Angebote zum Nike Black Friday 2026

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Nike Air Max Alpha Trainer 6 Workout-Schuh für Herren
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Nike Air Max 95 Big Bubble Schuh (ältere Kinder)
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Nike Tiempo Maestro Elite LV8 Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
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Nike Pro 365 Damenshorts (ca. 20 cm)
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Nike Air Max Moto 2K Damenschuh
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Jordan Spizike Low Schuh (ältere Kinder)
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Air Jordan 1 Low SE Damenschuh
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Nike Shox R4 Schuh (Herren)
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Air Jordan 1 Low SE Schuh (ältere Kinder)
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Air Jordan 1 Mid SE Herrenschuh
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Nike Black Friday 2026: Angebote für legendäre Styles

Der Countdown läuft: Der Nike Black Friday steht vor der Tür – Zeit, deine Wishlist zu erstellen und mit Stil in die Saison zu starten. Unsere Auswahl der beliebtesten Kollektionen bietet dir ikonische Sneaker oder bequeme Jogginganzüge. Schnapp dir deine Sporttasche und bring mit unseren legendären Styles und cleveren Innovationen neuen Drive in dein Training. Entdecke smarte Schnitte und funktionale Materialien, mit denen du nicht nur performst, sondern auch unterwegs stark aussiehst – hol dir deine Favorites im Nike Black-Friday-Sale.

Bleib durchgehend cool und trocken

Performance steht an erster Stelle – und genau dafür ist unser Nike Black-Friday-Sale gemacht. Entdecke Trainingsoberteile und -hosen mit Nike Dri-FIT Technologie, die Feuchtigkeit zuverlässig ableitet. Schweiß verdunstet schneller und du fühlst dich länger frisch, selbst wenn das Workout intensiver wird. Strategisch platzierte Mesh-Einsätze sorgen für Belüftung an den Stellen, die es am meisten brauchen. Kombiniere kurze Shorts mit einem ärmellosen Top, wenn du maximale Bewegungsfreiheit und Atmungsaktivität willst.

Geh raus und zeig, was du draufhast

Ob Outdoor oder Indoor: Nichts pusht dich so sehr wie der richtige Schuh. Bei den Nike Black-Friday-Angeboten warten echte Highlights auf dich. Unsere federnden Schaumstoff-Mittelsohlen liefern dir spürbaren Bounce, während sichtbare Air-Elemente für extra Komfort sorgen. Von Mid-Tops für den Court bis zu leichten Laufschuhen mit Rocker-Shape – unsere Styles bringen dich an die Spitze. Spezielle Traktionsmuster verleihen dir Grip auf nassem Untergrund, klassische Schnürungen sorgen für eine optimale Passform und elastische Sockenkragen machen den Einstieg easy.

Modelle für jede Garderobe

Maximale Performance für jedes Alter: Ob Gym, Alltag oder auf dem Weg zur Schule – mit unseren Nike Black-Friday-Deals bist du für jede Situation bestens gerüstet. Unser Sale hält coole Kleidung für Erwachsene und Kids bereit. Du findest gut sitzende Looks, kräftige und neutrale Farben oder Pieces mit auffälligen Grafiken. Kombiniere nach Lust und Laune und hol dir Styles, die sich ganz easy in deine bestehende Garderobe integrieren lassen. Und ja – der ikonische Swoosh ist natürlich immer mit dabei.

Ready für jedes Wetter

Schlechtes Wetter? Dein Workout macht keine Pause – und unsere besten Nike Black-Friday-Angebote auch nicht. Jacken mit Therma-FIT Technologie halten dich warm, ohne dich zu beschweren. Wasserabweisende Materialien schützen dich bei Regen, während verstellbare Bündchen und Kragen mit Tunnelzug den Wind draußen halten. Kombiniere leichte Layer wie Tech-Fleece-Hoodies oder Leggings mit smarter Passform – perfekt für Sessions am kalten Morgen oder entspannte Tage. So oder so: Unsere Nike Black-Friday-Deals begleiten dich stylish durch jede Wetterlage.