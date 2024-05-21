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Kimia Alizadeh

Sie macht das Unmögliche möglich – so groß ist der Siegeswille von Taekwondo-Star Kimia Alizadeh. Als ehemaliges Mitglied des IOC Refugee Olympic Teams steht sie für innere Stärke, Mut und Beharrlichkeit.

Letzte Aktualisierung: 21. Mai 2024
2 Min. Lesezeit
Nike Athletin: Kimia Alizadeh

Kimia Alizadeh

Disziplin: Taekwondo
Herkunftsland: Iran
Nationalmannschaft: Bulgarien
Geboren am: 10.07.1998

"Ich habe keine Träume, nur Ziele. Träume sind zu groß und sehr schwer zu erreichen. Auf Ziele kann man jedoch hinarbeiten."

Kimia glaubt nicht an Träume. "Ich habe keine Träume, nur Ziele. Träume sind zu groß und sehr schwer zu erreichen. Auf Ziele kann man jedoch hinarbeiten." Sie will um jeden Preis auf dem Boden bleiben. Denn dort wird der Sieg zur Wirklichkeit.

Olympic Refuge Foundation

Nike glaubt fest daran, dass die Kraft des Sports die Welt verändern kann. Hier erfährst du, wie Nike mit der Olympic Refuge Foundation zusammenarbeitet, um Displaced Athletes zu unterstützen.

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Ursprünglich erschienen: 21. Mai 2024

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