Alex Morgan – Fußball-Storys – Nike

Mit acht Jahren erklärte Alex Morgan, dass sie an den olympischen Spielen teilnehmen wolle. Nur wusste sie noch nicht, in welcher Sportart. Sie probierte alles aus. An manchen Tagen fuhren ihre Eltern sie vom Softballtraining zum Fußballtraining und dann zu einem Basketballspiel! In der Highschool allerdings entschied sich Alex für Fußball.



Alex musste auf ihrem Weg an die Spitze mit vielen Verletzungen und Rückschlägen kämpfen. Sie wurde Profispielerin und schließlich Teil des US-Nationalteams der Frauen. Und dann, mit 23 Jahren, hatte sie es geschafft: Sie flog zu ihrer ersten Olympiade nach London.



Im Halbfinale spielte die USA gegen Kanada. Es stand 3:3 in der Verlängerung. Jetzt hieß es alles oder nichts. In den letzten Minuten des Spiels flog der Ball in Alex Richtung. Sie stand in der Nähe des Tors, umringt von gegnerischen Verteidigerinnen. Alex sprang nach oben und traf den Ball mit dem Kopf. Er flog über die Verteidigerinnen hinweg direkt ins Netz. Die Menge jubelte! Das US-Team gewann mit 4:3. Drei Tage später kehrte Alex mit ihrer eigenen olympischen Goldmedaille nach Haus zurück.



"Arbeite immer hart, gib niemals auf und kämpf bis zum Ende, denn das Spiel ist erst vorbei, wenn der Schlusspfiff ertönt."

– Alex Morgan