Krafttrainingschuhe: mehr Power bei jedem Set
Egal, welcher Meilenstein vor dir liegt: Mit Nike Schuhen zum Gewichtheben stehst du beim Training auf festem Grund. Unsere Auswahl umfasst Squat-Schuhe mit unterschiedlichen Fersen, die dir mehr Spielraum zwischen Fuß und Boden geben. Von erhöhten über gedämpfte bis hin zu aufklappbaren Fersen findest du Modelle für alle Athlet:innen. Pushe durch jede Challenge dank Innenplatten, die das Gewicht über den gesamten Schuh verteilen und dir mehr Balance geben. Noch mehr Stabilität? Setze auf Lifterschuhe mit Hyperlift-Platte in der Ferse. Die Platte verringert das Gewicht und sorgt für mehr Stabilität, damit du kontrollierter trainierst. Mithilfe von atmungsaktiven Obermaterialien mit Mesh bleibst du sogar bei intensiven Trainingseinheiten zudem angenehm kühl.
Weightlifting-Schuhe unterstützen dich bei Squats, Lunges und Snatches, damit du alle deine Ziele erreichst. Optionen mit Klettverschlussriemen sorgen dafür, dass keine Schnürsenkel im Weg sind und deine Füße an Ort und Stelle bleiben. Das Ergebnis? Mehr Stabilität und Grip beim Gewichtheben.
Außerdem lassen sich die Riemen leicht verstellen, sodass du schnell deine optimale Passform für jedes Workout findest. Wähle für ein blitzschnelles An- und Ausziehen Styles mit der FlyEase-Technologie – die flexible Ferse lässt sich öffnen und im Handumdrehen wieder schließen. So bist du sofort bereit für die nächste Trainingseinheit. Auch der ikonische Nike Swoosh erwartet dich in der Kollektion und verleiht deinen Trainingslooks ein Premium-Finish.
Nachhaltigkeit liegt immer im Trend. Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Begleite uns in Gewichtheberschuhen mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.