Sportlerinnen mit Hijab coachen

Ein Hijab ist eine Kopfbedeckung, die von einigen muslimischen Frauen getragen wird. Die Gründe für das Tragen sind vielfältig und haben religiöse, kulturelle oder familiäre Wurzeln. Ursprünglich galt er als Symbol für Sittsamkeit und Wahrung der Privatsphäre.



Das Alter, in dem sich Mädchen für einen Hijab entscheiden, variiert. Manche tragen ihn mit Beginn der Pubertät oder sogar noch früher. Andere wiederum tragen ihn erst nach der Hochzeit, ab einem bestimmten Alter oder einfach, weil sie es selbst so wollen. Einige Frauen tragen den Hijab nur gelegentlich, andere während religiöser Aktivitäten und wieder andere, wenn sie im Beisein eines nicht verwandten Mannes sind.