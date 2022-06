Das Radfahren in der Natur kann ein Gefühl von Abenteuer und Freiheit vermitteln. Und laut einer 2011 im Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sport veröffentlichten Studie bietet es zahlreiche gesundheitliche Vorteile, darunter eine verbesserte Gesundheit des Herzens und ein geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Herzinfarkte. Die Forscher:innen fanden auch heraus, dass Radfahrer:innen wahrscheinlich einen höheren DL-Cholesterinspiegel haben (das "gute" Cholesterin).



Radfahren ist eine gelenkschonende Aktivität, die von Personen mit bestimmten Gelenkproblemen in der unteren Körperhälfte bevorzugt wird, die lieber nicht walken oder laufen möchten. Radfahren kann im Freien auf der Straße oder Trail durchgeführt werden sowie auf einem stationären Fahrrad zu Hause oder im Studio.



Los geht's: Wenn du gerade erst mit dem Radfahren anfängst, beleg erstmal einige Indoor-Kurse, damit es deinem Körper guttut. Sprich mit einer Expertin oder einem Experten, wenn du in ein Fahrrad investieren möchtest, um das richtige Fahrrad für deinen Fahrstil zu finden. Vielleicht könnte für dich sogar ein E-Bike eine Option sein, das dich beim Treten unterstützen kann, damit du so weit fahren kannst, wie du möchtest, ohne dich zu überanstrengen.