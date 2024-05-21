Im Coaching wird dies als "Mastery-Ansatz" bezeichnet. Damit sind eine Reihe von Techniken gemeint, die Motivation und Einsatz fördern, sportliche Fähigkeiten entwickeln und Ängste abbauen. Coaches, die nach dem Mastery-Ansatz arbeiten, ermöglichen es jungen Menschen, sich wirklich einzubringen und ihr Lernen selbst in die Hand zu nehmen. Coaches, welche den Mastery-Ansatz anwenden, konzentrieren sich auf Folgendes:

Was Athlet:innen steuern können:

Wenn ein Coach, sich auf das konzentriert, was Athlet:innen kontrollieren und steuern können – beispielsweise Einsatz zeigen, etwas Neues ausprobieren und dranbleiben, auch wenn etwas schwerfällt – lernen sie, selber die wesentlichen Bestandteile für ihre Leistung zu entwickeln und sich nicht nur auf das Endergebnis zu fixieren. Indem sich Athlet:innen auf das konzentrieren, was sie selber kontrollieren und steuern können, erkennen sie, wie sie ihren eigenen Weg und Spielstil gestalten können. Was Athlet:innen steuern können:

Niemand nimmt einen Tennisschläger in die Hand und wird an einem Tag zu Serena Williams. Wenn sich ein Mädchen, das gerade erst mit dem Tennisspielen anfängt, immer nur mit Serena oder auch mit der besten Spielerin ihres eigenen Teams vergleicht, sind Enttäuschungen vorprogrammiert. Stattdessen sollten die kleinen Momente gefeiert werden – der erste Ball, der über das Netz gelangt, der längste Ballwechsel, der erste Aufschlag mit der Rückhand –, damit sie motiviert bleibt, besser zu werden. Nach Fehlern wieder aufstehen:

Mädchen verinnerlichen Fehler oft anders als Jungen und nehmen sie oft persönlich, was dazu führen kann, dass sie schneller aufgeben, um sich nicht schlecht zu fühlen. Wenn sie herausfinden, wie sie Fehler mental überwinden können, hilft das dabei, Selbstvertrauen aufzubauen, sich auf das nächste Spiel zu konzentrieren und Spaß zu haben.

Mädchen wollen erleben, dass sie Fortschritte machen; nicht nur durch gewonnene und verlorene Spiele, sondern durch die erlernten Fähigkeiten. Niemand wird als Champion geboren. Fortschritte brauchen Zeit. Und das bedeutet, dass es genauso wichtig ist, die täglichen kleinen Siege zu feiern (Weiterentwicklung von Fähigkeiten, Einsatz, Anfeuerung und Teamwork) wie gewonnene Spiele und erzielte Tore.