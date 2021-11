Wie lange halten Laufschuhe?

Lauf besser keinen Wettkampf in Schuhen, die deinen Füßen keinen ausreichenden Halt geben. Denn einen Marathon in abgenutzten Schuhen zu laufen, wird kein gutes Ende nehmen. Einen Marathon in neuen Schuhen zu laufen, ist aber auch nicht empfehlenswert.

Neue Schuhe brauchen Zeit, sich an deine Füße anzupassen. Kauf deine neuen Schuhe mindestens zwei bis vier Wochen vor einem Marathon, wie aus einer Studie von August 2011 in BMC Research Notes hervorgeht. Dann hast du genügend Zeit, ein paar lange Läufe und mehrere kurze Läufe darin zu absolvieren, damit du am Wettkampftag bestens gerüstet bist.