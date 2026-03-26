Die besten Tipps, um mit dem Laufen zu beginnen

Woher weißt du, was du brauchst? Der Profi-Tipp von Muller lautet: Konzentriere dich auf das, was direkt am Körper anliegt. Dazu gehören Laufschuhe, ein Sport-BH mit hoher Belastung für Frauen und Shorts mit Kompression.

Wenn es darum geht, die richtigen Schuhe auszuwählen, empfehlen all unsere Expert:innen, in ein Laufgeschäft zu gehen, um sie sich vor Ort anpassen zu lassen. Im Geschäft werden sie dir beim Gehen zusehen und dir auf Basis deiner Pronation wahrscheinlich verschiedene Modelle wie neutrale oder Stabilitätsschuhe empfehlen. Gehe in den Schuhen im Geschäft umher oder laufe auf einem Laufband, um herauszufinden, was für dich am bequemsten ist.

Profi-Tipp: Hislop empfiehlt, gegen Ende des Tages Laufschuhe zu kaufen, wenn deine Füße etwas geschwollen sind. „Wenn der Schuh am Ende deines Tages zu eng ist, wird er beim Laufen definitiv zu eng sein.“

Als Nächstes solltest du eine GPS-Uhr oder eine Lauf-App in Betracht ziehen, die das Tempo und die zurückgelegte Distanz überwachen kann. Die Nike Run Club (NRC) App bietet zusätzliche Funktionen wie audio-geführte Läufe und Trainingspläne an, die dir helfen, dein erstes Rennen zu meistern.

Die zusätzliche Ausrüstung, für die du dich entscheidest, hängt von deinen Vorlieben, dem Klima sowie davon ab, was dir am meisten Komfort bietet. Eine Sonnenbrille, ein Hut, Sonnencreme und Anti-Chafing-Produkte können einen Lauf viel angenehmer machen, besonders an heißen, sonnigen Tagen. Und wenn du bei kaltem Wetter oder Regen läufst, benötigst du möglicherweise Handschuhe oder eine Regenjacke, um warm und trocken zu bleiben. Du könntest auch eine Trinkweste, eine Wasserflasche oder Gele in Betracht ziehen.