Was tun mit alten Schuhen

Nicht alle Schuhe können ohne Weiteres wiederverwendet werden. Manchmal sind sie einfach zu abgenutzt. Ist das der Fall, kannst du deine alten Schuhe recyceln: Ihre Textilkomponenten können bei der Herstellung anderer Produkte (teils sogar bei neuen Sneakern) verwendet werden.



Einige Nike Stores in den USA und Europa nehmen alte Schuhe zum Recycling entgegen. Erkundige dich, ob der Store in deiner Nähe teilnimmt. Im Rahmen dieser Programme werden die verschiedenen Materialien – wie Gummi, Schaumstoff, Fasern, Leder und Textilien – alter, gespendeter Schuhe gesammelt, getrennt und wiederverwendet oder zu neuen Nike Grind-Materialien weiterverarbeitet. Seit fast 30 Jahren nutzen wir Nike Grind in Produkten, Einzelhandelsflächen und Arbeitsplatzumgebungen weltweit und verwenden recycelte Materialien in Form von Möbeln, Skateboards und sogar Laufbahnen. Seit 1992 wurden dank Nike Grind 59 Millionen Kilogramm Sneaker-Material recycelt.



Nike Grind ist Teil eines umfassenden Nachhaltigkeitsprojekts bei Nike, das den Namen Move to Zero trägt. Damit möchten wir den CO2-Ausstoß und den Abfall künftig auf Null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Das Ziel ist eine umweltfreundliche Kreislaufwirtschaft, in der alles wiederverwendet wird und keine Ressourcen vergeudet werden.



Wenn du deine Schuhe nicht über den Nike Store in deiner Nähe recyceln kannst, suche nach örtlichen Schuhsammelbehältern, Altkleidercontainern oder anderen Möglichkeiten des Schuh-Recyclings. So stellst du sicher, dass deine alten Schuhe an den richtigen Ort gelangen und wiederverwendet werden können. Du kannst auch größere Recycling-Zentren kontaktieren und dich bei ihnen erkundigen, ob sie auch Schuhe wiederverwerten.