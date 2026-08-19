Zu mindestens 20 % nachhaltige Sneaker & recycelte Schuhe

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Nike Revolution 7
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Nike Cortez Textile
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Nike Journey Run
Nike Journey Run Straßenlaufschuh (Herren)
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Nike Ava Rover
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Nike ACG Pegasus Trail
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Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club
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Nike Promina
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Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy
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Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy High-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden für ältere Kinder
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Nike Vomero 18
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Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club Low-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden für jüngere Kinder
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Nike Phantom 6 Low Elite
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Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
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Nike Team Hustle D 12
Nike Team Hustle D 12 Basketballschuh (ältere Kinder)
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Nike Court Borough Low Recraft
Nike Court Borough Low Recraft Schuh (Babys, Kleinkinder)
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Nike Tiempo Maestro Akademie
Nike Tiempo Maestro Akademie Low-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden
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Nike Infinity G NN
Nike Infinity G NN Golfschuh
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Golfschuh
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Nike Phantom 6 Low Pro Fußballschuh für Turf
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Nike Mercurial Vapor 17 Academy Low-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
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Low-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
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Nike Quest 6
Nike Quest 6 Straßenlaufschuh (Damen)
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Nike Calm
Nike Calm Herren-Mules
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Herren-Mules
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Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club Low Top Fußballschuh für Hallen- und Hartplätze für jüngere Kinder
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Low Top Fußballschuh für Hallen- und Hartplätze für jüngere Kinder
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Nike Quest 7
Nike Quest 7 Straßenlaufschuh (Herren)
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Nike Jr. Tiempo Maestro Club Low Top Fußballschuh für verschiedene Böden für ältere Kinder
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Low Top Fußballschuh für verschiedene Böden für ältere Kinder
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Nike Air Max Alpha Trainer 6
Nike Air Max Alpha Trainer 6 Workout-Schuh für Herren
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Nike Phantom 6 Low Pro Fußballschuh für Kunstrasen
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Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Straßenlaufschuh (Herren)
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Nike Tiempo Maestro Club
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Nike Pegasus 42
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Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Wasserfester Traillaufschuh für Damen
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Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Wasserfester Traillaufschuh für Damen
114,99 €
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Traillaufschuh (Damen)
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Nike ACG Pegasus Trail
Traillaufschuh (Damen)
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Nike Phantom 6 High Elite
Nike Phantom 6 High Elite Fußballschuh für Kunstrasen
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Nike Phantom 6 High Elite
Fußballschuh für Kunstrasen
279,99 €
Nike Structure 26
Nike Structure 26 Straßenlaufschuh (Damen)
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Nike Structure 26
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149,99 €
Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Straßenlaufschuh (Damen)
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Nike Revolution 8
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Nike Journey Run Straßenlaufschuh (Damen)
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Nike V5 RNR
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Schuh mit reflektierenden Akzenten (Damen)
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Nike Cosmic Runner Schuh (Babys/Kleinkinder)
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Nike Cosmic Runner
Schuh (Babys/Kleinkinder)
39,99 €
Nike Tiempo Maestro Akademie
Nike Tiempo Maestro Akademie Low-Top-Fußballschuh für weichen Rasen
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Nike Tiempo Maestro Akademie
Low-Top-Fußballschuh für weichen Rasen
89,99 €
Nike Ava Rover
Nike Ava Rover Schuh
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Nike Ava Rover
Schuh
139,99 €
Nike Phantom 6 Low Pro
Nike Phantom 6 Low Pro Fußballschuh für normalen Rasen
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Nike Phantom 6 Low Pro
Fußballschuh für normalen Rasen
159,99 €
Nike Cosmic Runner
Nike Cosmic Runner Schuh (ältere Kinder)
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Nike Cosmic Runner
Schuh (ältere Kinder)
49,99 €
Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Straßenlaufschuh (Damen)
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Nike Winflo 12
Straßenlaufschuh (Damen)
109,99 €
Nike Team Hustle D 12
Nike Team Hustle D 12 Schuh (jüngere Kinder)
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Nike Team Hustle D 12
Schuh (jüngere Kinder)
59,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Club
Nike Mercurial Vapor 17 Club Turf Low-Top Fußballschuh
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Nike Mercurial Vapor 17 Club
Turf Low-Top Fußballschuh
64,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Mercurial Vapor 17 Academy Turf Low-Top Fußballschuh
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Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Turf Low-Top Fußballschuh
89,99 €
Nike Court Borough Low Recraft
Nike Court Borough Low Recraft Schuh (ältere Kinder)
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Nike Court Borough Low Recraft
Schuh (ältere Kinder)
64,99 €
Nike Promina
Nike Promina Walking-Schuh (Damen)
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Nike Promina
Walking-Schuh (Damen)
69,99 €
Nike Jr. Tiempo Maestro Flex
Nike Jr. Tiempo Maestro Flex Turf High-Top-Fußballschuh (jüngere Kinder)
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Turf High-Top-Fußballschuh (jüngere Kinder)
44,99 €
Nike Jr. Tiempo Maestro Academy
Nike Jr. Tiempo Maestro Academy Low Top Fußballschuh für verschiedene Böden für ältere Kinder
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Nike Jr. Tiempo Maestro Academy
Low Top Fußballschuh für verschiedene Böden für ältere Kinder
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Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Laufschuh für ältere Kinder
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Laufschuh für ältere Kinder
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Basketballschuh (ältere Kinder)
64,99 €
Nike Tiempo Maestro Club
Nike Tiempo Maestro Club Low-Top-Fußballschuh für Hallen- und Hartplätze
Recyclingmaterialien
Nike Tiempo Maestro Club
Low-Top-Fußballschuh für Hallen- und Hartplätze
59,99 €
Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Straßenlaufschuh (jüngere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Winflo 12
Straßenlaufschuh (jüngere Kinder)
74,99 €
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Straßenlaufschuh (ältere Kinder)
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Nike Vomero 18
Straßenlaufschuh (ältere Kinder)
119,99 €
Nike Court Borough Low Recraft
Nike Court Borough Low Recraft Schuh (jüngere Kinder)
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Nike Court Borough Low Recraft
Schuh (jüngere Kinder)
49,99 €

