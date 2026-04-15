Die richtigen Laufschuhe auswählen

Wie du die richtigen Laufschuhe findest: Alles über Passform, Dämpfung und Support
Einkaufs-Guide
So wählst du Laufschuhe passend zu deinem Laufstil und Training aus. Wir geben dir Tipps zu Passform, Dämpfung und Support und zeigen dir, woran du erkennst, dass es Zeit für ein neues Paar ist.
Du suchst den perfekten Laufschuh? Gute News: Es gibt ihn. Schuhe, die Lust auf Bewegung machen und dich Kilometer für Kilometer supporten, deine Füße schützen und dein Workout aufs nächste Level heben. Manche Schuhe laufen sich so easy, als würden sie dir einen Teil der Arbeit abnehmen.
Wie du dieses perfekte Match findest? "Du brauchst einen Schuh, der exakt zu deiner Anatomie passt“, erklärt Ian Klein, Sportphysiologe an der Ohio University mit den Schwerpunkten Crosstraining und Verletzungsprävention. Das bedeutet zuerst einmal: Wähle deinen Schuh nicht nur nach dem Look (auch wenn der natürlich passen muss) und verlass dich nicht allein auf Bewertungen. Lies weiter für einen Deep Dive dazu, wie du die richtigen Laufschuhe findest und wie sie sitzen sollten.
Das Wichtigste im Überblick
- Die richtigen Laufschuhe sollten zu deinem Laufstil, deinem Training und deiner Fußform passen.
- Deine Zehen brauchen Platz, auch nach dem Long Run.
- Wie viel Dämpfung du brauchst, hängt vor allem von deiner geplanten Distanz und dem Gelände ab.
- Achte auf Stabilität und Komfort, insbesondere wenn dein Fuß beim Laufen leicht nach innen knickt.
- Nach 500 bis 800 km ist es Zeit für ein neues Paar.
Finde dein Match
"Laufschuhe sind gezielt für die Vorwärtsbewegung gemacht. Sie benötigen Dämpfung und Komfort, um dich bei jedem Schritt zu supporten", so Emily Hutchins, Coach beim Nike Run Club Chicago. Trainingsschuhe dagegen geben dir Stabilität für multidirektionale Bewegungen wie Squats, Lunges oder Sides Shuffles.
- Laufschuhe: für Vorwärtsbewegung und Vortrieb
- Trainingsschuhe: für multidirektionale Stabilität
- Walking-Schuhe: für geschmeidiges Abrollen von der Ferse bis zu den Zehen
Achte auf das Tragegefühl
Der richtige Schuh fühlt sich an wie ein Teil von dir. "Unbequeme Schuhe spürst du bei jedem einzelnen Schritt", sagt NRC Coach Chris Bennett. Dein Körper gleicht das unbewusst aus, was deinen natürlichen Laufstil beeinflussen und zu Verletzungen führen kann.
- Schuhe sollten sich sofort bequem anfühlen.
- Druckstellen (Bereiche, in denen Hitze, Reibung und Rötungen entstehen) sind Warnsignale.
- Verlass dich nicht darauf, sie einzulaufen.
Hol dir den perfekten Fit
Ist der Schuh zu klein, riskierst du Blasen und blaue Zehennägel. Ist er zu groß, rutschst du darin hin und her und verlierst wertvolle Kraft beim Push nach vorne.
Pro-Tipp: Egal ob im Shop oder zu Hause – probier deine neuen Schuhe immer abends oder direkt nach dem Run an, da deine Füße dann leicht geschwollen sind. Probierst du sie früh morgens oder vor dem Training an, könnten sie am Ende zu eng sein.
Der perfekte Fit: Worauf es ankommt
- Volle Bewegungsfreiheit für deine Zehen
- Zero Druckstellen, zero Reibung
- Sicherer Sitz an der Ferse ohne Rutschen
- Eine Daumenbreite Platz vor den Zehen
- Sitzt auch dann noch perfekt, wenn deine Füße abends oder nach dem Sport etwas mehr Platz brauchen
Check deine Bedürfnisse
Jeder Fuß ist anders, jeder Laufstil auch. Das ist wichtig für dein perfektes Paar. So findest du die Lösung für gängige Challenges:
- Überpronation oder Unterpronation
Keine Sorge, Pronation ist bis zu einem gewissen Grad völlig normal. Dein Fuß knickt beim Landen leicht nach innen (Pronation), um den Stoß zu dämpfen, und rollt beim Abstoßen wieder nach außen (Supination). Dieses natürliche Wechselspiel hält uns beweglich und lässt uns unebenes Gelände meistern, sagt Welch. Vor allem aber dient es dem Körper dazu, "Kraft zu absorbieren, damit man sich nicht verletzt".
Kritisch wird es erst, wenn die Pronation zu extrem ausfällt. Wenn du zur Überpronation neigst, greif am besten zu Stabilitätsschuhen. Eine festere Mittelsohle verhindert hier das zu starke Einknicken. Bei Unterpronation sind neutrale Schuhe die bessere Wahl: Sie bieten dir mehr Dämpfung und schlucken den Aufprall, haben jedoch etwas weniger Support.
- Plattfüße oder hohe Fußgewölbe
Bei einem Plattfuß ist zusätzlicher Support der Schlüssel, so Welch. Läufer:innen mit hohem Fußgewölbe sind flexibler: "Sie können fast alles tragen und sind mit einem neutralen Schuh meist perfekt aufgestellt."
- Plantarfasziitis
Hierbei handelt es sich laut Klein um eine Reizung der Plantarfaszie, also des Sehnenbands, das dein Fußgewölbe stützt. Die Ursache? Meistens eine Überlastung des Fußes, etwa durch zu intensives Training oder weil die Distanz zu schnell gesteigert wurde. Das Ergebnis ist oft ein stechender Schmerz von der Ferse bis in die Zehen.
