke (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Therma-FIT Laufjacke (Damen)
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Herren-Webjacke
Nike Sportswear
Herren-Webjacke
30 % Rabatt
Nike Windrunner
Nike Windrunner Webjacke mit Grafik (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Windrunner
Webjacke mit Grafik (Herren)
30 % Rabatt
Nike Windrunner
Nike Windrunner Herren-Daunenjacke
Recyclingmaterialien
Nike Windrunner
Herren-Daunenjacke
30 % Rabatt
Jordan Flight Chicago
Jordan Flight Chicago Realtree Jacke (Herren)
Jordan Flight Chicago
Realtree Jacke (Herren)
30 % Rabatt
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn College-Jacke mit Therma-FIT-Technologie (Damen)
Jordan Brooklyn
College-Jacke mit Therma-FIT-Technologie (Damen)
30 % Rabatt
Jordan Flight
Jordan Flight Chord-Jacke aus Kord (Herren)
Jordan Flight
Chord-Jacke aus Kord (Herren)
30 % Rabatt
Paris Saint-Germain Academy Pro Fourth
Paris Saint-Germain Academy Pro Fourth Jordan Therma-FIT Fußballjacke mit Synthetikfüllung (Herren)
Recyclingmaterialien
Paris Saint-Germain Academy Pro Fourth
Jordan Therma-FIT Fußballjacke mit Synthetikfüllung (Herren)
30 % Rabatt
Nike Tartan
Nike Tartan Weite Golfjacke (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Tartan
Weite Golfjacke (Herren)
30 % Rabatt
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Web-Trainingsjacke (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Club
Web-Trainingsjacke (Mädchen)
30 % Rabatt
Paris Saint-Germain Academy Pro Third
Paris Saint-Germain Academy Pro Third Nike Dri-FIT Total 90 Fußball-Hymnenjacke (ältere Kinder)
Ausverkauft
Paris Saint-Germain Academy Pro Third
Nike Dri-FIT Total 90 Fußball-Hymnenjacke (ältere Kinder)
30 % Rabatt
Nike Sportswear Air Max
Nike Sportswear Air Max Herren-Webjacke
Nike Sportswear Air Max
Herren-Webjacke
30 % Rabatt
Nike Fairway Fresh
Nike Fairway Fresh Dri-FIT Oversize-Golf-Windweste (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Fairway Fresh
Dri-FIT Oversize-Golf-Windweste (Herren)
30 % Rabatt
Nike Tempo
Nike Tempo Warme Repel-Laufweste (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Warme Repel-Laufweste (Damen)
30 % Rabatt
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Herren-Tennisjacke
NikeCourt Heritage
Herren-Tennisjacke
30 % Rabatt
FC Chelsea
FC Chelsea Nike Football Total 90 Fußball-Trainingsjacke (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Chelsea
Nike Football Total 90 Fußball-Trainingsjacke (Herren)
30 % Rabatt
Jordan Flight
Jordan Flight Gesteppte Renegade Jacke (Damen)
Jordan Flight
Gesteppte Renegade Jacke (Damen)
30 % Rabatt
Jordan Flight
Jordan Flight Hochflorige Shearling-Jacke für Herren
Recyclingmaterialien
Jordan Flight
Hochflorige Shearling-Jacke für Herren
30 % Rabatt
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Kylian Mbappé Academy
Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug für ältere Kinder
30 % Rabatt
Nike Miler
Nike Miler Repel-Laufjacke mit UV-Schutz (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Miler
Repel-Laufjacke mit UV-Schutz (Herren)
30 % Rabatt
Jordan Sport
Jordan Sport Golf-Sweatshirtweste für Herren
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Golf-Sweatshirtweste für Herren
30 % Rabatt
Nike Sportswear Tech Woven
Nike Sportswear Tech Woven Weste für ältere Kinder (Jungen)
Nike Sportswear Tech Woven
Weste für ältere Kinder (Jungen)
30 % Rabatt
Nike Tech
Nike Tech Webjacke (ältere Kinder, Jungen)
Nike Tech
Webjacke (ältere Kinder, Jungen)
30 % Rabatt
Nike Swift
Nike Swift Therma-FIT Laufjacke (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Therma-FIT Laufjacke (Damen)
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Herren-Webjacke
Nike Sportswear
Herren-Webjacke
30 % Rabatt
Nike Windrunner
Nike Windrunner Webjacke mit Grafik (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Windrunner
Webjacke mit Grafik (Herren)
30 % Rabatt
Nike Windrunner
Nike Windrunner Herren-Daunenjacke
Recyclingmaterialien
Nike Windrunner
Herren-Daunenjacke
30 % Rabatt
Jordan Flight Chicago
Jordan Flight Chicago Realtree Jacke (Herren)
Jordan Flight Chicago
Realtree Jacke (Herren)
30 % Rabatt
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn College-Jacke mit Therma-FIT-Technologie (Damen)
Jordan Brooklyn
College-Jacke mit Therma-FIT-Technologie (Damen)
30 % Rabatt
Jordan Flight
Jordan Flight Chord-Jacke aus Kord (Herren)
Jordan Flight
Chord-Jacke aus Kord (Herren)
30 % Rabatt
Paris Saint-Germain Academy Pro Fourth
Paris Saint-Germain Academy Pro Fourth Jordan Therma-FIT Fußballjacke mit Synthetikfüllung (Herren)
Recyclingmaterialien
Paris Saint-Germain Academy Pro Fourth
Jordan Therma-FIT Fußballjacke mit Synthetikfüllung (Herren)
30 % Rabatt
Nike Tartan
Nike Tartan Weite Golfjacke (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Tartan
Weite Golfjacke (Herren)
30 % Rabatt
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Web-Trainingsjacke (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Club
Web-Trainingsjacke (Mädchen)
30 % Rabatt
Paris Saint-Germain Academy Pro Third
Paris Saint-Germain Academy Pro Third Nike Dri-FIT Total 90 Fußball-Hymnenjacke (ältere Kinder)
Ausverkauft
Paris Saint-Germain Academy Pro Third
Nike Dri-FIT Total 90 Fußball-Hymnenjacke (ältere Kinder)
30 % Rabatt
Nike Sportswear Air Max
Nike Sportswear Air Max Herren-Webjacke
Nike Sportswear Air Max
Herren-Webjacke
30 % Rabatt
Nike Fairway Fresh
Nike Fairway Fresh Dri-FIT Oversize-Golf-Windweste (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Fairway Fresh
Dri-FIT Oversize-Golf-Windweste (Herren)
30 % Rabatt
Nike Tempo
Nike Tempo Warme Repel-Laufweste (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Warme Repel-Laufweste (Damen)
30 % Rabatt
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Herren-Tennisjacke
NikeCourt Heritage
Herren-Tennisjacke
30 % Rabatt

