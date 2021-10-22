So reinigst du deine Schuhe in 6 einfachen Schritten

Wenn Schuhe nicht regelmäßig gereinigt werden, sehen sie schnell alt aus. Wenn du neue Schuhe aus dem Karton nimmst, wirst du sie draußen tragen wollen – doch dort warten Flecken, Kratzer, Staub und Matsch.

Um die Performance von Sneakern auf Dauer zu erhalten, empfehlen wir Liebe, Pflege und Reinigung. Bevor du loslegst, klemm Schuhspanner in die Schuhe oder stopf sie mit zerknülltem Zeitungspapier aus, damit sie während der Reinigung ihre Form behalten. Und dann kann es auch schon losgehen.

Diese Tipps helfen dir dabei, Schuhe – und zwar egal, ob Freizeit-, Basketball- oder Laufschuhe – immer frisch und sauber zu halten.