Ist die Reizung nur leicht oder wurde sie frühzeitig behandelt, musst du das Laufen nicht komplett einstellen – schraub aber die Intensität zurück. Ein Schuh mit viel Support ist jetzt dringend ratsam. Stabilitätsmodelle mit extra Fersendämpfung können helfen, den Schmerz zu lindern.
Überpronation oder Unterpronation? Mach den schnellen Check.
Überpronation bedeutet, dein Fuß rollt nach innen ab, was zu einer stärkeren Abnutzung an der Innenkante deiner Sohle führt. Bei der Unterpronation (auch Supination genannt) rollt dein Fuß nach außen ab. Das erkennst du meist daran, dass die Außenseite deiner Schuhsohle stärker abgenutzt ist.
Um zu wissen, zu welcher Kategorie du gehörst, reicht oft schon ein kleiner Test, bei dem du dich mit nassen Füßen auf ein Stück Pappe stellst. Bei einer Überpronation siehst du einen vollen, flachen Fußabdruck mit kaum sichtbarem Gewölbe. Bei einer Unterpronation erkennst du oft nur eine schmale Verbindungslinie zwischen Ferse und Fußballen.
Knickt dein Fuß zu stark nach innen ein, kann das laut Welch zu typischen Beschwerden führen, etwa Plantarfasziitis, dem IT-Band-Syndrom, Knieschmerzen oder dem Schienbeinkantensyndrom. Bei Unterpronation fehlen die nötigen Ausgleichsbewegungen deiner Gelenke, um Stöße abzufangen. Die Last liegt verstärkt auf der Außenkante deines Fußes, was zu Ermüdungsbrüchen führen kann. Solche Verletzungen können dich für Wochen oder Monate außer Gefecht setzen. Geh daher besser auf Nummer sicher und vermeide sie.
Neutrale oder eher stabile Schuhe? Finde heraus, was dein Fuß braucht.
- Überpronation: Schuhe mit Stabilität
- Unterpronation: neutrale, gedämpfte Schuhe
- Neutraler Laufstil: neutrale Schuhe
Wie viel Dämpfung benötigst du?
"Für deine täglichen Runs ist ein gedämpfter, neutraler Schuh der perfekte Allrounder", so Jason Fitzgerald, zertifizierter USA Track & Field Coach. Die meisten Modelle mixen Dämpfung mit Reaktionsfreudigkeit. Das ist optimal für Long Runs und gibt dir die richtige Energierückgabe, wenn du das Tempo anziehst. Geht es um Bestzeiten, haben laut Bennett leichte Schuhe die Nase vorn. (Denn bei Full-Effort zählt jedes Gramm weniger an deinem Fuß.)
Laufschuh-Überblick: Finde dein Match für jedes Terrain
Dich zieht es weg vom Asphalt? Dann brauchst du wahrscheinlich Traillaufschuhe, um besser über Wurzeln, Kiesel und Steine sowie auf weichem, unebenem Gelände voranzukommen, so Robyn LaLonde, Coach beim Nike Run Club Chicago. Diese Schuhe bieten eine robuste Sohle und eine breitere Standfläche – das griffige Profil sorgt dabei für den nötigen Grip.
Sinnvoll sind oft auch wasserabweisende oder wasserfeste Features und ein Schaft, der Steine und Schmutz draußen hält. Wenn es richtig steinig oder steil wird, rät LaLonde zu einer Rockplate in der Mittelsohle. Das schont die Füße bei harten Landungen und hilft dir, auch schwierige Anstiege locker zu nehmen.
Wann ist es Zeit für ein neues Paar?
Laut Welch sind rund 500 bis 800 Kilometer für die meisten Schuhe drin. Aber: Dein individueller Laufstil – etwa wie du aufsetzt oder abrollst – kann den Verschleiß der Außensohle beschleunigen.
Der beste Check ist dein eigenes Empfinden. Fühlen sich die Schuhe noch so stabil und bouncy an wie am ersten Tag? Falls nicht, oder wenn die Sohle sichtlich am Ende ist, brauchst du ein neues Paar.
Wenn es dein Lieblingsmodell noch gibt, kannst du dir einfach ein neues holen. Wurde die Version jedoch aktualisiert, probier den Schuh sicherheitshalber noch einmal an. Du weißt ja jetzt, worauf du achten musst.
FAQs
Wie finde ich die richtigen Laufschuhe?
Die richtigen Laufschuhe sollten zu deinem Laufstil, deinem Training und deiner Fußform passen. Wie viel Dämpfung du brauchst, hängt vor allem von deiner geplanten Distanz und dem Gelände ab.
Worauf kommt es bei der Passform an?
Die Zehen brauchen Spielraum, nichts darf drücken oder reiben. An der Ferse sollte der Schuh fest sitzen, ohne zu drücken, und vorne bleibt eine Daumenbreite Platz.
Brauche ich stabile oder neutrale Laufschuhe?
Entscheidend ist, ob du beim Laufen zur Über- oder Unterpronation neigst. Bei Überpronation sind stabile Schuhe das A und O. Bei Unterpronation benötigst du einen neutralen, gedämpften Schuh. Wenn du keine Pronationsprobleme hast, ist ein neutraler Schuh die beste Wahl.
Wie viele Kilometer halten Laufschuhe?
Für die meisten Schuhe sind rund 500 bis 800 Kilometer drin. Aber: Dein individueller Laufstil – etwa wie du aufsetzt oder abrollst – kann den Verschleiß der Außensohle beschleunigen.