Zu mindestens 20 % nachhaltige Sneaker & Schuhe: ein großer Schritt in Richtung Zero Waste

Mit strengen Adleraugen wachen wir darüber, was in unsere Produkte kommt und was nicht. Schließlich sollst du alle Nike Schuhe mit gutem Gewissen tragen können. Umgekehrt kannst du ebenfalls dazu beitragen, Abfall und Emissionen zu reduzieren – indem du nachhaltige Sneaker aus recyceltem Kunststoff, Leder und Textilien kaufst. Die innovativen Designer und Ingenieure von Nike werfen alles in die Waagschale, um neue Wege zu finden, wie Produktionsabfälle zur Herstellung unserer Sneaker wiederverwendet werden können. Will heißen: Qualität und Performance bleiben auf gewohnt hohem Niveau, während sich die negativen Auswirkungen auf die Umwelt immer weiter verringern.


Zero Waste fängt bei den Materialien an


Ob atmungsaktives Obermaterial aus Strick oder der reaktionsfreudige Schaumstoff unter deinem Fuß: Über 70 % des ökologischen Fußabdrucks eines Sneakers werden von den Materialien verursacht. Unsere nachhaltigen Schuhe sind verantwortungsbewusst konzipiert, wobei wir das Recycling-Material aus Post-Consumer- oder Post-Manufacturing-Abfällen beziehen. Ein Beispiel dafür sind recycelte Post-Consumer-Schuhe aus unserem Reuse-A-Shoe-Programm, das wir 1992 ins Leben gerufen haben. Hierbei werden ausgediente Schuhe zu Nike Grind Material verarbeitet. Das heißt, zunächst wird alles getrennt – von der Gummisohle und Schaumstoff-Dämpfung bis hin zum Obermaterial aus Leder oder Textil – und dann zu Granulat vermahlen. Daraus lassen wir schließlich intelligente, leistungsstarke Performance-Garne ebenso wie Laufbahnen und Courts entstehen. Wir verändern alles also buchstäblich von Grund auf.


Keine Kompromisse


Indem wir immer effizientere Materialien entwickeln und die vorhandenen Kunststoffe, Garne und Textilien wiederverwenden, machen wir große Fortschritte bei der Reduzierung von Emissionen. Unser Ziel ist es, nachhaltige Schuhe und Bekleidung herzustellen und dabei so viele recycelte Materialien wie möglich einzusetzen – und zwar ohne Kompromisse einzugehen im Hinblick auf Performance, Strapazierfähigkeit oder Style. Das bedeutet, dass wir die Art und Weise, wie wir Produkte auf den Markt bringen, immer wieder neu denken müssen. Schon bei der Konzeption dreht sich bei uns alles um die Frage, wie das Design noch länger halten könnte. Ist die Zeit dann gekommen, dürfen die Materialien sozusagen in einem neuen Produkt weiterleben, zum Beispiel in einem recycelten Sneaker.


Nike Air: leicht an den Füßen, wenig Abfall


Suchst du Schuhe aus recyceltem Material? Unser Nike Air Max Sneaker ist das beste Beispiel. Seit 2008 werden sämtliche Nike Air-Elemente in unseren Fabriken in Oregon und Missouri mit mindestens 25 % Produktionsabfällen gefertigt. Und seit 2020 werden alle Air MI-Werke vollständig mit erneuerbarer Windenergie betrieben. Über 90 % der Abfälle, die bei der Herstellung unserer Air-Sohlen entstehen, werden wiederverwendet, um unsere innovativen Dämpfungssysteme herzustellen.


Nachhaltige Performance-Materialien


Nike Flyknit Laufschuhe sind nachhaltiger, als du vielleicht denkst. Da wir bei Nike Flyknit ein Präzisionsstrickverfahren anwenden – anstelle der bei der Schuhproduktion sonst üblichen Cut-and-Sew-Methode –, fallen im Vergleich zu herkömmlichen Methoden 60 % weniger Abfälle an. Im Durchschnitt enthält das Obermaterial eines einzelnen Flyknit Schuhs sechs bis sieben recycelte Plastikflaschen. Ein weiteres Beispiel ist Nike Flyleather, das zu mindestens 50 % aus recycelten Lederfasern besteht. In einem mit Wasserkraft betriebenen Verfahren werden diese Lederfasern mit synthetischen Fasern verbunden. Das Endprodukt sieht dann aus wie echtes Leder, es fühlt sich so an und es riecht auch so, hat aber weniger schädliche Auswirkungen auf das Klima.


Und das ist noch lange nicht alles


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Wenn du uns bei dieser Mission unterstützen möchtest, dann achte beim Kauf deiner nachhaltigen Sneaker auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.