Sporteinrichtungen für Mädchen nutzbar machen
Guide zum Coachen von Mädchen
Expert:innen sagen, dass sich Mädchen auf körperlicher, geistiger, emotionaler und sozialer Ebene besser entwickeln, wenn sie sich sportlich betätigen können. Dennoch hören Mädchen heute doppelt so häufig mit dem Sport auf wie Jungen. Um diesen Trend umzukehren, hat Nike zusammen mit Community-Partnern und Expert:innen einen Guide zum Coachen von Mädchen entwickelt. Dieser soll jungen Athletinnen als stärkende und unterstützende Orientierung dienen.
Sportgeräte und -räume sind normalerweise nicht für Mädchen konzipiert. Und diese Tatsache wird unbeabsichtigt in vielerlei Hinsicht verstärkt. Wenn sich die Toiletten am anderen Ende des Parks befinden oder man die alten Trikots der Jungenmannschaft auftragen muss, wird die Botschaft vermittelt, dass Mädchen im Sport eine untergeordnete Rolle spielen. Auch bei der Herstellung von Schutzausrüstung werden die Bedürfnisse und Anforderungen von Mädchen oft nicht berücksichtigt. Das kann dazu führen, dass die Ausrüstung schlecht sitzt, unbequem ist und manchmal sogar nicht genug Schutz bietet.
Allzu oft müssen sich Mädchen mit diesen Dingen begnügen, und das beeinflusst ihre Erfahrungen in Sachen Sport negativ.
Mädchen brauchen eine Ausrüstung, die passt und Bekleidung, die ihnen steht. Sie brauchen nahe gelegene Umkleideräume, Toiletten und Duschen, die sauber und sicher sind. Und sie brauchen Trainingszeiten und -orte, die ihre körperliche Sicherheit nicht gefährden. Auch wenn es meistens außerhalb deiner Macht liegt, bessere Duschräume bereitzustellen, kannst du dennoch für ein sicheres und entspanntes Erlebnis sorgen, wenn man diese Bedürfnisse bei der Planung von Sportveranstaltungen und -orten berücksichtigt.
Vergiss auch nicht, dass viele Mädchen nicht dazu ermutigt werden, Sport zu treiben. Nur wenn sie zum Training erscheinen, kann dies ein Risiko darstellen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass sie beim Sport ein positives und förderndes Umfeld haben, in dem sie sich sicher fühlen und Spaß haben können und das frei von Diskriminierung und Vorurteilen ist.
Erfolg im Sport vorprogrammiert
- Sorge für ihre Sicherheit und gib ihnen ein Gefühl von Zugehörigkeit
Überprüfe die örtlichen und räumlichen Gegebenheiten im Vorfeld, um sicherzustellen, dass sie sicher, gut beleuchtet und angemessen überwacht sind. Die Duschen und Toiletten sollten leicht zugänglich sein und genug Privatsphäre bieten. Wenn die Gegebenheiten nicht deinen Anforderungen entsprechen, sieh dir Alternativen an (beispielsweise ein anderes Gym oder einen anderen Park) oder plane das Training im Hellen ein.
- Schaffe ein inklusives Umfeld
Vermittle den Athletinnen, dass sie Teil eines Teams sind. Jetzt, da sich die Normen zur geschlechtlichen Identität ändern, solltest du darauf achten, dass alle Kinder das Gefühl haben, dazuzugehören. Verwende eine Sprache, durch die sie sich angesprochen fühlen. Anstatt "Mannschaft" zu sagen oder die falschen Pronomen zu verwenden, solltest du integrative Begriffe wie "Team" verwenden. Lass sie als zweiten Schritt die räumlichen Gegebenheiten individuell gestalten – schon allein das Aufhängen eines Banners mit dem Namen und dem Symbol des Teams setzt Zeichen.
- Bereite sie auf das Spiel vor
Mädchen und Jungen haben unterschiedliche Bedürfnisse – besonders, wenn sie in die Pubertät kommen. Man sollte sich bewusst sein, wie sich Kriterien wie die Größe des Equipments, Schutzausrüstung und Bekleidung auf die Erfahrungen der Mädchen auswirken können. Macht ein Mädchen, das immer aktiv war, plötzlich nicht mehr mit? Es könnte sein, dass sie sich körperlich unwohl fühlt. Finde heraus, was sie hat, und hilf ihr, so gut wie du kannst, wieder mitzuspielen.
Erfahre, wie du das Selbstbewusstsein von Mädchen in deiner Community stärken kannst.