So wählst du den passenden Sport-BH aus
Einkaufs-Guide
Nike Sport-BHs erfüllen die vielfältigen Bedürfnisse von Athlet:innen. Sieh dir unsere Top-Auswahl an.
Ein bequemer und stützender Sport-BH kann bei deinem Training einen großen Unterschied machen. Wenn du weißt, worauf du achten musst, wirst du den Sport-BH-Style finden, der für deine Workouts am besten geeignet ist.
Die Auswahl an Sport-BHs ist riesig. Die Merkmale unterscheiden sich je nach Belastungslevel und bevorzugtem Tragegefühl. Nike bietet verschiedene Sport-BH-Silhouetten:
- Wenn du auf der Suche nach dem ultimativen Stütz-BH für Workouts mit hoher Intensität bist, probiere am besten den Nike Rival aus, der sich durch flexible Bügel und eine bequeme Polsterung auszeichnet.
- Der Nike Swift bietet Läuferinnen hervorragenden Halt und reduziert die Gewebebewegung, damit du dich voll und ganz auf die Reise konzentrieren kannst.
- Nike Universa ist eine gute Wahl, wenn du ein Training mit hoher Intensität planst und einen BH möchtest, der keinen Schweiß zeigt
- Für Athlet:innen mit Siegermentalität ist der Nike Swoosh Sport-BH die erste Wahl. Die maximale Abdeckung ermöglicht uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.
- Der Nike Pro Seamless ist die perfekte Wahl für dich, wenn du dich viel bewegst. Er hilft dir, dich während deines Trainings sicher zu fühlen, indem er deine Fortschritte und nicht deine Nähte zeigt.
- Wenn du nach einem Sport-BH mit minimaler Abdeckung suchst, ist der Nike Indy genau richtig. Er ist elegant und stützend, sodass du dich frei bewegen und eine gute Figur machen kannst.
- Mit demNike Zenvy kannst du dich dank des InfinaSoft-Materials frei und sanft dehnen.
Denk daran, dass der richtige Sport-BH eine eng anliegende Passform hat und gleichzeitig Bewegungsfreiheit bietet. Ein Sport-BH, der dir nicht richtig passt, könnte scheuern, verrutschen oder sich beengend um deinen Brustkorb herum anfühlen.
Nutze diesen Leitfaden für Tipps bei der Suche eines Sport-BHs.
Die richtige Unterstützung für jede Aktivität
Die Nike Sport-BHs gibt es in allen Haltegraden. Berücksichtige die folgenden Informationen, wenn du nach dem passenden Halt für deine Bedürfnisse suchst. Die Art des Workouts ist hier entscheidend.
Sport-BHs mit starkem Halt
Beim Training mit hoher Belastung wie etwa Laufen, Springen oder Schlittenziehen kommt es zu großen Bewegungen. Ein solches Training erfordert einen Sport-BH mit starkem Halt, damit sich deine Brüste so wenig wie möglich bewegen. Sport-BHs mit starkem Halt reduzieren Brustschmerzen und mögliche Ablenkungen und sind daher perfekt für Tennis, Basketball und HIIT.
Die Nike Dri-FIT Sport-BHs mit starkem Halt verfügen über breite Träger, sichere Verschlüsse am Rücken und stützende Körbchen. Der starke Halt verhindert zudem, dass sie reiben oder einschneiden.
Wenn du eine größere Oberweite hast, solltest du vielleicht auch für Training mit geringer Belastung Sport-BHs mit mittlerem oder starkem Halt auswählen. Der zusätzliche Halt bietet Kompression und Abdeckung, sodass du beim Training stützenden Tragekomfort genießt.
Sport-BHs mit mittlerem Halt
Für das Training mit mittlerer Belastung reicht auch ein Sport-BH mit mittlerem Halt. Zu den körperlichen Aktivitäten mit mittlerer Belastung gehören beispielsweise Radfahren, Rudern oder Krafttraining. Diese Arten von Training erfordern zwar allseitigen Halt und Kompression, jedoch nicht so viel, wie Sport-BHs mit starkem Halt bieten.
Die Nike Dri-FIT Sport-BHs mit mittlerem Halt bestehen aus weichem, angenehmem Material, das genug Halt gibt und alles an Ort und Stelle hält. Diese Art von Sport-BH ist ideal für eine kleinere Oberweite. Bei einer größeren Oberweite eignen sich Sport-BHs mit mittlerem Halt für Training mit geringer Belastung.
Sport-BHs mit leichtem Halt
Beim Training mit niedriger Intensität wie etwa Pilates, Yoga oder Gewichtheben sind die Bewegungen eher eingeschränkt. Daher ist auch ein Sport-BH mit geringerem Halt geeignet.
Die Nike Dri-FIT Sport-BHs mit geringem Halt sind leicht, bequem und auch für den Alltag geeignet, selbst wenn kein Workout ansteht. Das weiche, atmungsaktive Material dehnt sich mit dir.
Finde die richtige Größe für deinen Sport-BH
Die richtige Sport-BH-Größe ist entscheidend, damit du dich wohlfühlst. Hier erfährst du mehr über das richtige Messen deiner Sport-BH-Größe.