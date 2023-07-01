Football Stories: Asisat Oshoala

Jeden Tag nach der Schule spielte Asisat in den Straßen ihres Heimatorts Lagos in Nigeria Fußball. Sie kam häufig mit blauen Flecken und aufgeschürften Knien nach Hause, aber für sie gab es nichts Schöneres. Asisats Eltern unterstützten es jedoch nicht, dass sie so viel Zeit mit dem Fußballspielen verbrachte.



Lange Zeit dachte Asisat nicht daran, Profifußballerin zu werden. Eines Tages spielte sie bei einem lokalen Turnier. Wie immer gab sie auf dem Feld alles: Sie sprintete, passte und erzielte Tore. Ein Coach fragte sie, ob sie sich seinem Team anschließen wolle. Für Asisat bedeutete dies einen Gewissenskonflikt. Sie wusste, ihre Eltern würden das nicht gutheißen. Sie musste ablehnen. Asisat spielte weiter neben ihrem Studium Fußball.



Asisat spielte weiter als Amateurin und ging zum Studieren an die Universität. Erst nach ihrer unglaublichen Leistung bei der U-20-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen war ihr klar, dass sie das Zeug zur Profifußballerin hatte. Sie schoss die meisten Tore im Turnier und wurde mit dem Goldenen Ball und dem Goldenen Schuh ausgezeichnet. Asisat hat niemals aufgegeben und ist ihrem Herzen gefolgt.

"Liebe Rebellinnen,

lasst euch von einem schlechten Spiel nicht unterkriegen.

Nutzt es lieber als Inspiration, um es beim nächsten Mal besser zu machen.

Eine Niederlage sagt nichts darüber aus, was für ein Champion ihr seid.

Champions sind immer stark und hoch motiviert.

Manchmal fehlt uns der Mut, weil wir nicht wissen, wie viel Potenzial

wir über die Jahre gesammelt haben. Aber ich weiß, dass man

seine Angst überwinden kann.

Euer Mut kann die Welt verändern. Lasst ihn euch nicht nehmen!

Und gebt niemals auf!"

– Asisat Oshoala