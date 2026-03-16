Wie oft sollte ich meine Laufschuhe ersetzen?

1. Die Unterseite deines Schuhs ist abgenutzt

Manchmal verrät dir ein Blick auf die Außensohle (den unteren Teil) und die Seiten, wann es Zeit für neue Laufschuhe ist.

Abnutzungserscheinungen an der Lauffläche sind normal. Die Außensohle geht normalerweise jedoch als Letztes kaputt. Wenn ein Schuh stärker abgenutzt ist als der andere, kann dies deinen Laufstil beeinträchtigen oder sogar verändern – insbesondere in deinem Bewegungsmuster – oder sogar deinen Gang verändern. Das könnte zu Unbehagen, Schmerzen oder größeren Verletzungen führen.

2. Die Dämpfung fühlt sich flach an

Laufschuhe haben eine Mittelsohle, die Stöße absorbiert. Mit der Zeit wird der Schaumstoff in der Mittelsohle flacher und komprimierter, was die Stoßdämpfung verringert und unter Umständen die Belastung für deine Gelenke erhöht.

Teste die Dämpfung deines Schuhs, indem du mit dem Daumen in die Mittelsohle drückst. Bei weichen oder Schuhen mit maximaler Dämpfung sollte der Schaumstoff dennoch schnell komprimierbar sein und schnell zurückfedern. Wenn sie sich dicht anfühlt, nur langsam zurückfedert, uneben ist oder sichtbare Falten aufweist, kann die Mittelsohle beschädigt sein – auch wenn die Außensohle noch intakt aussieht. Kompressionslinien entlang der Seitenwand sind ein frühes Anzeichen dafür, dass die Stoßdämpfung nachgelassen hat.



So erkennst du, ob dein Alltagslaufschuh über eine ausreichende Dämpfung verfügt: Ein Alltagslaufschuh sollte Schutz bieten, ohne sich instabil anzufühlen. Wenn du zunehmende Gelenkschmerzen, härteren Aufprall auf dem Untergrund oder Ermüdungserscheinungen auf vertrauten Strecken bemerkst, bietet dein Schuh möglicherweise keine ausreichende Dämpfung mehr. Schuhe sollten sich an beiden Füßen gleich anfühlen, da eine ungleichmäßige Festigkeit auf eine Beschädigung hinweisen kann.



3. Du hast die Schuhe schon sehr lange

Wenn du regelmäßig läufst, aber nicht auf die Kilometerzahl achtest, ist Zeit vielleicht der beste Hinweis darauf, wann du deine Schuhe austauschen solltest. Die Lebensdauer von Laufschuhen liegt normalerweise zwischen 3 und 12 Monaten – länger für Gelegenheitsläufer:innen und kürzer, wenn du für einen Langstreckenwettkampf trainierst.

Wie hoch dein Trainingsvolumen auch ist – wenn du deine Laufschuhe bereits seit Monaten regelmäßig trägst, könnte es Zeit für neue sein.

4. Deine Füße oder Gelenke tun weh



Das größte Anzeichen dafür, dass du neue Laufschuhe brauchst, sind nicht die Schuhe selbst, sondern die Reaktionen deines Körpers. Unerwartete Gelenkschmerzen – insbesondere in den Knöcheln, Knien, Hüften, im unteren Rücken oder im Nacken – können bedeuten, dass die abgetragenen Schuhe deine Haltung und deinen Laufstil verändern.

Wenn Schuhe nicht mehr so gut stützen und dämpfen, können deine Füße verrutschen. Durch die Reibung kommt es zu Reizungen und Blasen.

Allmählich zunehmende Schmerzen in Knie, Hüfte oder Knöchel – vor allem bei leichten Läufen – deuten oft eher auf eine nachlassende Dämpfung der Mittelsohle als auf einen Trainingsfehler hin.

5. Das Laufen fühlt sich anstrengender an

Achte auf folgende Anzeichen: Deine Schuhe fühlen sich plötzlich unbequem an, du wirst schneller müde, du hast mehr Schmerzen als sonst oder die Strecke, die du schon viele Male zuvor gelaufen bist, scheint schwieriger zu sein.

Das kann auf Veränderungen im Schlafverhalten, im Training oder in der Ernährung zurückzuführen sein. Es kann aber auch heißen, dass deine Laufschuhe ihre besten Zeiten hinter sich haben. Achte darauf, was dein Körper dir sagt. Alte Schuhe können deine körperliche Leistungsfähigkeit erheblich beeinträchtigen.

Weitere Anzeichen, auf die du achten solltest