Nike Black-Friday-Jacken & -Westen 2026: warm bleiben, Tempo halten

Wenn die Temperaturen fallen, ist dein Moment gekommen. Unsere Nike Black-Friday-Jacken sind genau das Richtige für alle, die auch bei Wind und Wetter nicht stillstehen. Die Kollektion verbindet funktionale Performance mit ikonischem Style – perfekt für die Straße, die Laufbahn oder den Weg ins Gym. Freue dich auf smarte Technologien, verpackt in leichten, langlebigen Pieces.

Wärme ohne Kompromisse

Kälte oder schlechtes Wetter? Kein Grund, langsamer zu machen. Die smarten Jacken aus unserem Nike Black-Friday-Sortiment halten dich warm, ohne dich zu beschweren. Dank fortschrittlicher Isolierung – ob synthetisch, mit Daunen oder weichem Fleece – wird deine Körperwärme gespeichert und du profitierst von einem angenehmen Tragegefühl mit federleichtem Finish. Regen oder starker Wind stehen ins Haus? Dann schnapp dir Designs mit Nike Shield-Technologie: Eine wasserabweisende Beschichtung und robuste Nähte halten dich trocken. Damit kannst du dich voll und ganz auf deine Ziele konzentrieren.

Ein Style für jede Mission

Performance trifft Streetstyle – jedes Teil dieser Kollektion verbindet Funktion mit dem unverkennbaren Nike Look. Elegante Schnitte und der ikonische Swoosh setzen ein klares Statement. Du willst mehr Bewegungsfreiheit und einfaches Layering? Dann greif zu locker geschnittenen Modellen mit entspanntem Fit. Für Läufe und intensive Trainingseinheiten empfehlen wir dir clean geschnittene Jacken, die sich deinem Körper anpassen und dir aerodynamische Eigenschaften bieten. Oder bring mit einem Mantel in kräftigen Farben und auffälligen Mustern aus unseren Nike Black-Friday-Jacken frische Energie in deine Wintergarderobe. Dank Größen für Kinder und Erwachsene ist für alle Altersklassen das Passende
dabei.

Features, die den Unterschied machen

Ob Tribüne, Trainingsplatz oder der Lauf in der Stadt – die Details sind entscheidend. Sichere dir Modelle mit Reißverschlusstaschen, damit du wichtige Dinge wie Smartphone und Schlüssel immer griffbereit hast. Fleecegefütterte Taschen halten deine Hände an kalten Tagen warm, während dich Varianten mit Kapuze bei Regen zuverlässig schützen. Dank verstellbarer Kragen und Kordelzüge sitzt alles passgenau, ohne zu verrutschen. Und wenn das Wetter umschlägt? Einige Modelle lassen sich einfach in der eigenen Tasche verstauen und sind somit ideal zum Mitnehmen im Rucksack oder in der Sporttasche.

Westen für volle Bewegungsfreiheit

Du wünschst dir Wärme, aber keine Einschränkungen? Unsere Nike Black-Friday-Westen wärmen deinen Rumpf und schenken dir gleichzeitig volle Bewegungsfreiheit. Das flexible Material passt sich deinen Bewegungen an – perfekt für vollen Einsatz bei deiner nächsten Challenge. Reißverschlüsse und strategisch platzierte Belüftungszonen gewährleisten eine ausreichende Luftzirkulation bei intensiveren Aktivitäten. So bleibst du immer in deinem optimalen Temperaturbereich.